Il Getafe affronta il Malaga mercoledì 20 settembre 2026 al Coliseum di Getafe.

Il Getafe è in vantaggio nei recenti precedenti, avendo vinto tre degli ultimi cinque confronti di Liga contro il Málaga, compreso il successo casalingo per 1-0 al Coliseum nel gennaio 2018. Il Getafe arriva a questa sfida con l'obiettivo di dare continuità al proprio slancio, mentre il Málaga punta a invertire il proprio rendimento in trasferta e a risalire la classifica dopo l'inizio di stagione.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Getafe-Malaga, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Getafe-Malaga in Liga?

Getafe-Malaga si gioca al Coliseum di Getafe. Controlla la programmazione locale per conoscere l'orario d'inizio confermato nella tua zona.

LaLiga - Game Week 7 20 set 2026 - 09:00 Coliseum

Come acquistare i biglietti per Getafe-Malaga di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita Getafe-Málaga all'Estadio Coliseum di Getafe, puoi ottenerli attraverso le seguenti opzioni ufficiali e di biglietteria secondaria:

Sito ufficiale del Getafe CF: Poiché il Getafe è la squadra di casa, i biglietti per il pubblico generale vengono messi in vendita direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria sul sito principale del Getafe CF (entradas.getafecf.com). Le vendite generali aprono di solito da 1 a 2 settimane prima della partita.

Biglietteria dell'Estadio Coliseum (Taquillas): Puoi acquistare i biglietti di persona ai botteghini dello stadio dell'Estadio Coliseum di Getafe nei giorni che precedono la partita o il giorno del match, salvo disponibilità.

Dotazione ufficiale del settore ospiti del Málaga CF: Se tifi Málaga CF nel settore ospiti, i biglietti vengono distribuiti direttamente tramite la sezione ufficiale di biglietteria del Málaga (entradas.malagacf.com) per i soci ufficiali del club e gli abbonati.

Mercato secondario e aggregatori: Se i posti ufficiali vanno esauriti, piattaforme di biglietteria secondaria e siti di comparazione come StubHub mettono in vendita biglietti rivenduti per varie zone dello stadio.

Quanto costano i biglietti per Getafe-Malaga di Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga tra Getafe e Málaga variano a seconda che vengano acquistati attraverso la biglietteria ufficiale del club al prezzo nominale oppure tramite piattaforme secondarie di rivendita.

Biglietti ufficiali diretti (prezzo nominale):

Fascia di prezzo per l'ingresso generale: Circa da 30 € a 75 € tramite il canale ufficiale di biglietteria del Getafe CF. Fondo (dietro le porte): da 30 € a 40 € . Laterale: da 40 € a 60 € . Tribuna: da 60 € a 80 € .

Piattaforme secondarie di rivendita:

Prezzi di partenza: Sui mercati secondari di biglietti come StubHub, i prezzi partono generalmente da circa 120 € a 160 € per i posti standard a causa della domanda e delle commissioni di gestione. Prezzo medio di rivendita: In genere varia tra 150 € e 220 € nelle categorie di posti generali.

Pacchetti VIP e hospitality:

I posti premium con accesso hospitality partono da circa 180 € a 300 €+ per biglietto.



Getafe-Malaga di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Getafe e Malaga

Il Getafe ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 in Liga contro il Racing Santander il 23 agosto, e il Getafe ha anche battuto il Partizan Beograd per 3-1 nelle qualificazioni alla Conference League il 20 agosto. Il punto più basso di questa serie è stata la sconfitta per 3-0 contro il Deportivo Alaves il 15 agosto. Il Getafe ha segnato sei gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite. Nella sequenza c'è stato anche l'1-1 in amichevole con il Tottenham Hotspur.

Il Malaga ha conquistato un punto nelle sue due uscite in Liga, con un bilancio nelle ultime cinque partite di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è stato l'1-1 con il Deportivo de A Coruna il 24 agosto. Prima di allora, aveva perso 2-0 contro l'Atletico Madrid nella partita d'esordio in Liga. I risultati del pre-campionato hanno incluso un 2-2 con il Fulham e un 4-2 contro l'Al-Arabi, anche se nella serie c'è stata anche una sconfitta per 2-1 contro l'AD Ceuta FC.

Getafe-Malaga: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra questi club risale alla Liga del 19 maggio 2018, quando il Getafe vinse 1-0 in trasferta sul campo del Malaga. Negli ultimi cinque precedenti registrati, tutti giocati in Liga, il Getafe conta tre vittorie contro nessuna del Malaga, con due partite concluse con successi del Getafe al Coliseum, compreso l'1-0 casalingo del gennaio 2018. Il miglior risultato del Malaga nel set di dati è stato il 3-0 casalingo del febbraio 2016, anche se per il resto il Getafe ha dominato i confronti recenti tra le due squadre.