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Come acquistare i biglietti per Getafe-Malaga: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite dell'ultimo minuto e altro ancora

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Il Getafe affronta il Malaga nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Getafe affronta il Malaga mercoledì 20 settembre 2026 al Coliseum di Getafe.

Il Getafe è in vantaggio nei recenti precedenti, avendo vinto tre degli ultimi cinque confronti di Liga contro il Málaga, compreso il successo casalingo per 1-0 al Coliseum nel gennaio 2018. Il Getafe arriva a questa sfida con l'obiettivo di dare continuità al proprio slancio, mentre il Málaga punta a invertire il proprio rendimento in trasferta e a risalire la classifica dopo l'inizio di stagione.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Getafe-Malaga, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Getafe-Malaga in Liga?

Getafe-Malaga si gioca al Coliseum di Getafe. Controlla la programmazione locale per conoscere l'orario d'inizio confermato nella tua zona.

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LaLiga - Game Week 7
Coliseum

Come acquistare i biglietti per Getafe-Malaga di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita Getafe-Málaga all'Estadio Coliseum di Getafe, puoi ottenerli attraverso le seguenti opzioni ufficiali e di biglietteria secondaria:

  • Sito ufficiale del Getafe CF: Poiché il Getafe è la squadra di casa, i biglietti per il pubblico generale vengono messi in vendita direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria sul sito principale del Getafe CF (entradas.getafecf.com). Le vendite generali aprono di solito da 1 a 2 settimane prima della partita.
  • Biglietteria dell'Estadio Coliseum (Taquillas): Puoi acquistare i biglietti di persona ai botteghini dello stadio dell'Estadio Coliseum di Getafe nei giorni che precedono la partita o il giorno del match, salvo disponibilità.
  • Dotazione ufficiale del settore ospiti del Málaga CF: Se tifi Málaga CF nel settore ospiti, i biglietti vengono distribuiti direttamente tramite la sezione ufficiale di biglietteria del Málaga (entradas.malagacf.com) per i soci ufficiali del club e gli abbonati.
  • Mercato secondario e aggregatori: Se i posti ufficiali vanno esauriti, piattaforme di biglietteria secondaria e siti di comparazione come StubHub mettono in vendita biglietti rivenduti per varie zone dello stadio.

Quanto costano i biglietti per Getafe-Malaga di Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga tra Getafe e Málaga variano a seconda che vengano acquistati attraverso la biglietteria ufficiale del club al prezzo nominale oppure tramite piattaforme secondarie di rivendita.

  • Biglietti ufficiali diretti (prezzo nominale):
    • Fascia di prezzo per l'ingresso generale: Circa da 30 € a 75 € tramite il canale ufficiale di biglietteria del Getafe CF.  
    • Fondo (dietro le porte):da 30 € a 40 €.  
    • Laterale:da 40 € a 60 €.  
    • Tribuna:da 60 € a 80 €.  
  • Piattaforme secondarie di rivendita:
    • Prezzi di partenza: Sui mercati secondari di biglietti come StubHub, i prezzi partono generalmente da circa 120 € a 160 € per i posti standard a causa della domanda e delle commissioni di gestione.  
    • Prezzo medio di rivendita: In genere varia tra 150 € e 220 € nelle categorie di posti generali.  
  • Pacchetti VIP e hospitality:
    • I posti premium con accesso hospitality partono da circa 180 € a 300 €+ per biglietto.  

Getafe-Malaga di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Getafe e Malaga

Il Getafe ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 in Liga contro il Racing Santander il 23 agosto, e il Getafe ha anche battuto il Partizan Beograd per 3-1 nelle qualificazioni alla Conference League il 20 agosto. Il punto più basso di questa serie è stata la sconfitta per 3-0 contro il Deportivo Alaves il 15 agosto. Il Getafe ha segnato sei gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite. Nella sequenza c'è stato anche l'1-1 in amichevole con il Tottenham Hotspur.

Il Malaga ha conquistato un punto nelle sue due uscite in Liga, con un bilancio nelle ultime cinque partite di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è stato l'1-1 con il Deportivo de A Coruna il 24 agosto. Prima di allora, aveva perso 2-0 contro l'Atletico Madrid nella partita d'esordio in Liga. I risultati del pre-campionato hanno incluso un 2-2 con il Fulham e un 4-2 contro l'Al-Arabi, anche se nella serie c'è stata anche una sconfitta per 2-1 contro l'AD Ceuta FC.

GET

GET - Forma

TOT
D1-1
ALA
S3-0
PBE
V3-1
SAN
V1-0
PBE
S2-1
Gol segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MAL

MAL - Forma

ALA
V4-2
CAC
S2-1
FUL
D2-2
ATM
S2-0
COR
D1-1
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Getafe-Malaga: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra questi club risale alla Liga del 19 maggio 2018, quando il Getafe vinse 1-0 in trasferta sul campo del Malaga. Negli ultimi cinque precedenti registrati, tutti giocati in Liga, il Getafe conta tre vittorie contro nessuna del Malaga, con due partite concluse con successi del Getafe al Coliseum, compreso l'1-0 casalingo del gennaio 2018. Il miglior risultato del Malaga nel set di dati è stato il 3-0 casalingo del febbraio 2016, anche se per il resto il Getafe ha dominato i confronti recenti tra le due squadre.

Testa a testa

GetafePareggioMalaga
3
0
2
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Getafe badge
Getafe
GET
1
FIN
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
1
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FIN
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
3
Getafe badge
Getafe
GET
0
FIN
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
1
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FIN
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
3
Getafe badge
Getafe
GET
2
FIN
5Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Classifica di Getafe e Malaga

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
220070+76
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
V
V
3
SivigliaSivigliaSEV
220052+36
V
V
4
Real BetisReal BetisBET
220020+26
V
V
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
6
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
D
V
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
V
D
8
EspanyolEspanyolESP
210142+23
S
V
9
GetafeGetafeGET
210113-23
V
S
10
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
S
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
S
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
S
D
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
D
S
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
S
18
ElcheElcheELC
201116-51
S
D
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
S
S
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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