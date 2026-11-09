La Germania ospita la Serbia all’Allianz Arena di Monaco giovedì 1° ottobre, mentre Jurgen Klopp muove i primi passi alla guida della nazionale tedesca nella UEFA Nations League 2026/27. Le due squadre si ritroveranno a novembre per la gara di ritorno allo stadio Rajko Mitić di Belgrado. Entrambe le partite fanno parte del calendario del Gruppo A2 della Lega A, che comprende anche Paesi Bassi e Grecia.

GOAL ti spiega tutto quello che c’è da sapere per acquistare subito i biglietti di Germania-Serbia, dai prezzi alla disponibilità, fino ai canali migliori per comprarli.

A che ora inizia Germania-Serbia di UEFA Nations League A?

Germania-Serbia si gioca all’Allianz Arena di Monaco. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione della partita.

UEFA Nations League A - Game Week 3 1 ott 2026 - 14:45 Allianz Arena

Dove acquistare i biglietti per Germania-Serbia?

I biglietti per la gara di Monaco vengono messi in vendita inizialmente attraverso i canali ufficiali della DFB. Di norma, la priorità va ai soci prima che gli eventuali tagliandi rimasti siano messi in vendita libera. Per la gara di ritorno a Belgrado, il primo riferimento sono invece i canali ufficiali della Federcalcio serba.

Ecco alcune informazioni utili per acquistare i biglietti delle due partite:

Vendita libera ufficiale : inizia dopo la chiusura delle finestre riservate ai soci, di norma più a ridosso di ciascuna partita

: inizia dopo la chiusura delle finestre riservate ai soci, di norma più a ridosso di ciascuna partita Prezzi ridotti : la DFB offre sconti fino al 50% per bambini, anziani e spettatori con disabilità, oltre a una piccola riduzione per i soci del Bayern Monaco

: la DFB offre sconti fino al 50% per bambini, anziani e spettatori con disabilità, oltre a una piccola riduzione per i soci del Bayern Monaco Trasferimenti garantiti : ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che garantisce agli acquirenti la validità dei biglietti e la consegna in tempo per la partita

: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che garantisce agli acquirenti la validità dei biglietti e la consegna in tempo per la partita Mercato secondario: StubHub è un’opzione se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti

Dato il notevole interesse suscitato dal progetto di ricostruzione di Klopp, è consigliabile prenotare con anticipo per entrambe le partite.

Quanto costano i biglietti per Germania-Serbia?

Per la gara di Monaco, i prezzi ufficiali della DFB partono da circa 65 €. I biglietti sono suddivisi in cinque categorie nei vari settori dell’Allianz Arena, fino ai posti centrali più prestigiosi, e sono disponibili al prezzo nominale fino a esaurimento. Per la gara di Belgrado si applicano invece i prezzi ufficiali della Federcalcio serba.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, StubHub è un’opzione. Ecco una guida indicativa ai prezzi:

Posti più economici (Monaco): gli annunci sul mercato secondario partono anche da 27 €, ma i prezzi variano sensibilmente in base alla categoria del posto e al venditore

gli annunci sul mercato secondario partono anche da 27 €, ma i prezzi variano sensibilmente in base alla categoria del posto e al venditore Posti di fascia intermedia (Monaco): posti centrali all’altezza della linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

posti centrali all’altezza della linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto Gara di ritorno a Belgrado: i biglietti al prezzo nominale sono generalmente più accessibili rispetto a quelli per una serata all’Allianz Arena, anche se la disponibilità può ridursi con l’avvicinarsi della partita

Come per ogni partita tra nazionali molto richiesta, i prezzi possono cambiare con l’avvicinarsi del giorno della gara. Se hai un budget preciso, assicurarti un posto prima, anziché aspettare, è generalmente la scelta più prudente.

StubHub è un’opzione se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti. Offre un’ampia scelta di posti per la prima partita all’Allianz Arena di Monaco, oltre a biglietti per il ritorno a Belgrado.

Germania-Serbia di UEFA Nations League A: Tutto quello che c’è da sapere

Germania-Serbia: Lo stato di forma

La Germania ha vinto due delle ultime cinque partite e ne ha perse tre. Il risultato più recente è stato l’1-1 contro il Paraguay ai Mondiali il 29 giugno, che ne ha sancito l’eliminazione. In precedenza, nel torneo, aveva perso anche 2-1 contro l’Ecuador, pur mostrando qualità in attacco con il 7-1 su Curaçao e il 2-1 contro la Costa d’Avorio. Nelle cinque partite, la Germania ha segnato 13 goal e ne ha subiti sette.

La Serbia ha vinto due delle ultime cinque partite e ne ha perse tre. L’incontro più recente si è concluso con una sconfitta per 5-1 contro il Messico; ha inoltre perso 3-0 sia contro Capo Verde sia contro la Spagna. Le due vittorie sono arrivate contro Arabia Saudita e Lettonia, entrambe per 2-1. In quelle cinque partite, la Serbia ha segnato otto goal e ne ha subiti 14.

Germania-Serbia: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale a marzo 2019, quando Germania e Serbia pareggiarono 1-1 in amichevole. Nei quattro precedenti registrati, la Germania ha ottenuto due vittorie, la Serbia una, mentre una partita è finita in pareggio. L’unica vittoria serba risale ai Mondiali del 2010: un 1-0 nella fase a gironi il 18 giugno.