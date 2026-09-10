Come acquistare i biglietti per Germania-Serbia: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Germania ospita la Serbia all’Allianz Arena di Monaco giovedì 1 ottobre, mentre Jurgen Klopp prosegue i suoi primi passi alla guida della Germania nella UEFA Nations League 2026/27. Le due squadre si ritroveranno poi nella gara di ritorno allo stadio Rajko Mitić di Belgrado a novembre, con entrambe le partite inserite nel calendario del Gruppo A2 della Lega A, che comprende anche Paesi Bassi e Grecia.

GOAL ha tutto ciò che devi sapere per assicurarti subito i biglietti per Germania-Serbia, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Germania-Serbia di UEFA Nations League A?

Germania-Serbia si gioca all’Allianz Arena di Monaco, con le informazioni ufficiali sulla trasmissione che al momento non sono disponibili per questa partita.

UEFA Nations League A - Game Week 3 1 ott 2026 - 14:45 Allianz Arena

Dove comprare i biglietti per Germania-Serbia?

I biglietti per la sfida di Monaco vengono messi inizialmente a disposizione attraverso i canali ufficiali di biglietteria della DFB, con priorità solitamente riservata ai membri prima che l’eventuale quota residua venga messa in vendita generale. I canali ufficiali della Federcalcio serba rappresentano l’equivalente punto di partenza per la gara di ritorno a Belgrado.

Ecco alcune cose utili da sapere sull’acquisto dei biglietti per questa sfida:

Vendita generale ufficiale – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità per i membri, solitamente più vicino a ogni giornata di gara

Prezzi ridotti – la DFB offre sconti fino al 50 per cento per bambini, anziani e spettatori con disabilità, oltre a un piccolo sconto per i membri del Bayern Monaco

Trasferimenti garantiti – ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, dando agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita

Mercato secondario – StubHub è la soluzione giusta se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite

Considerando che il progetto di ricostruzione di Klopp sta generando grande interesse, si consiglia di prenotare in anticipo per entrambe le gare di questa sfida.

Quanto costano i biglietti per Germania-Serbia?

I prezzi ufficiali per la gara di Monaco tramite la DFB partono da circa 65 €, con biglietti suddivisi in cinque categorie all’interno dell’Allianz Arena fino ai posti centrali premium, disponibili al prezzo nominale fino a esaurimento della quota. Per la gara di Belgrado si applica allo stesso modo il listino ufficiale della Federcalcio serba.

StubHub è la soluzione giusta se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite, e questa è una guida approssimativa su cosa aspettarsi lì:

Posti più economici (Monaco): le inserzioni sul mercato secondario partono da appena 27 €, anche se i prezzi variano notevolmente in base alla categoria del posto e al venditore

Posti di fascia media (Monaco): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Gara di ritorno a Belgrado: generalmente più conveniente al prezzo nominale rispetto a una serata all’Allianz Arena, anche se la disponibilità può ridursi con l’avvicinarsi della partita

Come per ogni sfida internazionale ad alta richiesta, i prezzi possono cambiare con l’avvicinarsi del giorno della partita, quindi bloccare il proprio posto il prima possibile è generalmente l’opzione più sicura se si ha un budget preciso.

StubHub è la soluzione giusta se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite. Propone un’ampia gamma di opzioni di posti per la gara d’andata all’Allianz Arena di Monaco, oltre a inserzioni per la partita di ritorno a Belgrado.

Germania-Serbia di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

Germania-Serbia: stato di forma

La Germania ha vinto due delle ultime cinque partite e ne ha perse tre. Il risultato più recente è stato un pareggio per 1-1 con il Paraguay al Mondiale il 29 giugno, che ha sancito l’eliminazione. In precedenza nel torneo ha perso anche 2-1 contro l’Ecuador, pur mostrando qualità offensive con un 7-1 contro Curaçao e un successo per 2-1 sulla Costa d’Avorio. Nelle cinque partite, la Germania ha segnato 13 gol e ne ha subiti sette.

La Serbia ha vinto due delle ultime cinque partite e ne ha perse tre. La sfida più recente si è chiusa con una sconfitta per 5-1 contro il Messico, e sono arrivate anche due sconfitte per 3-0 contro Capo Verde e Spagna. Le due vittorie sono arrivate contro Arabia Saudita e Lettonia, entrambe per 2-1. La Serbia ha segnato otto gol e ne ha subiti 14 in queste cinque partite.

Germania-Serbia: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra queste due squadre risale a marzo 2019, quando Germania e Serbia pareggiarono 1-1 in amichevole. Nei quattro precedenti complessivi registrati, la Germania ha vinto due volte, la Serbia una, mentre una partita è terminata in pareggio. L’unica vittoria della Serbia è arrivata al Mondiale 2010, con un successo per 1-0 il 18 giugno nella fase a gironi.



