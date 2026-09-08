Come acquistare i biglietti per Germania-Grecia: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Germania ospita la Grecia ad Augsburg nell’ambito della sua campagna di UEFA Nations League 2026/27 sotto la guida del nuovo ct Jurgen Klopp, prima che le due squadre si affrontino di nuovo nella gara di ritorno a Salonicco la settimana successiva. Entrambe le partite fanno parte del programma della Lega A, Gruppo A2, che comprende anche Paesi Bassi e Serbia.

Con i primi passi di Klopp da commissario tecnico già al centro di grande interesse dopo la sua nomina in seguito all’uscita dal Mondiale contro il Paraguay, questo primo doppio confronto offre ai tifosi due occasioni per vedere prendere forma il suo progetto di ricostruzione.

GOAL ha tutto quello che c’è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Germania-Grecia, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Germania-Grecia di UEFA Nations League A?

Germania-Grecia si gioca alla WWK Arena di Augsburg, con la partita inserita nel programma del Gruppo 2 di UEFA Nations League.

UEFA Nations League A - Game Week 2 27 set 2026 - 14:45 WWK Arena

Dove comprare i biglietti per Germania-Grecia?

I biglietti per la gara di Augsburg vengono messi inizialmente a disposizione attraverso i canali ufficiali di ticketing della DFB, con priorità in genere riservata ai membri prima che l’eventuale quota residua vada in vendita generale. I canali ufficiali della Federazione calcistica ellenica (EPO) rappresentano l’equivalente punto di partenza per il ritorno di Salonicco.

Ticombo è la soluzione da seguire se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti. Offre un’ampia gamma di opzioni di posti per la gara d’andata alla WWK Arena di Augsburg, oltre ad annunci per la partita di ritorno al Toumba Stadium di Salonicco.

Ecco alcune cose utili da sapere sull’acquisto dei biglietti per questo confronto:

Vendita generale ufficiale – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità per i membri, di solito più vicino a ogni giorno partita

Annunci verificati – Ticombo reperisce biglietti da una gamma di venditori, offrendo agli acquirenti un bacino più ampio di disponibilità una volta esaurite le quote ufficiali

Biglietti per il settore ospiti – le quote di Salonicco per i tifosi della Germania in trasferta sono gestite tramite i canali EPO e possono essere limitate

Mercato secondario – Ticombo è la soluzione da seguire se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti

Con la nomina di Klopp che ha già generato un interesse significativo attorno a questa Germania, si consiglia di prenotare in anticipo per entrambe le partite.

Quanto costano i biglietti per Germania-Grecia?

I prezzi ufficiali per la gara di Augsburg vengono fissati attraverso i canali di ticketing della DFB, con l’intera gamma, dai posti standard a quelli premium, disponibile al prezzo nominale fino a esaurimento. I prezzi ufficiali dell’EPO si applicano allo stesso modo per la gara di Salonicco.

Ticombo è la soluzione da seguire se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti, e questa è una guida approssimativa di cosa aspettarsi lì:

Posti più economici (Augsburg): da circa 40 € a 50 €, di solito nei settori superiori della WWK Arena, uno degli stadi più piccoli nel calendario della Germania in questa campagna

Posti di fascia media (Augsburg): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un livello di prezzo sensibilmente più alto

Ritorno di Salonicco: i prezzi variano in base alla federazione ospitante, con il Toumba Stadium noto per un’atmosfera molto calda che può far aumentare la domanda per i posti destinati ai tifosi ospiti

Come per qualsiasi partita internazionale ad alta richiesta, i prezzi possono cambiare con l’avvicinarsi del matchday, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è in genere l’opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Germania-Grecia di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

Germania-Grecia: stato di forma

La Germania arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stato l’1-1 contro il Paraguay al Mondiale il 29 giugno, concluso poi con una sconfitta secondo il regolamento della competizione. In precedenza, nello stesso percorso nel torneo, aveva battuto 2-1 la Costa d’Avorio e travolto 7-1 il Curacao, mostrando capacità offensiva quando riesce a entrare in ritmo. Ha segnato 12 gol nelle cinque partite, ma ne ha subiti sette, dato che evidenzia una certa incostanza difensiva.

La Grecia non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite, con tre pareggi e due sconfitte. La gara più recente è stata la sconfitta per 0-1 contro l’Italia in amichevole il 7 giugno. Prima aveva pareggiato 2-2 con la Svezia e non è riuscita a segnare in tre delle cinque partite, subendo appena tre gol complessivi ma faticando a creare occasioni dall’altra parte del campo.

Germania-Grecia: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra queste due squadre risale a giugno 2024, quando la Germania ha vinto 2-1 in amichevole. Nei quattro precedenti diretti registrati, la Germania li ha vinti tutti e quattro, compreso il successo per 4-2 sulla Grecia a Euro 2012 e il 2-0 casalingo nelle qualificazioni ai Mondiali del settembre 2000. In queste quattro partite la Germania ha segnato 12 gol e ne ha subiti cinque.

Germania-Grecia: classifica

Nel Gruppo 2 di UEFA Nations League, la Germania occupa attualmente il primo posto, con la Grecia al secondo.