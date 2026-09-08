La Germania ospita la Grecia ad Augusta nell’ambito della UEFA Nations League 2026/27 sotto la guida del nuovo commissario tecnico Jurgen Klopp, prima che le due squadre si affrontino di nuovo nella gara di ritorno a Salonicco la settimana successiva. Entrambe le partite fanno parte del calendario della Lega A, Gruppo A2, che comprende anche Paesi Bassi e Serbia.

Con i primi passi di Klopp nel calcio internazionale che stanno già generando grande interesse dopo la sua nomina successiva all’eliminazione dal Mondiale contro il Paraguay, questo primo doppio confronto offre ai tifosi due occasioni per vedere prendere forma il suo progetto di ricostruzione.

GOAL ha tutto quello che c’è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Germania-Grecia, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Germania-Grecia di UEFA Nations League A?

Germania-Grecia si gioca alla WWK Arena di Augusta, con la partita inserita nel calendario del Gruppo 2 di UEFA Nations League.

UEFA Nations League A - Game Week 2 27 set 2026 - 14:45 WWK Arena

Dove acquistare i biglietti per Germania-Grecia?

I biglietti per la gara di Augusta vengono messi inizialmente a disposizione attraverso i canali ufficiali di biglietteria della DFB, con priorità generalmente riservata ai membri prima che l’eventuale quota restante venga messa in vendita libera. I canali ufficiali della Federazione calcistica ellenica (EPO) rappresentano l’equivalente punto di riferimento iniziale per la gara di ritorno a Salonicco.

Con la nomina di Klopp che ha già generato un notevole interesse attorno a questa Germania, si consiglia di prenotare in anticipo per entrambe le sfide.

Quanto costano i biglietti per Germania-Grecia?

I prezzi ufficiali per la gara di Augusta vengono fissati attraverso i canali di biglietteria della DFB, con l’intera gamma, dai posti standard a quelli premium, disponibile al prezzo nominale fino a esaurimento. Lo stesso vale per la gara di Salonicco, per la quale si applicano i prezzi ufficiali dell’EPO.

Ticombo è la soluzione giusta se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti, e questa è una guida approssimativa su cosa aspettarsi lì:

Posti più economici (Augusta): da circa 40 € a 50 €, in genere nei settori superiori della WWK Arena, uno degli impianti più piccoli nel calendario della Germania in questa edizione

Posti di fascia media (Augusta): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Gara di ritorno a Salonicco: i prezzi variano in base alla federazione ospitante, con il Toumba Stadium noto per la sua atmosfera caldissima che può far salire la domanda per i posti destinati ai tifosi in trasferta

Come per qualsiasi partita internazionale ad alta richiesta, i prezzi possono cambiare con l’avvicinarsi del giorno della gara, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l’opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Germania-Grecia di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

Stato di forma di Germania e Grecia

La Germania si presenta a questa partita con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stato l’1-1 contro il Paraguay al Mondiale il 29 giugno, che si è concluso con una sconfitta secondo i criteri della competizione. In precedenza, nello stesso torneo, ha battuto 2-1 la Costa d’Avorio e travolto 7-1 Curaçao, mostrando capacità offensive quando riesce a entrare in ritmo. Ha segnato 12 gol nelle cinque partite, ma ne ha subiti sette, dato che evidenzia una certa incostanza difensiva.

La Grecia non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite, con tre pareggi e due sconfitte. La gara più recente è stata la sconfitta per 0-1 contro l’Italia in amichevole il 7 giugno. Prima aveva pareggiato 2-2 con la Svezia e non è riuscita a segnare in tre delle cinque partite, subendo appena tre gol complessivi ma faticando a creare dall’altra parte del campo.

Germania-Grecia: precedenti recenti

L’incrocio più recente tra queste due squadre risale a giugno 2024, quando la Germania ha vinto 2-1 in amichevole. Nei quattro precedenti testa a testa registrati, la Germania li ha vinti tutti e quattro, compreso il successo per 4-2 sulla Grecia a Euro 2012 e la vittoria casalinga per 2-0 nelle qualificazioni al Mondiale nel settembre 2000. La Germania ha segnato 12 gol e ne ha subiti cinque in queste quattro partite.

Classifica di Germania-Grecia

Nel Gruppo 2 di UEFA Nations League, la Germania occupa attualmente il primo posto, con la Grecia in seconda posizione.