La UEFA Nations League torna con una sfida avvincente, con la Georgia che ospita l'Ungheria nell'iconica Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi. Entrambe le nazionali continuano a scalare le gerarchie del calcio europeo, rendendo questo incontro della fase a gironi un appuntamento cruciale per entrambe le squadre, a caccia di punti promozione.

GOAL fornisce tutti i dettagli necessari sulle informazioni relative alla sede, sulle fasce di prezzo dei biglietti e sui passaggi da seguire per assicurarsi un posto.

Quando si gioca Georgia-Ungheria di UEFA Nations League B?

Georgia-Ungheria si gioca alla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi, con il calcio d'inizio previsto per questa sfida del Gruppo 2 di UEFA Nations League B.

UEFA Nations League B - Game Week 5 14 nov 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Dove acquistare i biglietti per Georgia-Ungheria?

I biglietti ufficiali primari vengono distribuiti direttamente attraverso il portale di biglietteria della Federazione calcistica georgiana, che gestisce le vendite standard per le partite interne della nazionale a Tbilisi. I tifosi dovrebbero creare in anticipo un account sul portale ufficiale per assicurarsi i biglietti quando si apriranno le vendite al pubblico.

Se le quote primarie dovessero esaurirsi completamente o se specifici settori dello stadio non fossero disponibili, piattaforme di biglietteria secondaria come Ticombo rappresentano la soluzione da seguire se gli annunci sul sito ufficiale risultano esauriti.

Quanto costano i biglietti per Georgia-Ungheria?

I biglietti standard per la singola partita sul portale ufficiale partono approssimativamente da 10 € a 30 € per i posti di ingresso generale all'interno della Boris Paichadze Dinamo Arena, a seconda del settore.

Sul mercato secondario, come Ticombo, i prezzi d'ingresso partono da circa 234 € sulle piattaforme secondarie quando le normali quote primarie generali risultano esaurite.

Georgia-Ungheria di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Georgia e Ungheria

La Georgia arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. L'uscita più recente è stata una vittoria per 2-0 in amichevole contro il Bahrain il 5 giugno 2026, dopo l'1-1 con la Romania di tre giorni prima. In precedenza, nel 2026, ha battuto 2-0 la Lituania in trasferta e ha pareggiato 2-2 con Israele. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro la Bulgaria nelle qualificazioni ai Mondiali nel novembre 2025, un 2-1 che ha chiuso la campagna di qualificazione.

Anche l'Ungheria porta in dote un bilancio di due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il successo per 3-1 in amichevole contro il Kazakistan il 9 giugno 2026, preceduto pochi giorni prima dalla vittoria per 2-1 sulla Finlandia. Completano i recenti risultati positivi uno 0-0 con la Grecia nel marzo 2026 e un successo per 1-0 sulla Slovenia. L'ultima sconfitta è stata il 3-2 contro l'Irlanda nelle qualificazioni ai Mondiali nel novembre 2025.

Georgia-Ungheria: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale al settembre 2001, quando la Georgia batté l'Ungheria 3-1 a Tbilisi nelle qualificazioni UEFA ai Mondiali. L'unico altro incontro registrato tra le due nazionali è arrivato tre mesi prima, nel giugno 2001, quando l'Ungheria vinse 4-1 in casa nella stessa campagna di qualificazione. Ciascuna squadra vanta una vittoria nei due precedenti registrati.



