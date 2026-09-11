Come acquistare i biglietti per Georgia-Ucraina: prezzi della UEFA Nations League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

I ferventi tifosi di Tbilisi si stanno già sfregando le mani dalla gioia, perché a settembre potranno vedere la Georgia giocare due partite internazionali in casa nell'arco di quattro giorni.

Dopo l'esordio in UEFA Nations League contro l'Irlanda del Nord nella capitale georgiana, gli Jvarosnebi (I Crociati) affronteranno poi l'Ucraina al Boris Paichadze Dinamo Arena lunedì 28 settembre, nella seconda giornata della fase campionato della competizione. Puoi prenotare i tuoi biglietti per la partita già oggi.

Oltre a Irlanda del Nord e Ucraina, la Georgia ha nel proprio girone anche l'Ungheria (Gruppo 2 della Lega B). Affronterà tutte e tre le squadre in casa e in trasferta durante la fase campionato, per un totale di sei partite.

Le vincitrici di ogni girone saranno promosse alla UEFA Nations League A 2028-29, mentre la quarta classificata di ciascun gruppo retrocederà in UEFA Nations League C 2028-29. Inoltre, le seconde e le terze classificate di ogni girone accederanno agli spareggi promozione/retrocessione, da disputare con partite di andata e ritorno.

GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Georgia-Ucraina di UEFA Nations League, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Georgia-Ucraina di UEFA Nations League?

Georgia-Ucraina si gioca al Boris Paichadze Dinamo Arena (Tbilisi) lunedì 28 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 20:00 (GET).

UEFA Nations League B - Game Week 2 28 set 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Come comprare i biglietti di Georgia-Ucraina di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per la partita di UEFA Nations League tra Georgia e Ucraina sono stati messi in vendita per la prima volta alla fine di agosto.

Per i settori generali e i settori dei tifosi della Georgia: la Federazione georgiana di calcio vende i principali biglietti dello stadio online esclusivamente tramite il portale ufficiale georgiano di ticketing (Biletebi.ge).

Per i settori ospiti dell'Ucraina: l'Associazione calcistica ucraina gestisce direttamente l'assegnazione dei biglietti per i tifosi in trasferta (settori 9 e 10).

Se cerchi posti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistare i biglietti anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, dando agli acquirenti la certezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita.

Quanto costano i biglietti di Georgia-Ucraina di UEFA Nations League?

I prezzi ufficiali dei biglietti per la partita di UEFA Nations League tra Georgia e Ucraina al Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi vanno da 20 a 100 GEL (lari georgiani), pari a circa 6-33 €.

La struttura ufficiale dei prezzi è suddivisa in quattro fasce distinte in base alla posizione del posto e alla visibilità del campo:

Categoria 4 - 20 GEL (6 €)

Categoria 3 - 40 GEL (13 €)

Categoria 2 - 70 GEL (23 €)

Categoria 1 - 100 GEL (33 €)

Il Boris Paichadze Dinamo Arena è organizzato secondo le classiche fasce di visione per il calcio:

Categorie 1 e 2 (tribune laterali inferiori e superiori) : sono i settori premium situati lungo le linee laterali principali del campo, e offrono la visuale più chiara sull'azione.

Categorie 3 e 4 (curve / dietro le porte) : queste categorie più economiche si trovano dietro le porte, sia negli anelli inferiori sia in quelli superiori.

Zona tifosi ospiti : la Federazione calcistica ucraina ha confermato che i settori dedicati ai sostenitori ospiti si trovano nei settori 9 e 10 (con accesso tramite l'ingresso H da Metreveli Street).

Tieni d'occhio i siti ufficiali della nazionale più vicino alla data della partita per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c'è da sapere sul Boris Paichadze Dinamo Arena

Il Boris Paichadze Dinamo Arena, inaugurato originariamente come Dinamo Stadium nel 1936, è lo stadio più grande e più famoso della Georgia. Situato nel cuore della capitale, Tbilisi, ha una capienza di 54.549 posti. È l'orgogliosa casa dell'FC Dinamo Tbilisi, della nazionale georgiana di calcio e della nazionale georgiana di rugby union.

Negli anni '70, la Dinamo Tbilisi divenne molto vincente e, per gestire il crescente afflusso di pubblico, lo stadio fu completamente ricostruito (1976).

Dopo l'indipendenza della Georgia, lo stadio fu rinominato in onore di Boris Paichadze, leggendario bomber degli anni '40, ampiamente considerato uno dei più grandi calciatori georgiani di sempre.

Nel 2006, lo stadio subì una massiccia modernizzazione. Per rispettare gli standard di sicurezza e quelli UEFA, fu trasformato in uno stadio interamente con posti a sedere. Questo ridusse drasticamente la capienza rispetto ai numeri impressionanti del passato, portandola alla configurazione attuale.

Momenti memorabili al Boris Paichadze Dinamo Arena:

L'affondamento del Liverpool (1979) : la Dinamo Tbilisi ospitò la potenza europea Liverpool in una partita di Coppa dei Campioni. La Dinamo distrusse completamente il Liverpool per 3-0. Sebbene la capienza ufficiale fosse inferiore, rapporti locali affermano che ben 110.000 tifosi si strinsero nello stadio restando in piedi nei corridoi e nei passaggi. Questo resta il record assoluto di affluenza dell'impianto.

Il mare di torce (1981) : dopo che la Dinamo Tbilisi vinse la prestigiosa Coppa delle Coppe 1980-81 in Germania, la squadra tornò a casa per festeggiare. Più di 80.000 tifosi riempirono lo stadio con torce accese in mano per accogliere i propri eroi in una celebrazione iconica e luminosa.

La sfida tutta spagnola (2015) : l'arena finì sotto i riflettori del calcio mondiale quando ospitò la Supercoppa UEFA 2015. In una sfida entusiasmante, il Barcellona batté il Siviglia 5-4 davanti a uno stadio gremito.

Un capolavoro padre-figlio: lo stadio è una rara meraviglia architettonica, costruita originariamente da un padre (Archil Kurdiani) nel 1936 e poi completamente ripensata 40 anni dopo da quello stesso padre insieme al figlio architetto (Gia Kurdiani).

Come arrivare

Poiché il Boris Paichadze Dinamo Arena si trova in una zona commerciale centrale e trafficata appena a nord del centro di Tbilisi, i mezzi pubblici sono fortemente consigliati rispetto all'auto.

In metropolitana: la metro di Tbilisi è economica (1 GEL), veloce ed evita il traffico del giorno della partita.

Station Square (Vagzalis Moedani): è il nodo principale in cui si incrociano la First Line (Red Line) e la Saburtalo Line (Green Line). Uscendo dalla stazione, percorri Tevedore Megvedeli Street, gira a sinistra su Tsabadze Street e vedrai lo stadio.

In autobus: molti autobus cittadini fermano direttamente fuori dallo stadio o a meno di 5 minuti a piedi.

Gli autobus 306, 308, 311, 315, 320, 351, 362, 431 e 476 fermano proprio accanto allo stadio o vicino al nodo metro di Tsereteli. Se viaggi dalle zone centrali, gli autobus 31 e 37 partono direttamente da Rustaveli Avenue verso Station Square.

In treno: se arrivi da fuori Tbilisi, come Batumi, Kutaisi o Gori, puoi prendere un treno regionale. Scendi alla stazione ferroviaria centrale di Tbilisi, a Station Square. Lo stadio si trova appena pochi isolati a nord dei binari, quindi è raggiungibile con una facile camminata di 10 minuti.

In auto: mettersi alla guida è generalmente sconsigliato a causa del traffico estremo e della limitata disponibilità di parcheggio nei giorni degli eventi. Non c'è un parcheggio pubblico dedicato all'arena, ma puoi lasciare il veicolo nel parcheggio della stazione centrale di Tbilisi e percorrere a piedi la distanza restante fino allo stadio.

Georgia-Ucraina di UEFA Nations League: tutto quello che c'è da sapere

Georgia-Ucraina: stato di forma recente

Ranking FIFA: Georgia (#72) vs Kosovo (#33)

La Georgia punta a mantenere la propria striscia casalinga imbattuta nel 2026, dopo i pareggi in amichevole con Israele e Romania e la vittoria contro il Bahrain a Tbilisi da marzo di quest'anno. L'ultima sconfitta interna risale allo 0-4 contro la Spagna in una qualificazione ai Mondiali dello scorso novembre.

L'Ucraina ha reagito bene dopo la deludente sconfitta contro la Svezia nei play-off per i Mondiali, ottenendo successi in amichevole contro Albania e Polonia a marzo.

Georgia-Ucraina: precedenti recenti

La Georgia non ha mai battuto l'Ucraina: il bilancio complessivo dei precedenti tra le due squadre è di 7 vittorie per l'Ucraina, 4 pareggi e 0 vittorie per la Georgia in 11 incontri precedenti. L'Ucraina ha segnato in totale 17 gol in quelle partite, mentre la Georgia è andata a segno 6 volte.

Durante la UEFA Nations League 2024-25, le due squadre hanno pareggiato 1-1 quando si sono affrontate in Georgia, mentre l'Ucraina ha ottenuto una vittoria per 1-0, in Polonia, quando si sono incontrate di nuovo un mese più tardi.

Grp. 2 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Georgia GEO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Ungheria UNG 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Irlanda del Nord IRN 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ucraina UCR 0 0 0 0 0 0 0 0 Promozione Play-Off Promozione Play-Off Retrocessione Retrocessione



