Come acquistare i biglietti per Fulham-Chelsea: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

Il sipario cala sulla 1ª giornata della nuova stagione 2026/27 di Premier League con un attesissimo derby di Londra, con il Fulham che ospita i vicini del West London, il Chelsea, al Craven Cottage lunedì 24 agosto.

Il Chelsea scenderà in campo con alcuni nuovi acquisti di spessore. Maxence Lacroix, Marco Palestra e Geovany Quenda hanno tutti firmato per oltre 50 milioni di sterline, ma il colpo da copertina, naturalmente, è stato l'arrivo di Morgan Rogers, acquistato dall'Aston Villa per la cifra record di 117 milioni di sterline.

Il Fulham può aver perso l'apporto offensivo di Harry Wilson e Raul Jimenez, che a gennaio andarono entrambi a segno nella vittoria per 2-1 sul Chelsea al Craven Cottage, ma ha messo a segno un paio di innesti di grande richiamo dal Real Madrid, Gonzalo García e César Palacios, dai quali spera arrivino problemi per le difese avversarie in questa stagione.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti di Fulham-Chelsea, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Fulham-Chelsea di Premier League?

Fulham-Chelsea inizierà alle 20:00 BST di lunedì 24 agosto, al Craven Cottage di Londra.

Premier League - Game Week 1 24 ago 2026 - 15:00 Craven Cottage

Come acquistare i biglietti per Fulham-Chelsea di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: gli attuali abbonati mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club i tagliandi delle gare a cui non possono assistere.

Membri ufficiali paganti del club (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al valore nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: la vendita aperta al pubblico non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se siete alla ricerca di biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Fulham-Chelsea di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra categorie Adulto, Junior (di solito U18 o U21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d'età cambiano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: i club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie cittadine rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: i posti centrali lungo i lati lunghi del campo e quelli dell'anello inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti dell'anello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Membership ufficiale richiesta: per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore sia in possesso di una Official Club Membership attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 sterline per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a 30 sterline, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le assegnazioni per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e vengono di norma vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei loyalty points: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i semplici membri.

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