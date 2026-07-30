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Come acquistare i biglietti per Fulham-Chelsea: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Premier League
Fulham
Chelsea
M. Rogers

Non perdere l'occasione di assistere a un grande derby di Londra questo agosto

Il sipario cala sulla 1ª giornata della nuova stagione 2026/27 di Premier League con un attesissimo derby di Londra, con il Fulham che ospita i vicini del West London, il Chelsea, al Craven Cottage lunedì 24 agosto.

Il Chelsea scenderà in campo con alcuni nuovi acquisti di spessore. Maxence Lacroix, Marco Palestra e Geovany Quenda hanno tutti firmato per oltre 50 milioni di sterline, ma il colpo da copertina, naturalmente, è stato l'arrivo di Morgan Rogers, acquistato dall'Aston Villa per la cifra record di 117 milioni di sterline.

Il Fulham può aver perso l'apporto offensivo di Harry Wilson e Raul Jimenez, che a gennaio andarono entrambi a segno nella vittoria per 2-1 sul Chelsea al Craven Cottage, ma ha messo a segno un paio di innesti di grande richiamo dal Real Madrid, Gonzalo García e César Palacios, dai quali spera arrivino problemi per le difese avversarie in questa stagione.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti di Fulham-Chelsea, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Fulham-Chelsea di Premier League?

Fulham-Chelsea inizierà alle 20:00 BST di lunedì 24 agosto, al Craven Cottage di Londra.

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Premier League - Game Week 1
Craven Cottage

Come acquistare i biglietti per Fulham-Chelsea di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: gli attuali abbonati mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club i tagliandi delle gare a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali paganti del club (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al valore nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: la vendita aperta al pubblico non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se siete alla ricerca di biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Fulham-Chelsea di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d'età e riduzioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra categorie Adulto, Junior (di solito U18 o U21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d'età cambiano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: i club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie cittadine rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: i posti centrali lungo i lati lunghi del campo e quelli dell'anello inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti dell'anello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Membership ufficiale richiesta: per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore sia in possesso di una Official Club Membership attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 sterline per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a 30 sterline, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le assegnazioni per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e vengono di norma vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei loyalty points: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i semplici membri.

Forma

FUL

FUL - Forma

ARS
S3-0
BOU
S0-1
WOL
D1-1
NEW
V2-0
AHL
D1-1
Gol segnato (subito)
4/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
CHE

CHE - Forma

LIV
D1-1
MCI
S0-1
TOT
V2-1
SUN
S2-1
WES
V6-4
Gol segnato (subito)
10/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Precedenti recenti

Testa a testa

FulhamPareggioChelsea
2
0
3
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FIN
Premier League
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Chelsea
CHE
2
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Fulham
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0
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Premier League
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Fulham
FUL
1
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Chelsea
CHE
2
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Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
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Fulham
FUL
2
FIN
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FIN
5Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Fulham - Chelsea

Fulham crest
Fulham
FUL
Formazione
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Chelsea crest
Chelsea
CHE

Allenatore

  • A. Arbeloa

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Champions League
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