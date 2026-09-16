Come acquistare i biglietti per Friburgo-Schalke 04: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Friburgo affronta lo Schalke 04 sabato 10 ottobre 2026 all'Europa-Park Stadion di Friburgo.

I precedenti storici sorridono al Friburgo, che ha ottenuto 11 vittorie contro le 8 dello Schalke nei 24 precedenti ufficiali. Il Friburgo ha dominato gli incroci recenti nella massima serie tra le due squadre, conquistando 5 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 6 partite di Bundesliga contro lo Schalke.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Friburgo-Schalke 04, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Friburgo-Schalke 04 di Bundesliga?

Friburgo-Schalke 04 si gioca all'Europa-Park Stadion di Friburgo sabato 10 ottobre 2026.

Bundesliga - Game Week 5 11 ott 2026 - 11:30 Europa-Park Stadion

Come acquistare i biglietti per Friburgo-Schalke 04 di Bundesliga?

I biglietti per la partita di Bundesliga tra SC Friburgo e FC Schalke 04 possono essere acquistati attraverso diversi canali:

Biglietteria ufficiale del club: il modo principale e più sicuro per acquistare i biglietti è direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria dello SC Friburgo. Di norma, l'accesso prioritario viene concesso ai membri ufficiali del club prima che gli eventuali biglietti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico.

Mercato ufficiale di rivendita dei biglietti (Zweitmarkt): se la partita fa registrare il tutto esaurito durante la vendita generale, lo SC Friburgo gestisce una piattaforma ufficiale di rivendita secondaria in cui gli abbonati o i membri del club rimettono in vendita i posti al prezzo nominale.

Settore riservato ai tifosi ospiti: i tifosi dello Schalke 04 che vogliono sedersi nel settore ospiti dovrebbero acquistare i biglietti direttamente tramite il servizio ufficiale di biglietteria dell'FC Schalke 04 o attraverso il ballot riservato ai membri.

Quanto costano i biglietti per Friburgo-Schalke 04 di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la sfida di Bundesliga tra SC Friburgo e FC Schalke 04 variano in base al settore, alla posizione del posto e alla piattaforma di acquisto:

Biglietti ufficiali a prezzo pieno (valore nominale): i biglietti per i posti in piedi all'Europa-Park Stadion costano in genere tra 15 € e 20 € , mentre i posti a sedere standard vanno all'incirca da 35 € a 70 € a seconda della categoria e della visuale.

Pacchetti hospitality e VIP: le esperienze premium per il giorno della partita, con accesso lounge e servizi di ristorazione, partono da circa 100 € a 150 €+ per biglietto.

Friburgo-Schalke 04 di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Friburgo e Schalke 04

Il Friburgo arriva con un percorso perfetto nelle ultime cinque partite, vinte tutte e cinque, subendo un solo gol in questo filotto. L'uscita più recente è stata una vittoria per 1-0 contro il Paderborn in Bundesliga, e la squadra ha anche segnato cinque gol alla Fortuna Düsseldorf in DFB-Pokal. In queste cinque partite, il Friburgo ha realizzato 13 gol e ne ha subìto uno, una sequenza che riflette sia la produzione offensiva sia la solidità difensiva.

Lo Schalke ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque. Il pareggio è arrivato nell'impegno più recente, uno 0-0 sul campo del Bayern Monaco in Bundesliga. L'unica vittoria nel periodo è stata il 5-2 dopo i tempi supplementari contro l'Hallescher FC in DFB-Pokal. Lo Schalke ha segnato sette gol nelle cinque partite e ne ha incassati nove.

Friburgo-Schalke 04: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale ad aprile 2023, quando il Friburgo vinse 4-0 in casa in Bundesliga. Nelle ultime cinque sfide dirette, il Friburgo ne ha vinte quattro e lo Schalke nessuna, con un risultato favorevole al Friburgo in ogni occasione in cui ha ospitato la partita. Il Friburgo ha segnato 14 gol in queste cinque partite, lo Schalke due.