Come acquistare i biglietti per Friburgo-Borussia Moenchengladbach: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Friburgo affronta il Borussia Moenchengladbach sabato 12 settembre 2026 all'Europa-Park Stadion di Friburgo.

Lo SC Freiburg arriva a questa sfida con un recente dominio casalingo, che comprende anche una vittoria per 2-1 sul Borussia Mönchengladbach nell'ultimo incrocio interno di campionato, nel febbraio 2026. I precedenti tra queste due squadre hanno spesso regalato partite ricche di gol, rendendo questa gara un confronto intrigante per gli appassionati di calcio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Friburgo-Borussia Moenchengladbach, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Friburgo-Borussia Moenchengladbach in Bundesliga?

Friburgo-Borussia Moenchengladbach si gioca all'Europa-Park Stadion di Friburgo.

Bundesliga - Game Week 3 12 set 2026 - 09:30 Europa-Park Stadion

Come acquistare i biglietti per Friburgo-Borussia Moenchengladbach di Bundesliga?

Puoi acquistare i biglietti per la partita SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach del 12 settembre 2026 attraverso le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

SC Freiburg Ticket Onlineshop: è la piattaforma principale e più sicura per acquistare biglietti a prezzo nominale direttamente dal club ospitante.

Prevendita per i membri: i membri dello SC Freiburg di solito hanno accesso esclusivo ai biglietti prima che i posti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico.

Cambio biglietti ufficiale (Zweitmarkt): se la partita registra il tutto esaurito sul ticket shop principale, controlla il mercato secondario ufficiale del Friburgo integrato nel sito di biglietteria, dove gli abbonati rivendono i propri posti al prezzo nominale.

2. Quota riservata ai tifosi ospiti (Borussia Mönchengladbach)

BMG Ticketportal: se vuoi sederti nel settore ospiti, i biglietti vengono venduti direttamente attraverso il sistema di biglietteria ufficiale del Borussia Mönchengladbach ai membri registrati o agli account dei fan club.

3. Marketplace secondari di biglietti (usare con cautela)

Piattaforme di rivendita: piattaforme come StubHub propongono rivendite da parte di terzi, anche se i prezzi possono essere sensibilmente più alti del valore nominale e si applicano commissioni di servizio.

Quanto costano i biglietti per Friburgo-Borussia Moenchengladbach di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach dovrebbero rientrare nelle seguenti fasce:

Biglietti ufficiali generali (prezzo nominale): i biglietti in piedi e quelli standard con posto a sedere di solito vanno da 15 £ a 60 £ (da 18 € a 70 €), a seconda della categoria d'età e della posizione nello stadio (gradinate in piedi o posti a sedere laterali).

Mercati secondari e di rivendita: i posti generali di fascia base sui siti di rivendita come StubHub partono da circa 35 £ a 50 £ , mentre i posti mediamente disponibili in rivendita si collocano generalmente tra 50 £ e 120 £ a seconda della visuale e della domanda.

Pacchetti hospitality: i posti premium o VIP con cibo e accesso lounge partono da circa 170 £ a 300 £+ a biglietto.

Friburgo-Borussia Moenchengladbach di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Friburgo-Borussia Moenchengladbach, stato di forma

Il Friburgo ha vinto tutte le sue cinque partite più recenti in tutte le competizioni. L'ultima uscita è stata un netto 5-1 sul Fortuna Duesseldorf in DFB-Pokal, mentre prima era arrivato un successo esterno per 3-1 sul Motherwell nelle qualificazioni di Conference League. La serie comprende anche un 3-0 in amichevole contro il Crystal Palace e due successi consecutivi per 2-0 contro lo Strasbourg. In queste cinque gare, il Friburgo ha segnato 11 gol e ne ha subito uno, una sequenza che indica una squadra ben organizzata e concreta.

Anche il Gladbach ha vinto tutte le sue ultime cinque partite senza subire alcuna sconfitta. Il risultato più recente è stato un 5-0 sul TSV Schott Mainz in DFB-Pokal, dopo il successo per 2-1 sull'Aston Villa in precampionato. In precedenza, durante l'estate, aveva battuto il Velbert 8-0 e l'Hansa Rostock 3-1. La squadra di Polanski ha segnato 19 gol in queste cinque partite e ne ha subiti soltanto tre, risultando una delle squadre più prolifiche del precampionato in vista della Bundesliga.

Friburgo-Borussia Moenchengladbach: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club risale al febbraio 2026, quando il Friburgo ha vinto 2-1 in casa in Bundesliga. Nelle ultime cinque sfide di Bundesliga, il Friburgo è in vantaggio con tre vittorie contro una del Gladbach, mentre una partita si è chiusa con uno 0-0. Il Friburgo è stato particolarmente solido nelle gare casalinghe di questa serie, vincendo entrambi gli incontri all'Europa-Park Stadion, compreso un successo per 3-1 nel novembre 2024.