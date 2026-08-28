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Come acquistare i biglietti per Friburgo-Borussia Moenchengladbach: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Friburgo affronta il Borussia Moenchengladbach in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Friburgo affronta il Borussia Moenchengladbach sabato 12 settembre 2026 all'Europa-Park Stadion di Friburgo.

Lo SC Freiburg arriva a questa sfida con un recente dominio casalingo, che comprende anche una vittoria per 2-1 sul Borussia Mönchengladbach nell'ultimo incrocio interno di campionato, nel febbraio 2026. I precedenti tra queste due squadre hanno spesso regalato partite ricche di gol, rendendo questa gara un confronto intrigante per gli appassionati di calcio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Friburgo-Borussia Moenchengladbach, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Friburgo-Borussia Moenchengladbach in Bundesliga?

Friburgo-Borussia Moenchengladbach si gioca all'Europa-Park Stadion di Friburgo.

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Bundesliga - Game Week 3
Europa-Park Stadion

Come acquistare i biglietti per Friburgo-Borussia Moenchengladbach di Bundesliga?

Puoi acquistare i biglietti per la partita SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach del 12 settembre 2026 attraverso le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

  • SC Freiburg Ticket Onlineshop: è la piattaforma principale e più sicura per acquistare biglietti a prezzo nominale direttamente dal club ospitante.
  • Prevendita per i membri: i membri dello SC Freiburg di solito hanno accesso esclusivo ai biglietti prima che i posti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico.
  • Cambio biglietti ufficiale (Zweitmarkt): se la partita registra il tutto esaurito sul ticket shop principale, controlla il mercato secondario ufficiale del Friburgo integrato nel sito di biglietteria, dove gli abbonati rivendono i propri posti al prezzo nominale.

2. Quota riservata ai tifosi ospiti (Borussia Mönchengladbach)

  • BMG Ticketportal: se vuoi sederti nel settore ospiti, i biglietti vengono venduti direttamente attraverso il sistema di biglietteria ufficiale del Borussia Mönchengladbach ai membri registrati o agli account dei fan club.

3. Marketplace secondari di biglietti (usare con cautela)

  • Piattaforme di rivendita: piattaforme come StubHub propongono rivendite da parte di terzi, anche se i prezzi possono essere sensibilmente più alti del valore nominale e si applicano commissioni di servizio.

Quanto costano i biglietti per Friburgo-Borussia Moenchengladbach di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach dovrebbero rientrare nelle seguenti fasce:

  • Biglietti ufficiali generali (prezzo nominale): i biglietti in piedi e quelli standard con posto a sedere di solito vanno da 15 £ a 60 £ (da 18 € a 70 €), a seconda della categoria d'età e della posizione nello stadio (gradinate in piedi o posti a sedere laterali).
  • Mercati secondari e di rivendita: i posti generali di fascia base sui siti di rivendita come StubHub partono da circa 35 £ a 50 £, mentre i posti mediamente disponibili in rivendita si collocano generalmente tra 50 £ e 120 £ a seconda della visuale e della domanda.
  • Pacchetti hospitality: i posti premium o VIP con cibo e accesso lounge partono da circa 170 £ a 300 £+ a biglietto.

Friburgo-Borussia Moenchengladbach di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Friburgo-Borussia Moenchengladbach, stato di forma

Il Friburgo ha vinto tutte le sue cinque partite più recenti in tutte le competizioni. L'ultima uscita è stata un netto 5-1 sul Fortuna Duesseldorf in DFB-Pokal, mentre prima era arrivato un successo esterno per 3-1 sul Motherwell nelle qualificazioni di Conference League. La serie comprende anche un 3-0 in amichevole contro il Crystal Palace e due successi consecutivi per 2-0 contro lo Strasbourg. In queste cinque gare, il Friburgo ha segnato 11 gol e ne ha subito uno, una sequenza che indica una squadra ben organizzata e concreta.

Anche il Gladbach ha vinto tutte le sue ultime cinque partite senza subire alcuna sconfitta. Il risultato più recente è stato un 5-0 sul TSV Schott Mainz in DFB-Pokal, dopo il successo per 2-1 sull'Aston Villa in precampionato. In precedenza, durante l'estate, aveva battuto il Velbert 8-0 e l'Hansa Rostock 3-1. La squadra di Polanski ha segnato 19 gol in queste cinque partite e ne ha subiti soltanto tre, risultando una delle squadre più prolifiche del precampionato in vista della Bundesliga.

SCF

SCF - Forma

STR
V2-0
CRY
V3-0
MOT
V1-3
F95
V1-5
MOT
V4-1
Gol segnato (subito)
17/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
BMG

BMG - Forma

ESN
V1-2
HRO
V1-3
VEL
V0-8
AVL
V2-1
TSM
V0-5
Gol segnato (subito)
20/3
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Friburgo-Borussia Moenchengladbach: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club risale al febbraio 2026, quando il Friburgo ha vinto 2-1 in casa in Bundesliga. Nelle ultime cinque sfide di Bundesliga, il Friburgo è in vantaggio con tre vittorie contro una del Gladbach, mentre una partita si è chiusa con uno 0-0. Il Friburgo è stato particolarmente solido nelle gare casalinghe di questa serie, vincendo entrambi gli incontri all'Europa-Park Stadion, compreso un successo per 3-1 nel novembre 2024.

Testa a testa

FriburgoPareggioBorussia Moenchengladbach
4
1
0
Bundesliga
Friburgo badge
Friburgo
SCF
2
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
1
FIN
Bundesliga
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
0
Friburgo badge
Friburgo
SCF
0
FIN
Bundesliga
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
1
Friburgo badge
Friburgo
SCF
2
FIN
Bundesliga
Friburgo badge
Friburgo
SCF
3
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
1
FIN
Bundesliga
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
0
Friburgo badge
Friburgo
SCF
3
FIN
10Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Friburgo-Borussia Moenchengladbach, classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
00000000
6
FrancoforteFrancoforteSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC ColoniaFC ColoniaKOE
00000000
9
FriburgoFriburgoSCF
00000000
10
AmburgoAmburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Magonza 05Magonza 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
00000000
17
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
00000000
18
Werder BremaWerder BremaSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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