Come acquistare i biglietti per Francia-Svezia: prezzi degli ottavi di finale dei Mondiali, info sulla partita a New York, offerte last minute e altro

Negli ottavi dei Mondiali 2026 va in scena la classica sfida europea tra Francia e Svezia.
I Bleus di Didier Deschamps hanno dominato il Gruppo I con 10 gol, confermandosi favoriti.
Affronteranno una tenace Svezia, terza nel difficile Gruppo F.
Favorita la Francia, ma l’attacco svedese richiede massima attenzione.
A che ora inizia Francia-Svezia?
L’incontro si disputerà all’iconico New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) di East Rutherford, New Jersey.
Come acquistare i biglietti per Francia-Svezia ai Mondiali?
Le principali lotterie ufficiali, tra cui la prevendita Visa e le estrazioni anticipate, sono terminate.
Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prevendita sono ormai quasi esauriti.
Ecco cosa devi sapere:
- La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.
- Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.
Quanto costano i biglietti per Francia-Svezia?
La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
Data
Fase / Categoria
Fascia di prezzo ufficiale
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi molto richieste)
da 225 a 540 dollari
da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi standard)
da 225 $ a 540 $
da 400 a 2.800 $ (1.134 $)
4–7 luglio
Ottavi di finale
da 240 $ a 640 $
da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglio
Quarti di finale
da 450 $ a 1.775 $
da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglio
Semifinali
da 930 $ a 3.295 $
da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800 $
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
Francia vs Svezia ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere
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