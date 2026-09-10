La Francia ospita l'Italia al Parc des Princes di Parigi venerdì 2 ottobre, nell'ambito di un impegnativo calendario del Gruppo A1 della Lega A che comprende anche Belgio e Turchia. Le due squadre si affronteranno di nuovo nella gara di ritorno in Italia a novembre, con la sede di quella sfida ancora da confermare.

GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Francia-Italia, inclusi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Francia-Italia di UEFA Nations League A?

Francia-Italia si gioca allo Stade de France di Saint-Denis, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato più vicino alla data della partita.

UEFA Nations League A - Game Week 3 2 ott 2026 - 14:45 Stade de France

Dove acquistare i biglietti per Francia-Italia?

I biglietti per la gara di Parigi vengono inizialmente messi a disposizione attraverso i canali ufficiali di biglietteria della Federazione calcistica francese (FFF), con priorità normalmente riservata ai membri prima che l'eventuale quota rimanente venga messa in vendita generale. I canali ufficiali della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) rappresentano l'equivalente primo punto di riferimento per la gara di ritorno in Italia.

Ecco alcune cose utili da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa sfida:

Vendita generale ufficiale – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità per i membri, di solito più vicino a ciascun giorno di partita

Inserzioni verificate – Ticombo reperisce i biglietti da una serie di venditori, offrendo agli acquirenti una disponibilità più ampia una volta esaurite le quote ufficiali

Biglietti settore ospiti – le quote per la gara in Italia vengono gestite attraverso i canali FIGC e possono essere limitate

Mercato secondario – Ticombo è la soluzione giusta se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite

Considerato il profilo di questa partita, si consiglia di prenotare in anticipo, in particolare per la gara di Parigi.

Quanto costano i biglietti per Francia-Italia?

I prezzi ufficiali per la gara di Parigi sono stabiliti attraverso i canali di biglietteria della FFF, con l'intera gamma, dai posti standard a quelli premium, disponibile al prezzo nominale fino a esaurimento. I prezzi ufficiali della FIGC si applicheranno per la gara di ritorno in Italia una volta confermati sede e dettagli di vendita.

Posti più economici (Parigi): da circa 50 €, di solito negli anelli superiori dietro le porte al Parc des Princes

Posti di fascia media (Parigi): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Gara di ritorno in Italia: i prezzi saranno confermati una volta annunciata la sede della sfida di novembre

Ticombo è la soluzione giusta se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite. Come per qualsiasi sfida tra due delle principali nazionali d'Europa, i prezzi possono variare con l'avvicinarsi del giorno della partita, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Francia-Italia di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Francia e Italia

La Francia ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due. L'uscita più recente è stata una sconfitta per 4-6 contro l'Inghilterra nelle semifinali del Mondiale, risultato arrivato dopo il ko per 0-2 contro la Spagna nello spareggio per il terzo posto. In precedenza, nel torneo, aveva battuto Marocco per 2-0, Paraguay per 1-0 e Svezia per 3-0. In queste cinque partite, la Francia ha segnato dieci gol e ne ha subiti otto.

Anche l'Italia ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. La partita più recente è stata la vittoria per 1-0 contro la Grecia in amichevole il 7 giugno, dopo il successo per 1-0 sul Lussemburgo tre giorni prima. Le due sconfitte in questa serie sono arrivate contro Bosnia ed Erzegovina e nel 1-4 contro la Norvegia del novembre 2025. L'Italia ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei in queste cinque gare.

Francia-Italia: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre si è concluso sull'1-3 per la Francia, in una partita di UEFA Nations League A giocata in Italia nel novembre 2024. Negli ultimi cinque precedenti diretti, la Francia ha vinto quattro volte contro le zero vittorie dell'Italia, con una gara terminata a favore della Francia anche nelle amichevoli del 2016 e del 2012. La Francia ha segnato 14 gol in queste cinque partite e ne ha subiti cinque.



