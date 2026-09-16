Come acquistare i biglietti per Francia-Belgio: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Francia ospita il Belgio in una sfida di cartello della fase a gironi della UEFA Nations League, in programma nell’iconico Stade de France di Saint-Denis il 5 ottobre 2026. Questo derby di alto profilo mette di fronte due potenze del calcio europeo in lotta per il primato nel proprio gruppo.

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Quando si gioca Francia-Belgio di UEFA Nations League A?

Francia-Belgio si gioca allo Stade de France di Saint-Denis, con l’orario del calcio d’inizio che sarà confermato più vicino alla data della partita.

UEFA Nations League A - Game Week 4 5 ott 2026 - 14:45 Stade de France

Dove acquistare i biglietti per Francia-Belgio di Nations League maschile?

I biglietti ufficiali per la partita possono essere acquistati direttamente tramite il portale ticketing della Federazione calcistica francese (FFF), che gestisce la vendita primaria per le gare casalinghe della nazionale francese. Il portale ufficiale è il primo punto di riferimento per assicurarti biglietti a prezzo nominale durante le fasi di prevendita e vendita generale.

Se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti, piattaforme secondarie come Ticombo sono la strada da seguire.

Quanto costano i biglietti per Francia-Belgio di Nations League maschile?

I prezzi standard dei biglietti sul sito ufficiale della FFF partono da 25 € per i posti di categoria generale dietro le porte, con costi in aumento in base alla posizione e al settore all’interno dello Stade de France.

Sui mercati secondari come Ticombo, i prezzi dei biglietti sul mercato secondario partono attualmente da 86 € a posto, con tariffe che oscillano in base alla disponibilità in tempo reale e alla domanda dei tifosi.

Francia-Belgio di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

Francia-Belgio: stato di forma

La Francia ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due, segnando dieci gol e subendone otto in questo parziale. L’uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 4-6 contro l’Inghilterra nelle semifinali del Mondiale, risultato arrivato dopo il ko per 0-2 contro la Spagna nello spareggio per il terzo posto. Prima di questi passi falsi, la Francia aveva mostrato la propria qualità offensiva con i successi contro Marocco (2-0), Paraguay (1-0) e Svezia (3-0).

Nelle ultime cinque partite, il Belgio ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è stato il ko per 2-1 contro la Spagna nei quarti di finale del Mondiale. In precedenza aveva battuto gli USA per 4-1 e il Senegal per 3-2, oltre ad aver ottenuto un convincente 5-1 contro la Nuova Zelanda. Il Belgio ha segnato 11 gol e ne ha subiti otto in queste cinque gare, con lo 0-0 contro l’Iran unica partita in cui non è andato a segno.

Francia-Belgio: precedenti recenti

L’incrocio più recente tra queste due squadre si è chiuso sull’1-2 per la Francia, in una gara di UEFA Nations League A giocata a Bruxelles nell’ottobre 2024. Negli ultimi cinque confronti diretti, la Francia ha vinto quattro volte contro l’unico successo del Belgio, arrivato nella semifinale del Mondiale 2018. La Francia ha inoltre battuto il Belgio negli ottavi di finale del Campionato europeo 2024 e in entrambe le sfide del confronto di Nations League 2021.



