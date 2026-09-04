Come acquistare i biglietti per Fiorentina-SSC Napoli: prezzi della Serie A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Un classico del calcio italiano arriva in Toscana, dove la Fiorentina ospita la SSC Napoli di Antonio Conte in una sfida di Serie A molto attesa nello storico stadio Artemio Franchi.

I tifosi della Viola coloreranno Firenze di viola domenica 20 settembre 2026, creando un'atmosfera intensa per la squadra di Raffaele Palladino, determinata a lanciare un segnale forte in campionato.

I sostenitori della Fiorentina riempiranno gli spalti e faranno sentire tutto il loro sostegno, pronti a spingere la squadra verso una grande vittoria casalinga nelle prime fasi della Serie A 2026/27.

GOAL ti fornisce tutto ciò che serve per acquistare i biglietti di Fiorentina-Napoli, compresi i prezzi della Serie A 2026/27, le informazioni sulla partita allo stadio Artemio Franchi, gli orari del calcio d'inizio e i dettagli ufficiali per la prenotazione.

Quando si gioca Fiorentina-SSC Napoli di Serie A?

Fiorentina-Napoli si gioca all'Artemio Franchi di Firenze, con l'orario esatto che sarà confermato più vicino alla data della partita.

Serie A - Game Week 5 20 set 2026 - 06:30 Artemio Franchi, Firenze

Come acquistare i biglietti per Fiorentina-Napoli di Serie A

Per le partite di Serie A sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, che vanno dai normali posti a sedere ai pacchetti corporate VIP hospitality, gestiti tramite i portali ufficiali dei club o marketplace secondari verificati per la vendita di biglietti.

A causa della forte domanda regionale quando club di alto profilo come il Napoli fanno visita a Firenze, la vendita dei biglietti segue fasi strutturate:

Abbonati della Fiorentina ( Abbonati ): gli attuali abbonati mantengono il diritto di prelazione sui loro posti riservati per tutte le gare casalinghe di Serie A.

Prevendita ufficiale membri ( InViola Card ): l'accesso prioritario ai biglietti rimanenti nei settori di casa è riservato ai possessori registrati di InViola Card durante una finestra di prevendita esclusiva prima della vendita libera.

Vendita libera ( Vendita Libera ): se restano posti disponibili dopo le finestre di prevendita riservate ai membri, la vendita dei biglietti si apre al pubblico generale tramite il portale ufficiale della Fiorentina. Tuttavia, le partite di Categoria A contro avversarie di primo piano registrano regolarmente il tutto esaurito già durante la fase riservata ai membri.

Piattaforme secondarie per i biglietti: chi è alla ricerca di settori esauriti o di un accesso last minute il giorno della partita può acquistare biglietti verificati tramite marketplace secondari come LiveFootballTickets .

Quanto costano i biglietti per Fiorentina-Napoli di Serie A?

I prezzi nominali dei biglietti per le partite di Serie A allo stadio Artemio Franchi variano in base al settore, alla classificazione della partita e allo status di membro:

Categorizzazione della partita: le gare contro grandi rivali di Serie A come il Napoli rientrano nelle fasce di prezzo di Categoria A, con tariffe nominali più alte rispetto alle normali sfide di campionato.

Sconti per i membri: i possessori registrati di InViola Card usufruiscono di prezzi scontati sui biglietti e di accesso esclusivo alla prenotazione durante le fasi di prevendita.

Posizione del posto: le tribune centrali ( Tribuna Coperta e Maratona ) offrono una visuale centrale premium a prezzi più elevati, mentre le curve ( Curva Fiesole e Curva Ferrovia ) garantiscono prezzi d'ingresso più accessibili e un'atmosfera più calorosa.

Identificazione nominativa e norme sui documenti: la normativa sportiva italiana impone che tutti i biglietti siano strettamente nominativi, con il nome legale completo dello spettatore stampato sul tagliando. I tifosi devono presentare ai varchi dello stadio un documento fisico valido con foto, passaporto o carta d'identità nazionale, che corrisponda ai dati riportati sul biglietto.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

Per le partite di Serie A allo stadio Artemio Franchi, ai tifosi del Napoli in trasferta vengono assegnati posti nel settore ospiti designato (Settore Ospiti - Curva Ferrovia Corner).

I prezzi dei biglietti del settore ospiti per le partite di Serie A variano in genere tra 30 € e 50 € al prezzo nominale.

Per acquistare biglietti nel settore ospiti ufficiale, i tifosi in trasferta devono essere possessori registrati della tessera del tifoso del Napoli (Fidelity Card / Fan Stade) e rispettare le restrizioni di sicurezza stabilite dalle autorità locali fiorentine. Le assegnazioni del settore ospiti sono rigidamente regolamentate e raramente arrivano alla vendita pubblica aperta.

Fiorentina-SSC Napoli di Serie A: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Fiorentina e SSC Napoli

La Fiorentina ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata la sconfitta casalinga per 0-3 contro il Frosinone in Serie A il 29 agosto, dopo il ko per 4-0 in trasferta contro la Roma alla prima giornata. L'unica vittoria in questa serie è arrivata nel 4-1 sul Benevento in Coppa Italia ad agosto. Nelle cinque partite considerate, la Fiorentina ha segnato sette gol e ne ha subiti nove, anche se entrambe le gare di campionato si sono concluse con una sconfitta senza reti all'attivo.

Il Napoli ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stata la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Como in Serie A il 30 agosto, arrivata dopo il successo per 0-2 sul campo del Genoa nel weekend d'apertura. Nel pre-campionato ha battuto l'Aris Salonicco 6-2, ma non è riuscito a trovare la vittoria contro il Celta Vigo. Il Napoli ha segnato undici gol nelle cinque partite e ne ha subiti sei, anche se il rendimento difensivo nelle gare ufficiali è stato meno convincente.

Fiorentina-SSC Napoli: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra questi due club risale al 31 gennaio 2026, quando il Napoli ha vinto 2-1 in casa in Serie A. Nelle ultime cinque sfide di Serie A, il Napoli ha vinto quattro volte e c'è stato un pareggio, segnando tredici gol contro i cinque della Fiorentina. Gli unici punti conquistati dalla Fiorentina in questa serie sono arrivati con il 2-2 al Franchi nel maggio 2024.

Classifica di Fiorentina e SSC Napoli

Nell'attuale classifica di Serie A, la Fiorentina occupa il 20° posto mentre il Napoli è decimo dopo le prime giornate della stagione 2026/27.