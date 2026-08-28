Come acquistare i biglietti per FC Koeln-Werder Brema: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'FC Koeln affronta il Werder Bremen sabato 12 settembre 2026 al RheinEnergieSTADION di Colonia.

Nell'ultimo confronto ufficiale, il 12 aprile 2026, il 1. FC Köln ha ottenuto una vittoria casalinga per 3-1 contro il Werder Bremen. Storicamente, le partite tra queste due squadre al RheinEnergieSTADION sono state ricche di gol, con i recenti precedenti in Bundesliga in perfetto equilibrio nelle ultime sei sfide.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per FC Koeln-Werder Bremen, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca FC Koeln-Werder Bremen di Bundesliga?

FC Koeln-Werder Bremen si gioca al RheinEnergieSTADION di Colonia.

Bundesliga - Game Week 3 12 set 2026 - 12:30 RheinEnergieSTADION

Come acquistare i biglietti per FC Koeln-Werder Bremen di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita tra 1. FC Köln e Werder Bremen al RheinEnergieSTADION, ci sono opzioni ufficiali primarie così come piattaforme secondarie:

Ticket Shop ufficiale del 1. FC Köln : Il modo più diretto e sicuro per acquistare i biglietti è attraverso il sito ufficiale del club (fc.de) tramite il suo ticket shop online. La vendita prioritaria dei biglietti viene di solito offerta prima ai membri del club, seguita dalla vendita libera nel caso in cui restino ancora tagliandi disponibili.

VIP & Hospitality ufficiali : Se i biglietti generali sono esauriti, i pacchetti ufficiali VIP e business seat possono essere acquistati direttamente tramite piattaforme hospitality ufficiali come official-vip.com o attraverso la divisione hospitality dell'FC Köln.

Allocazioni ufficiali per il settore ospiti : Se tifate Werder Bremen, i biglietti per il settore ospiti vengono distribuiti ufficialmente tramite il portale ticket del sito del Werder Bremen (werder.de) per i tifosi registrati e gli abbonati.

Mercati secondari : Se i canali ufficiali generali sono completamente esauriti, piattaforme secondarie di rivendita come StubHub mettono a disposizione opzioni di resale da parte di venditori individuali.

Quanto costano i biglietti per FC Koeln-Werder Bremen di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra 1. FC Köln e SV Werder Bremen variano in base alla categoria del posto, al canale di acquisto e alla domanda per la partita:

Categoria 1 (lato lungo / anello inferiore) : I biglietti ufficiali primari nelle posizioni premium della tribuna principale generalmente vanno da 50 £ a 75 £ per biglietto.

Categoria 2 (angoli / anello superiore) : I posti standard lungo gli angoli o nei settori superiori costano in genere tra 35 £ e 55 £ .

Posti in piedi (Stehplatz) : I biglietti ufficiali per le terrazze in piedi nei settori di casa o ospiti sono i più economici, di solito con prezzi intorno a 15 £ e 22 £ .

Pacchetti Hospitality & VIP : I premium business seat, l'accesso lounge e i biglietti hospitality ufficiali partono da circa 180 £ a 350 £+ a persona.

Mercato secondario della rivendita : Se i canali ufficiali generali esauriscono i posti, i prezzi sulle piattaforme di rivendita come StubHub variano in base alla domanda, partendo generalmente da circa 45 £ a 90 £+ per i posti standard.

FC Koeln-Werder Bremen di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Il momento di forma di FC Koeln e Werder Bremen

L'FC Koeln ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiandone una. L'uscita più recente è stata una vittoria per 2-1 in DFB-Pokal sul campo del Würzburger Kickers il 24 agosto, dopo i successi consecutivi in amichevole per 2-1 e 2-0 contro la Real Sociedad. Gli unici punti lasciati per strada in questa serie sono arrivati con il pareggio per 2-2 contro l'Hertha Berlin in pre-season. Il Koeln ha segnato 13 gol in queste cinque partite e ne ha subiti quattro.

Nelle ultime cinque partite il Werder Bremen ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il risultato più recente è stato il 3-0 in DFB-Pokal contro lo SK Hansa Lüneeburg il 22 agosto. Il Bremen ha perso l'ultima amichevole pre-season per 1-0 contro l'Auxerre e ha pareggiato due volte contro il Paderborn, in entrambi i casi per 2-2. Ha segnato nove gol e ne ha subiti cinque in questa serie di cinque partite.

FC Koeln-Werder Bremen: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club è stato una partita di Bundesliga del 12 aprile 2026, quando l'FC Koeln ha vinto 3-1 al RheinEnergieSTADION. Negli ultimi cinque confronti in Bundesliga, il bilancio è in perfetto equilibrio con una vittoria per parte e tre pareggi. L'unica vittoria esterna precedente in questa serie è andata al Bremen, che ha vinto 1-0 a Colonia nel febbraio 2024.

FC Koeln-Werder Bremen: classifica

Nell'attuale classifica di Bundesliga, l'FC Koeln è ottavo mentre il Werder Bremen è al 18° posto.