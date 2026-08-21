Come acquistare i biglietti per Everton-Ipswich Town: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

I tifosi dell'Everton con buona memoria ricorderanno il thriller finito 2-2 quando l'Ipswich Town fece visita a Goodison, nel maggio 2025. Le due squadre sono pronte ad affrontarsi di nuovo in Premier League, questa volta ovviamente all'Hill Dickinson Stadium, sabato 19 settembre. Puoi prenotare i biglietti oggi stesso.

L'Everton ha iniziato positivamente la nuova stagione con una vittoria casalinga contro il Crystal Palace in campionato, per poi ripetersi superando con facilità il Preston North End in Carabao Cup. Anche il fatto di aver mantenuto la porta inviolata in entrambe le partite avrà fatto piacere al tecnico dei Toffees, David Moyes.

Anche il neopromosso Ipswich Town spera di costruire sulle solide basi gettate in questo agosto. Come l'Everton, anche la squadra del Suffolk ha ottenuto vittorie all'esordio sia in Premier League sia in Carabao Cup.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Everton-Ipswich Town, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Everton e Ipswich Town?

Everton-Ipswich Town si gioca all'Hill Dickinson Stadium (Liverpool) sabato 19 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 BST.

Premier League - Game Week 5 19 set 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Come acquistare i biglietti di Everton-Ipswich Town in Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: I titolari di abbonamento stagionale già esistenti mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite che non utilizzano.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita, alcune settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita va esaurita, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se si cercano biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Everton-Ipswich Town?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età cambiano da squadra a squadra.

Categorizzazione delle partite: I club classificano le gare in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o contro avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo il lato lungo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Necessità di membership ufficiale: Per acquistare i biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27 (e confermato almeno fino al 2027/28).

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote destinate agli ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento stagionale di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri di base.

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