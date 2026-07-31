Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Premier League
team-logoEverton
Hill Dickinson Stadium
team-logoCrystal Palace
Book Everton vs Crystal Palace Tickets

Tradotto da

Come acquistare i biglietti per Everton-Crystal Palace: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Premier League
Everton
Crystal Palace

Scopri come potresti andare all'Hill Dickinson per l'esordio dell'Everton in Premier League

L'Everton dà il via alla propria campagna di Premier League in casa, all'Hill Dickinson Stadium, sabato 22 agosto. Il Crystal Palace, sotto la guida del nuovo tecnico Pierre Sage, sarà il primo avversario dei Toffees.

I tifosi che hanno affollato l'Hill Dickinson la scorsa stagione hanno assistito ad alcune sfide da acquolina in bocca. In ognuna delle ultime quattro partite di Premier League giocate lì sono stati segnati più di 3 gol e i tifosi dell'Everton si aspetteranno lo stesso anche nei prossimi mesi, possibilmente con tante vittorie casalinghe.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti per Everton-Crystal Palace, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League Everton-Crystal Palace?

Everton-Crystal Palace inizierà alle 15:00 BST di sabato 22 agosto 2026, all'Hill Dickinson Stadium di Liverpool.

crest
Premier League - Game Week 1
Hill Dickinson Stadium

Come comprare i biglietti di Everton-Crystal Palace di Premier League?

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debentures: gli attuali titolari di abbonamento mantengono i propri posti oppure restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): le tradizionali code online secondo il principio del primo arrivato, primo servito sono state sostituite da lotterie casuali per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: le vendite aperte al pubblico non membro sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se siete alla ricerca di biglietti dell'ultimo minuto, i tifosi possono anche acquistarli su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Everton-Crystal Palace?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d'età e agevolazioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e limiti di età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione delle partite: i club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversari del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: i posti centrali sul lato lungo del campo e nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Necessità di membership ufficiale: per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o ai canali di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti per tutta la stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti siano limitati a £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e di norma vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

EVE

EVE - Forma

SUN
S1-3
TOT
S1-0
DUF
V0-4
BOL
D0-0
STK
S1-0
Gol segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
CRY

CRY - Forma

RAY
V1-0
SWI
V5-1
BRO
S3-0
FAM
V0-0
RCL
S3-0
Gol segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Precedenti recenti

Testa a testa

EvertonPareggioCrystal Palace
3
2
0
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Everton badge
Everton
EVE
2
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FIN
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Everton badge
Everton
EVE
2
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FIN
9Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Everton - Crystal Palace

Everton crest
Everton
EVE
Formazione
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY

Allenatore

  • D. Moyes

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google