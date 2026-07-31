L'Everton dà il via alla propria campagna di Premier League in casa, all'Hill Dickinson Stadium, sabato 22 agosto. Il Crystal Palace, sotto la guida del nuovo tecnico Pierre Sage, sarà il primo avversario dei Toffees.

I tifosi che hanno affollato l'Hill Dickinson la scorsa stagione hanno assistito ad alcune sfide da acquolina in bocca. In ognuna delle ultime quattro partite di Premier League giocate lì sono stati segnati più di 3 gol e i tifosi dell'Everton si aspetteranno lo stesso anche nei prossimi mesi, possibilmente con tante vittorie casalinghe.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti per Everton-Crystal Palace, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League Everton-Crystal Palace?

Everton-Crystal Palace inizierà alle 15:00 BST di sabato 22 agosto 2026, all'Hill Dickinson Stadium di Liverpool.

Premier League - Game Week 1 22 ago 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Come comprare i biglietti di Everton-Crystal Palace di Premier League?

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: gli attuali titolari di abbonamento mantengono i propri posti oppure restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): le tradizionali code online secondo il principio del primo arrivato, primo servito sono state sostituite da lotterie casuali per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: le vendite aperte al pubblico non membro sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se siete alla ricerca di biglietti dell'ultimo minuto, i tifosi possono anche acquistarli su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Everton-Crystal Palace?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d'età e agevolazioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e limiti di età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione delle partite: i club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversari del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: i posti centrali sul lato lungo del campo e nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Necessità di membership ufficiale: per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o ai canali di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti per tutta la stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti siano limitati a £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e di norma vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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