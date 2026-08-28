L'Espanyol affronta l'Elche mercoledì 20 settembre 2026 all'RCDE Stadium di Barcellona.
L'Espanyol arriva a questa sfida con l'obiettivo di sfruttare il fattore campo e conquistare punti importanti in avvio di stagione per la classifica di campionato. L'Elche, invece, cercherà di invertire il recente andamento e conquistare la prima vittoria in questo confronto dall'ottobre 2021.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Espanyol-Elche, compreso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Espanyol-Elche in Liga?
Espanyol-Elche si gioca all'RCDE Stadium di Barcellona, con l'orario esatto confermato nei dettagli della partita qui sopra.
Come acquistare i biglietti per Osasuna-Rayo Vallecano in Liga?
Puoi acquistare i biglietti per Osasuna-Rayo Vallecano attraverso i canali ufficiali o piattaforme secondarie di fiducia:
- Sito ufficiale e biglietteria del CA Osasuna: Il luogo principale e più affidabile per acquistare i biglietti del settore casa è direttamente il portale ticketing del sito ufficiale del CA Osasuna o la biglietteria dello stadio El Sadar di Pamplona prima del giorno della partita. Le vendite ufficiali al pubblico in genere aprono da 1 a 2 settimane prima del calcio d'inizio, dopo che i soci del club hanno completato la loro finestra di priorità.
- Aggregator di marketplace secondari: Se i biglietti vanno esauriti sul sito ufficiale, puoi confrontare i posti tra i marketplace di rivendita su piattaforme aggregatrici come StubHub.
Quanto costano i biglietti per Osasuna-Rayo Vallecano in Liga?
I prezzi dei biglietti per Osasuna-Rayo Vallecano all'El Sadar Stadium variano in base al canale di acquisto e alla categoria del posto:
- Biglietti ufficiali del club (prezzo nominale): Acquistandoli direttamente dal CA Osasuna, i prezzi standard per il pubblico in genere vanno da 35 € a 80 € a seconda del settore (curve, angoli, tribuna o posti premium centrali).
- Marketplace secondari: Sui siti aggregatori di rivendita biglietti come StubHub, i prezzi in genere partono da circa 42 € a 50 € per i posti standard, con prezzi medi che possono salire in base a disponibilità, posizione del posto e domanda.
Espanyol-Elche in Liga: tutto quello che c'è da sapere
Lo stato di forma di Espanyol ed Elche
L'Espanyol ha vinto una partita, ne ha pareggiate due e perse due nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il miglior risultato di questa serie è stato il successo per 3-0 in Liga contro il Levante il 16 agosto, mentre l'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta casalinga per 1-2 contro il Real Madrid il 22 agosto. Il precampionato ha prodotto un pareggio per 3-3 con il Middlesbrough e un pareggio per 2-2 con il Burnley, mentre l'altro risultato è stata la sconfitta per 1-3 contro il Coventry City. L'Espanyol ha segnato nove gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.
L'Elche non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite, facendo registrare un pareggio in Liga e tre pareggi in precampionato. Il risultato più recente è stato la sconfitta per 0-5 contro il Barcellona il 23 agosto, arrivata dopo l'1-1 con il Deportivo de A Coruna nella gara d'esordio in campionato. L'Elche ha pareggiato 2-2 con il Cordoba, 2-2 con l'Al-Ain e 0-0 con il Johor Darul Ta'zim nella preparazione precampionato. In queste cinque partite, l'Elche ha segnato cinque gol e ne ha subiti nove.
Espanyol-Elche: i precedenti più recenti
L'ultimo confronto tra queste due squadre risale alla Liga del 1 marzo 2026, quando la partita sul campo dell'Elche si è chiusa sul 2-2. Prima di allora, l'Espanyol aveva vinto 1-0 in casa nell'ottobre 2025. Nelle ultime cinque sfide dirette presenti in questo dataset, tra Liga e Segunda Division, l'Espanyol ha vinto due volte e l'Elche una, con due pareggi a completare il bilancio.
Testa a testa
Classifica di Espanyol ed Elche
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|2
|2
|0
|0
|7
|0
|+7
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
V
V
|3
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
V
V
|4
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
V
V
|5
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
D
V
|6
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
D
V
|7
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
V
D
|8
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
S
V
|9
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|-2
|3
V
S
|10
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
D
D
|11
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
D
D
|12
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
S
D
|13
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
D
S
|14
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
S
D
|15
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
S
D
|16
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
D
S
|17
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
D
S
|18
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
S
D
|19
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
S
S
|20
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
S
S