L'Espanyol affronta l'Elche mercoledì 20 settembre 2026 all'RCDE Stadium di Barcellona.

L'Espanyol arriva a questa sfida con l'obiettivo di sfruttare il fattore campo e conquistare punti importanti in avvio di stagione per la classifica di campionato. L'Elche, invece, cercherà di invertire il recente andamento e conquistare la prima vittoria in questo confronto dall'ottobre 2021.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Espanyol-Elche, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Espanyol-Elche in Liga?

Espanyol-Elche si gioca all'RCDE Stadium di Barcellona, con l'orario esatto confermato nei dettagli della partita qui sopra.

LaLiga - Game Week 7 20 set 2026 - 09:00 RCDE Stadium

Come acquistare i biglietti per Osasuna-Rayo Vallecano in Liga?

Puoi acquistare i biglietti per Osasuna-Rayo Vallecano attraverso i canali ufficiali o piattaforme secondarie di fiducia:

Sito ufficiale e biglietteria del CA Osasuna: Il luogo principale e più affidabile per acquistare i biglietti del settore casa è direttamente il portale ticketing del sito ufficiale del CA Osasuna o la biglietteria dello stadio El Sadar di Pamplona prima del giorno della partita. Le vendite ufficiali al pubblico in genere aprono da 1 a 2 settimane prima del calcio d'inizio, dopo che i soci del club hanno completato la loro finestra di priorità.

Aggregator di marketplace secondari: Se i biglietti vanno esauriti sul sito ufficiale, puoi confrontare i posti tra i marketplace di rivendita su piattaforme aggregatrici come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Osasuna-Rayo Vallecano in Liga?

I prezzi dei biglietti per Osasuna-Rayo Vallecano all'El Sadar Stadium variano in base al canale di acquisto e alla categoria del posto:

Biglietti ufficiali del club (prezzo nominale): Acquistandoli direttamente dal CA Osasuna, i prezzi standard per il pubblico in genere vanno da 35 € a 80 € a seconda del settore (curve, angoli, tribuna o posti premium centrali).

Marketplace secondari: Sui siti aggregatori di rivendita biglietti come StubHub, i prezzi in genere partono da circa 42 € a 50 € per i posti standard, con prezzi medi che possono salire in base a disponibilità, posizione del posto e domanda.

Espanyol-Elche in Liga: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Espanyol ed Elche

L'Espanyol ha vinto una partita, ne ha pareggiate due e perse due nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il miglior risultato di questa serie è stato il successo per 3-0 in Liga contro il Levante il 16 agosto, mentre l'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta casalinga per 1-2 contro il Real Madrid il 22 agosto. Il precampionato ha prodotto un pareggio per 3-3 con il Middlesbrough e un pareggio per 2-2 con il Burnley, mentre l'altro risultato è stata la sconfitta per 1-3 contro il Coventry City. L'Espanyol ha segnato nove gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.

L'Elche non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite, facendo registrare un pareggio in Liga e tre pareggi in precampionato. Il risultato più recente è stato la sconfitta per 0-5 contro il Barcellona il 23 agosto, arrivata dopo l'1-1 con il Deportivo de A Coruna nella gara d'esordio in campionato. L'Elche ha pareggiato 2-2 con il Cordoba, 2-2 con l'Al-Ain e 0-0 con il Johor Darul Ta'zim nella preparazione precampionato. In queste cinque partite, l'Elche ha segnato cinque gol e ne ha subiti nove.

Espanyol-Elche: i precedenti più recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale alla Liga del 1 marzo 2026, quando la partita sul campo dell'Elche si è chiusa sul 2-2. Prima di allora, l'Espanyol aveva vinto 1-0 in casa nell'ottobre 2025. Nelle ultime cinque sfide dirette presenti in questo dataset, tra Liga e Segunda Division, l'Espanyol ha vinto due volte e l'Elche una, con due pareggi a completare il bilancio.