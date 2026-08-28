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Come acquistare i biglietti per Elversberg-Bayern Monaco: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L'Elversberg affronta il Bayern Monaco in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Elversberg affronta il Bayern Monaco domenica 13 settembre 2026 alla URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde di Spiesen-Elversberg.

Questa sfida rappresenta un raro confronto nella massima serie tra la sfavorita SV Elversberg e il Bayern Monaco, campione di Germania per 33 volte. Il Bayern Monaco arriva a questa partita nel momento migliore dopo aver battuto il Borussia Dortmund per 2-1 e conquistato la Supercoppa di Germania.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Elversberg-Bayern Monaco, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Elversberg-Bayern Monaco in Bundesliga?

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Come acquistare i biglietti per Elversberg-Bayern Monaco in Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga Elversberg-Bayern Monaco alla URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, le opzioni migliori dipendono dal fatto che stiate cercando posti nel settore di casa, biglietti per il settore ospiti o disponibilità sul mercato secondario:

  • Biglietteria ufficiale SV Elversberg (tifosi di casa): Dal momento che l'Elversberg ospita la partita, i biglietti della vendita primaria vengono venduti direttamente tramite l'Online Ticketshop ufficiale della SV Elversberg. I biglietti possono essere acquistati anche tramite la hotline telefonica ufficiale o direttamente al fan shop dello stadio.
  • "Club Sale" SV Elversberg (rivendita ufficiale): Se i normali biglietti per i tifosi di casa vanno esauriti rapidamente, controllate il marketplace secondario ufficiale della SV Elversberg ("Club Sale"), dove gli abbonati rivendono legalmente i propri posti al prezzo nominale.
  • Ticket Exchange ufficiale / Zweitmarkt del FC Bayern Monaco (tifosi ospiti): Se tifate Bayern Monaco, le quote di biglietti per le partite in trasferta vengono distribuite tramite il portale ufficiale FC Bayern Ticket Portal. Le richieste per i membri si aprono all'inizio della stagione, ma gli eventuali biglietti rimanenti per il settore ospiti o le rivendite vengono periodicamente inseriti sulla piattaforma ufficiale di rivendita "Zweitmarkt" del Bayern per i membri del club.
  • Piattaforme del mercato secondario: Se i canali primari sono completamente esauriti, siti di biglietteria secondaria come StubHub propongono spesso biglietti rivenduti da venditori privati, anche se i prezzi sono spesso gonfiati rispetto al valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Elversberg-Bayern Monaco in Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita Elversberg-Bayern Monaco variano in modo significativo a seconda che acquistiate biglietti al prezzo nominale attraverso i canali ufficiali dei club oppure biglietti di rivendita sul mercato secondario:

  • Biglietti ufficiali al prezzo nominale (vendita primaria):
    • Posti in piedi: Circa 13-22 £ (15-25 €)
    • Posti a sedere: Circa 30-60 £ (35-70 €)
    • Settore ospiti (quota FC Bayern): In genere si aggira intorno a 15-45 £ (18-50 €), con distribuzione rigidamente controllata dalle quote riservate ai membri del FC Bayern.
  • Mercato secondario e piattaforme di rivendita:
    • Poiché la URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde ha una capienza limitata e il Bayern Monaco è un avversario ad alta richiesta, il mercato secondario come StubHub fluttua in base alla domanda.
    • I biglietti di rivendita partono generalmente da circa 730-980 £+ (850-1.150 €+) per i posti d'ingresso, con i posti premium e quelli lungo la linea laterale spesso proposti a prezzi sensibilmente più alti.

Elversberg-Bayern Monaco in Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Elversberg-Bayern Monaco, la forma delle due squadre

L'Elversberg arriva con un buon rendimento recente, avendo vinto quattro delle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato una vittoria per 3-1 sul campo del MSV Duisburg in DFB-Pokal il 22 agosto. Ha inoltre battuto il Lorient per 4-1 e lo Strasburgo per 5-2 nel precampionato, con gli unici punti lasciati per strada arrivati nell'1-1 contro il Mallorca. In queste cinque partite, l'Elversberg ha segnato 11 gol e ne ha subiti otto.

Le ultime cinque partite del Bayern Monaco hanno prodotto cinque vittorie su cinque. La più recente è stata il successo per 2-1 in Supercoppa contro il Borussia Dortmund il 22 agosto. Ha anche battuto l'RB Lipsia per 3-1 e l'FC Heidenheim per 4-2 nella preparazione precampionato. Il Bayern ha segnato 12 gol in queste cinque gare e ne ha subiti cinque, senza mai mantenere la porta inviolata ma conquistando il massimo dei punti in ogni partita.

ELV

ELV - Forma

NEC
V0-1
STR
V5-2
MLL
D1-1
FCL
V4-1
DUI
V1-3
Gol segnato (subito)
14/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
FCB

FCB - Forma

JEJ
V2-1
AVL
V2-1
RBL
V3-1
HDH
V2-4
BVB
V1-2
Gol segnato (subito)
13/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Elversberg-Bayern Monaco: precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Elversberg e Bayern Monaco nelle ultime cinque sfide. Questa partita potrebbe rappresentare un confronto raro o addirittura il primo tra i due club a questo livello, e ulteriori riferimenti storici verranno aggiunti quando i dati saranno disponibili.

Elversberg-Bayern Monaco, classifica

In Bundesliga, l'Elversberg è attualmente settimo mentre il Bayern Monaco occupa il terzo posto nella classifica di inizio stagione.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
00000000
6
FrancoforteFrancoforteSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC ColoniaFC ColoniaKOE
00000000
9
FriburgoFriburgoSCF
00000000
10
AmburgoAmburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Magonza 05Magonza 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
00000000
17
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
00000000
18
Werder BremaWerder BremaSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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