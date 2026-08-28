Come acquistare i biglietti per Elversberg-Bayern Monaco: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Elversberg affronta il Bayern Monaco domenica 13 settembre 2026 alla URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde di Spiesen-Elversberg.

Questa sfida rappresenta un raro confronto nella massima serie tra la sfavorita SV Elversberg e il Bayern Monaco, campione di Germania per 33 volte. Il Bayern Monaco arriva a questa partita nel momento migliore dopo aver battuto il Borussia Dortmund per 2-1 e conquistato la Supercoppa di Germania.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Elversberg-Bayern Monaco, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Elversberg-Bayern Monaco in Bundesliga?

Bundesliga - Game Week 3 13 set 2026 - 11:30 Ursapharm-Arena

Come acquistare i biglietti per Elversberg-Bayern Monaco in Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga Elversberg-Bayern Monaco alla URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, le opzioni migliori dipendono dal fatto che stiate cercando posti nel settore di casa, biglietti per il settore ospiti o disponibilità sul mercato secondario:

Biglietteria ufficiale SV Elversberg (tifosi di casa): Dal momento che l'Elversberg ospita la partita, i biglietti della vendita primaria vengono venduti direttamente tramite l'Online Ticketshop ufficiale della SV Elversberg. I biglietti possono essere acquistati anche tramite la hotline telefonica ufficiale o direttamente al fan shop dello stadio.

"Club Sale" SV Elversberg (rivendita ufficiale): Se i normali biglietti per i tifosi di casa vanno esauriti rapidamente, controllate il marketplace secondario ufficiale della SV Elversberg ("Club Sale"), dove gli abbonati rivendono legalmente i propri posti al prezzo nominale.

Ticket Exchange ufficiale / Zweitmarkt del FC Bayern Monaco (tifosi ospiti): Se tifate Bayern Monaco, le quote di biglietti per le partite in trasferta vengono distribuite tramite il portale ufficiale FC Bayern Ticket Portal. Le richieste per i membri si aprono all'inizio della stagione, ma gli eventuali biglietti rimanenti per il settore ospiti o le rivendite vengono periodicamente inseriti sulla piattaforma ufficiale di rivendita "Zweitmarkt" del Bayern per i membri del club.

Piattaforme del mercato secondario: Se i canali primari sono completamente esauriti, siti di biglietteria secondaria come StubHub propongono spesso biglietti rivenduti da venditori privati, anche se i prezzi sono spesso gonfiati rispetto al valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Elversberg-Bayern Monaco in Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita Elversberg-Bayern Monaco variano in modo significativo a seconda che acquistiate biglietti al prezzo nominale attraverso i canali ufficiali dei club oppure biglietti di rivendita sul mercato secondario:

Biglietti ufficiali al prezzo nominale (vendita primaria):

Posti in piedi: Circa 13-22 £ (15-25 €) Posti a sedere: Circa 30-60 £ (35-70 €) Settore ospiti (quota FC Bayern): In genere si aggira intorno a 15-45 £ (18-50 €), con distribuzione rigidamente controllata dalle quote riservate ai membri del FC Bayern.

Mercato secondario e piattaforme di rivendita:

Poiché la URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde ha una capienza limitata e il Bayern Monaco è un avversario ad alta richiesta, il mercato secondario come StubHub fluttua in base alla domanda. I biglietti di rivendita partono generalmente da circa 730-980 £+ (850-1.150 €+) per i posti d'ingresso, con i posti premium e quelli lungo la linea laterale spesso proposti a prezzi sensibilmente più alti.



Elversberg-Bayern Monaco in Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Elversberg-Bayern Monaco, la forma delle due squadre

L'Elversberg arriva con un buon rendimento recente, avendo vinto quattro delle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato una vittoria per 3-1 sul campo del MSV Duisburg in DFB-Pokal il 22 agosto. Ha inoltre battuto il Lorient per 4-1 e lo Strasburgo per 5-2 nel precampionato, con gli unici punti lasciati per strada arrivati nell'1-1 contro il Mallorca. In queste cinque partite, l'Elversberg ha segnato 11 gol e ne ha subiti otto.

Le ultime cinque partite del Bayern Monaco hanno prodotto cinque vittorie su cinque. La più recente è stata il successo per 2-1 in Supercoppa contro il Borussia Dortmund il 22 agosto. Ha anche battuto l'RB Lipsia per 3-1 e l'FC Heidenheim per 4-2 nella preparazione precampionato. Il Bayern ha segnato 12 gol in queste cinque gare e ne ha subiti cinque, senza mai mantenere la porta inviolata ma conquistando il massimo dei punti in ogni partita.

Elversberg-Bayern Monaco: precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Elversberg e Bayern Monaco nelle ultime cinque sfide. Questa partita potrebbe rappresentare un confronto raro o addirittura il primo tra i due club a questo livello, e ulteriori riferimenti storici verranno aggiunti quando i dati saranno disponibili.

Elversberg-Bayern Monaco, classifica

In Bundesliga, l'Elversberg è attualmente settimo mentre il Bayern Monaco occupa il terzo posto nella classifica di inizio stagione.