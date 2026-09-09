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Quando si gioca il prossimo El Clásico?

LaLiga - Game Week 10 25 ott 2026 - 10:00 Spotify Camp Nou

Come acquistare i biglietti per El Clásico

Poiché El Clásico è la partita con la domanda più alta in assoluto nel calcio per club, la distribuzione dei biglietti segue un rigido sistema di priorità attraverso i canali ufficiali dei club prima di arrivare ai mercati secondari:

Finestre riservate ai membri ufficiali dei club: Entrambi i club danno priorità ai propri membri ufficiali (Socios per il Real Madrid; Socios e Culés Premium per l'FC Barcelona). Le finestre per i membri ufficiali si aprono all'incirca da 7 a 10 giorni prima del calcio d'inizio, lasciando una disponibilità estremamente limitata per la vendita al pubblico generale.

Vendita al pubblico generale: Gli eventuali posti standard rimanenti vengono messi in vendita da 3 a 5 giorni prima della partita sui portali ufficiali dei club (realmadrid.com o fcbarcelona.com). Di norma vanno esauriti in pochi secondi.

Mercati secondari: Per i viaggiatori internazionali o i tifosi che non sono riusciti ad accedere alle vendite ufficiali, piattaforme di rivendita affidabili come StubHub offrono un modo sicuro per acquistare biglietti digitali verificati con largo anticipo o fino al calcio d'inizio.

Pacchetti VIP e hospitality: Il modo più affidabile per garantirsi posti direttamente dai club senza le code riservate ai membri. I biglietti VIP includono posti a bordo campo lungo la linea laterale nell'anello inferiore, accesso a lounge private dello stadio, catering gourmet e servizio bar gratuito.

Quanto costano i biglietti per El Clásico?

A causa di una domanda globale senza eguali, El Clásico ha prezzi ben superiori rispetto alle normali partite di Liga:

Prezzo nominale : i biglietti standard a prezzo nominale partono da circa 120 € a 150 € per posti nell'anello superiore o dietro la porta (Fondos), salendo a 350 € fino a oltre 500 € per le posizioni centrali più richieste lungo la linea laterale (Tribuna / Lateral).

Mercati secondari : su piattaforme come StubHub, i prezzi del mercato secondario oscillano in base al dynamic pricing. I biglietti d'ingresso sul mercato secondario partono generalmente da 250 € a 350 €, mentre i posti prime di Categoria 1 per sfide decisive per il titolo possono arrivare a 600 € fino a oltre 1.200 €.

VIP e hospitality : i pacchetti ufficiali VIP experience vanno da 950 € fino a oltre 2.500 € per posto, a seconda del settore dello stadio e dei servizi lounge inclusi.

Dove si gioca El Clásico?

Santiago Bernabéu

Il Santiago Bernabeu è uno stadio con tetto retrattile a Madrid. Con una capienza di quasi 80.000 posti, è il secondo stadio di calcio più grande della Spagna ed è la casa del Real Madrid dal suo completamento nel 1947.

Il Bernabeu è uno dei templi del calcio più famosi al mondo e ha ospitato la finale della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League in quattro occasioni (1957, 1969, 1980 e 2010), oltre alla finale della Coppa del Mondo FIFA 1982, nella quale l'Italia batté la Germania Ovest per 3-1.

Al di fuori del calcio, nel corso degli anni il Bernabeu ha ospitato anche molte leggende della musica internazionali e locali, tra cui Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, i Rolling Stones e, più recentemente, Taylor Swift durante il suo Eras Tour da record.

Camp Nou

Lo stadio Camp Nou fu costruito nel 1957 in sostituzione del vecchio stadio Les Corts, che era diventato troppo piccolo per la crescente base di tifosi dell'FC Barcelona.

All'epoca divenne lo stadio più grande d'Europa, con una capienza di 93.053 spettatori.

Oltre ad aver ospitato due finali di Coppa dei Campioni/Champions League (1989 e 1999) e due finali di Coppa delle Coppe (1972 e 1982), il Camp Nou ha fatto da cornice a concerti di artisti di primo piano come U2, Bruce Springsteen e Beyonce.

In seguito alla sua recente ristrutturazione, la capienza dovrebbe salire a 105.000 posti, il che lo renderà di nuovo lo stadio più grande d'Europa per posti a sedere e il terzo stadio di calcio più grande del mondo.