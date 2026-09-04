Come acquistare i biglietti per El Clasico 2026: biglietti per Barcellona-Real Madrid, informazioni sulla partita del 25 ottobre, Liga e altro ancora

Se stai cercando di acquistare biglietti per El Clásico per la stagione 2026/27, puoi usare i link qui sotto per assicurarti biglietti e pacchetti.

Quando si gioca il prossimo El Clásico?

LaLiga - Game Week 10 25 ott 2026 - 10:00 Spotify Camp Nou

Come acquistare i biglietti per El Clásico

Poiché El Clásico è la partita con la domanda più alta in assoluto nel calcio di club, la distribuzione dei biglietti segue un rigido sistema di priorità attraverso i canali ufficiali dei club prima di arrivare ai mercati secondari:

Finestre riservate ai membri ufficiali dei club: Entrambi i club danno priorità ai loro membri ufficiali (Socios per il Real Madrid; Socios e Culés Premium per il FC Barcelona). Le finestre per i membri ufficiali si aprono circa da 7 a 10 giorni prima del calcio d'inizio, lasciando un numero estremamente limitato di biglietti per la vendita al pubblico generale.

Vendita al pubblico generale: Gli eventuali posti standard rimanenti vengono messi in vendita da 3 a 5 giorni prima della partita sui portali ufficiali dei club (realmadrid.com o fcbarcelona.com). In genere vanno esauriti in pochi secondi.

Mercati secondari: Per i viaggiatori internazionali o i tifosi che hanno perso le finestre ufficiali, piattaforme di rivendita affidabili come StubHub offrono un modo sicuro per acquistare biglietti digitali verificati con largo anticipo o fino al calcio d'inizio.

Pacchetti VIP e hospitality: Il modo più affidabile per garantirsi posti direttamente dai club senza le code riservate ai membri. I biglietti VIP includono posti nei settori inferiori lungo la linea laterale, accesso a lounge private dello stadio, catering gourmet e servizio bar gratuito.

Quanto costano i biglietti per El Clásico?

A causa di una domanda globale senza eguali, El Clásico ha prezzi ben superiori a quelli delle normali partite di Liga:

Prezzo nominale : I biglietti standard al prezzo nominale partono da circa 120-150 € per i settori superiori o dietro la porta (Fondos), arrivando a 350-500 € o più per le posizioni centrali migliori lungo la linea laterale (Tribuna / Lateral).

Mercati secondari : Su piattaforme come StubHub, i prezzi del mercato secondario oscillano in base alla tariffazione dinamica. I biglietti secondari di fascia d'ingresso partono generalmente da 250-350 €, mentre i posti migliori di Categoria 1 per le sfide che decidono il titolo possono arrivare a 600-1.200 € o più.

VIP e hospitality : I pacchetti ufficiali VIP experience vanno da 950 € a oltre 2.500 € a posto, a seconda della posizione nel settore dello stadio e dei servizi lounge inclusi.

Dove si gioca El Clásico?

Santiago Bernabéu

Il Santiago Bernabeu è uno stadio con tetto retrattile a Madrid. Con una capienza di quasi 80.000 posti, è il secondo stadio di calcio più grande della Spagna ed è la casa del Real Madrid dal suo completamento nel 1947.

Il Bernabeu è uno degli impianti calcistici più famosi al mondo e ha ospitato la finale della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League in quattro occasioni (1957, 1969, 1980 e 2010), oltre alla finale della Coppa del Mondo FIFA del 1982, nella quale l'Italia batté la Germania Ovest per 3-1.

Al di là del calcio, negli anni il Bernabeu ha ospitato anche molte leggende della musica internazionale e nazionale, tra cui Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, i Rolling Stones e, più recentemente, Taylor Swift durante il suo Eras Tour da record.

Camp Nou

Lo stadio Camp Nou fu costruito nel 1957 come sostituzione del vecchio stadio Les Corts, che era diventato troppo piccolo per la crescente base di tifosi del FC Barcelona.

All'epoca divenne lo stadio più grande d'Europa, con una capienza di 93.053 spettatori.

Oltre ad aver ospitato due finali di Coppa dei Campioni/Champions League (1989 e 1999) e due finali di Coppa delle Coppe (1972 e 1982), il Camp Nou ha fatto da teatro a concerti di grandi artisti come U2, Bruce Springsteen e Beyonce.

Dopo la recente ristrutturazione, la capienza prevista dovrebbe salire a 105.000 posti, il che lo renderà di nuovo lo stadio più grande d'Europa per numero di posti a sedere e il terzo stadio di calcio al mondo per capienza.