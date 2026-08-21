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Come acquistare i biglietti per Eintracht Francoforte-Augsburg: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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L'Eintracht Francoforte affronta l'Augsburg in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Hamburger SV affronta il Mainz 05 domenica 6 settembre 2026 al Deutsche Bank Park di Francoforte.

Entrambi i club arrivano a questo match di inizio stagione con l'obiettivo di dare continuità dopo le rispettive prime gare di campionato. Il loro precedente incontro in Bundesliga, nell'aprile 2026, si è concluso con un pareggio per 1-1 alla WWK Arena.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Eintracht Francoforte-Augsburg, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Eintracht Francoforte-Augsburg in Bundesliga?

L'Eintracht Francoforte ospita l'Augsburg al Deutsche Bank Park di Francoforte, con calcio d'inizio previsto all'orario indicato sopra.

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Bundesliga - Game Week 2
Deutsche Bank Park

Come acquistare i biglietti per Hamburger SV-Mainz 05 di Bundesliga?

Per assicurarti i biglietti per la sfida di Bundesliga tra Hamburger SV e 1. FSV Mainz 05 di domenica 6 settembre 2026, al Volksparkstadion, segui i canali ufficiali e i passaggi verificati per l'acquisto qui sotto:

1. Portale ufficiale biglietti dell'HSV (vendita primaria)

Il modo più sicuro e affidabile per acquistare biglietti al valore nominale è direttamente tramite l'Hamburger SV:

  • Sito ufficiale: visita il Ticketshop dell'HSV.
  • Priorità membri HSV: i membri ufficiali del club ricevono una finestra d'acquisto anticipata prima dell'apertura della vendita pubblica. Le partite più richieste spesso registrano il tutto esaurito durante la prevendita riservata ai membri.
  • Vendita generale: gli eventuali biglietti rimanenti vengono messi in vendita online per i non membri.

2. Settore ospiti (tifosi del Mainz 05)

Se vuoi sostenere il 1. FSV Mainz 05 nel settore ospiti:

  • Ticketshop Mainz 05: i biglietti per il settore ospiti sono gestiti direttamente dal Mainz 05 e venduti tramite il Ticketshop ufficiale del Mainz 05. Membri e abbonati hanno accesso prioritario.

3. Piattaforme secondarie di biglietteria

Se le opzioni primarie sono esaurite, i biglietti sono disponibili sui motori di ricerca per biglietti e su piattaforme secondarie come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Hamburger SV-Mainz 05 di Bundesliga?

I prezzi ufficiali al valore nominale per le partite di Bundesliga al Volksparkstadion partono in genere da circa 18-24 € per i settori in piedi, come la Nordtribüne, e arrivano fino a 50-90 €+ per i settori con posti a sedere, con i membri ufficiali del club che ricevono accesso prioritario alla vendita primaria. Le inserzioni sulle piattaforme secondarie per le partite più richieste partono generalmente da circa 60 € e possono salire ulteriormente in base alla posizione del posto e alla domanda di mercato.  

Vendita primaria ufficiale e piattaforme di scambio

  • Rilascio primario: i biglietti standard per i posti in piedi partono generalmente da circa 18-24 €, mentre le categorie con posti a sedere variano tra 35 e 90 €. I membri ufficiali del club hanno finestre di prenotazione prioritarie prima della vendita al pubblico.  
  • Piattaforma di scambio biglietti del club: se la vendita primaria va esaurita, abbonati e membri del club possono rivendere legalmente i propri posti sulla piattaforma ufficiale di scambio biglietti del club al valore nominale più piccole commissioni di gestione.

Mercato secondario della rivendita

  • Piattaforme di rivendita: sui marketplace secondari di biglietti, i posti in piedi o nei settori superiori di fascia base partono generalmente da circa 60 €, mentre i posti centrali premium e quelli nei settori inferiori variano in genere da 100 a 250 €+ a seconda della domanda e delle commissioni del venditore.  

Eintracht Francoforte-Augsburg di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Eintracht Francoforte-Augsburg, lo stato di forma

L'Eintracht Francoforte si presenta all'esordio in Bundesliga con un bilancio precampionato di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 7-0 contro il Brentford il 15 agosto, un risultato che ha provocato onde d'urto all'interno del club. Prima di allora, il Francoforte aveva vinto tre amichevoli consecutive, compreso un 5-1 contro l'FSV Francoforte e un 2-0 contro l'Hull City. In queste cinque partite, il Francoforte ha segnato 11 gol e ne ha subiti 10.

L'Augsburg ha chiuso il precampionato con due vittorie, due sconfitte e un pareggio in cinque partite. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 4-0 contro il Leeds United il 15 agosto. Nello stesso periodo ha anche ottenuto una vittoria per 3-2 sul Sassuolo e un travolgente 15-0 contro lo Schwaz. L'Augsburg ha segnato 21 gol in queste cinque partite e ne ha subiti 11.

SGE

SGE - Forma

TRS
V3-0
WMA
V0-1
HUL
V2-0
FSV
V5-1
BRE
S7-0
Gol segnato (subito)
11/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
FCA

FCA - Forma

SAB
D1-1
BOU
S2-5
SCH
V0-15
SAS
V3-2
LEE
S4-0
Gol segnato (subito)
21/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Eintracht Francoforte-Augsburg: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è concluso 1-1, con l'Augsburg che ha ospitato il Francoforte in Bundesliga il 25 aprile 2026. Negli ultimi cinque confronti in Bundesliga, il Francoforte è in vantaggio con due vittorie contro nessuna dell'Augsburg, mentre il bilancio è completato da tre pareggi. Il Francoforte ha segnato otto gol in queste cinque partite, mentre l'Augsburg ne ha segnati cinque.

Testa a testa

FrancofortePareggioAugsburg
2
3
0
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
Francoforte badge
Francoforte
SGE
1
FIN
Bundesliga
Francoforte badge
Francoforte
SGE
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
FIN
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Francoforte badge
Francoforte
SGE
0
FIN
Bundesliga
Francoforte badge
Francoforte
SGE
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
FIN
Bundesliga
Francoforte badge
Francoforte
SGE
3
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
FIN
7Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Eintracht Francoforte-Augsburg, classifica

Nell'attuale classifica di Bundesliga, l'Augsburg è primo mentre l'Eintracht Francoforte è sesto.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
00000000
6
FrancoforteFrancoforteSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC ColoniaFC ColoniaKOE
00000000
9
FriburgoFriburgoSCF
00000000
10
AmburgoAmburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Magonza 05Magonza 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
00000000
17
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
00000000
18
Werder BremaWerder BremaSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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