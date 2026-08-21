Come acquistare i biglietti per Eintracht Francoforte-Augsburg: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Hamburger SV affronta il Mainz 05 domenica 6 settembre 2026 al Deutsche Bank Park di Francoforte.
Entrambi i club arrivano a questo match di inizio stagione con l'obiettivo di dare continuità dopo le rispettive prime gare di campionato. Il loro precedente incontro in Bundesliga, nell'aprile 2026, si è concluso con un pareggio per 1-1 alla WWK Arena.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Eintracht Francoforte-Augsburg, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Eintracht Francoforte-Augsburg in Bundesliga?
L'Eintracht Francoforte ospita l'Augsburg al Deutsche Bank Park di Francoforte, con calcio d'inizio previsto all'orario indicato sopra.
Come acquistare i biglietti per Hamburger SV-Mainz 05 di Bundesliga?
Per assicurarti i biglietti per la sfida di Bundesliga tra Hamburger SV e 1. FSV Mainz 05 di domenica 6 settembre 2026, al Volksparkstadion, segui i canali ufficiali e i passaggi verificati per l'acquisto qui sotto:
1. Portale ufficiale biglietti dell'HSV (vendita primaria)
Il modo più sicuro e affidabile per acquistare biglietti al valore nominale è direttamente tramite l'Hamburger SV:
- Sito ufficiale: visita il Ticketshop dell'HSV.
- Priorità membri HSV: i membri ufficiali del club ricevono una finestra d'acquisto anticipata prima dell'apertura della vendita pubblica. Le partite più richieste spesso registrano il tutto esaurito durante la prevendita riservata ai membri.
- Vendita generale: gli eventuali biglietti rimanenti vengono messi in vendita online per i non membri.
2. Settore ospiti (tifosi del Mainz 05)
Se vuoi sostenere il 1. FSV Mainz 05 nel settore ospiti:
- Ticketshop Mainz 05: i biglietti per il settore ospiti sono gestiti direttamente dal Mainz 05 e venduti tramite il Ticketshop ufficiale del Mainz 05. Membri e abbonati hanno accesso prioritario.
3. Piattaforme secondarie di biglietteria
Se le opzioni primarie sono esaurite, i biglietti sono disponibili sui motori di ricerca per biglietti e su piattaforme secondarie come StubHub.
Quanto costano i biglietti per Hamburger SV-Mainz 05 di Bundesliga?
I prezzi ufficiali al valore nominale per le partite di Bundesliga al Volksparkstadion partono in genere da circa 18-24 € per i settori in piedi, come la Nordtribüne, e arrivano fino a 50-90 €+ per i settori con posti a sedere, con i membri ufficiali del club che ricevono accesso prioritario alla vendita primaria. Le inserzioni sulle piattaforme secondarie per le partite più richieste partono generalmente da circa 60 € e possono salire ulteriormente in base alla posizione del posto e alla domanda di mercato.
Vendita primaria ufficiale e piattaforme di scambio
- Rilascio primario: i biglietti standard per i posti in piedi partono generalmente da circa 18-24 €, mentre le categorie con posti a sedere variano tra 35 e 90 €. I membri ufficiali del club hanno finestre di prenotazione prioritarie prima della vendita al pubblico.
- Piattaforma di scambio biglietti del club: se la vendita primaria va esaurita, abbonati e membri del club possono rivendere legalmente i propri posti sulla piattaforma ufficiale di scambio biglietti del club al valore nominale più piccole commissioni di gestione.
Mercato secondario della rivendita
- Piattaforme di rivendita: sui marketplace secondari di biglietti, i posti in piedi o nei settori superiori di fascia base partono generalmente da circa 60 €, mentre i posti centrali premium e quelli nei settori inferiori variano in genere da 100 a 250 €+ a seconda della domanda e delle commissioni del venditore.
Eintracht Francoforte-Augsburg di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere
Eintracht Francoforte-Augsburg, lo stato di forma
L'Eintracht Francoforte si presenta all'esordio in Bundesliga con un bilancio precampionato di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 7-0 contro il Brentford il 15 agosto, un risultato che ha provocato onde d'urto all'interno del club. Prima di allora, il Francoforte aveva vinto tre amichevoli consecutive, compreso un 5-1 contro l'FSV Francoforte e un 2-0 contro l'Hull City. In queste cinque partite, il Francoforte ha segnato 11 gol e ne ha subiti 10.
L'Augsburg ha chiuso il precampionato con due vittorie, due sconfitte e un pareggio in cinque partite. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 4-0 contro il Leeds United il 15 agosto. Nello stesso periodo ha anche ottenuto una vittoria per 3-2 sul Sassuolo e un travolgente 15-0 contro lo Schwaz. L'Augsburg ha segnato 21 gol in queste cinque partite e ne ha subiti 11.
Eintracht Francoforte-Augsburg: precedenti recenti
L'incontro più recente tra queste due squadre si è concluso 1-1, con l'Augsburg che ha ospitato il Francoforte in Bundesliga il 25 aprile 2026. Negli ultimi cinque confronti in Bundesliga, il Francoforte è in vantaggio con due vittorie contro nessuna dell'Augsburg, mentre il bilancio è completato da tre pareggi. Il Francoforte ha segnato otto gol in queste cinque partite, mentre l'Augsburg ne ha segnati cinque.
Testa a testa
Eintracht Francoforte-Augsburg, classifica
Nell'attuale classifica di Bundesliga, l'Augsburg è primo mentre l'Eintracht Francoforte è sesto.
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