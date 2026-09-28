Come acquistare i biglietti per Dubai Basketball-FC Barcelona: date alla Coca-Cola Arena, prezzi dei biglietti e altro ancora

Dubai Basketball ospita la potenza europea FC Barcelona in una storica sfida di EuroLeague alla Coca-Cola Arena. I tifosi di tutti gli Emirati Arabi Uniti si preparano a uno spettacolo di basket ad alta intensità, con talenti internazionali d’élite pronti a scendere in campo a Dubai.

Questa sfida rappresenta un traguardo straordinario nella storia dello sport in Medio Oriente, mettendo faccia a faccia il gigante dell’EuroLeague FC Barcelona e Dubai Basketball davanti a un appassionato pubblico di casa.

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Quando si gioca Dubai Basketball vs FC Barcelona?

Data e ora Partita Luogo Biglietti 29 settembre 2026 alle 20:00 Dubai Basketball vs FC Barcelona Coca-Cola Arena, Dubai, Emirati Arabi Uniti Biglietti

Dove acquistare i biglietti per Dubai Basketball vs FC Barcelona?

I biglietti ufficiali per le partite di Dubai Basketball sono venduti principalmente attraverso piattaforme autorizzate, tra cui Platinumlist e il botteghino ufficiale della Coca-Cola Arena. Acquistare direttamente dalle piattaforme primarie durante la vendita generale consente ai tifosi di accedere direttamente ai prezzi standard di listino.

Le piattaforme secondarie come StubHub sono la soluzione giusta se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Dubai Basketball vs FC Barcelona?

I prezzi ufficiali dei biglietti per Dubai Basketball vs FC Barcelona variano a seconda della categoria del posto e della posizione all’interno dell’arena. I biglietti standard sui canali primari come Platinumlist e il portale ufficiale della struttura partono da 75 AED per i posti di ingresso generale.

Se le disponibilità ufficiali per la vendita generale si esauriscono, piattaforme di rivendita secondarie come StubHub offrono un’alternativa per assicurarsi posti last minute. I biglietti sul mercato secondario partono in genere da circa 150 AED.

Tutto quello che c’è da sapere su Dubai Basketball vs FC Barcelona

Questa sfida tra Dubai Basketball e FC Barcelona è una delle partite di basket più attese della stagione nella regione. Vivere dal vivo l’azione dell’EuroLeague a Dubai offre agli appassionati locali di basket un’opportunità senza precedenti di vedere giocatori di livello mondiale competere in città.

Informazioni chiave su biglietti ed evento per i tifosi: