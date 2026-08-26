Il Deportivo de A Coruna affronta il Siviglia mercoledì 16 settembre 2026 all'Abanca-Riazor di La Coruna.
Il Siviglia arriva a questa sfida con l'obiettivo di dare continuità al proprio dominio di inizio stagione da capolista, mentre il Deportivo, a metà classifica, cerca di sfruttare il fattore campo. Questo incontro rappresenta un nuovo capitolo della loro storica rivalità nella massima serie spagnola, con entrambe le squadre a caccia di punti importanti nelle prime fasi della stagione.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Deportivo de A Coruna-Siviglia, incluso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Deportivo de A Coruna-Siviglia di Liga?
Deportivo de A Coruna-Siviglia si gioca all'Abanca-Riazor di La Coruna. Controlla la programmazione locale per l'orario di calcio d'inizio confermato nella tua zona.
Come acquistare i biglietti per Deportivo de A Coruna-Siviglia di Liga?
Per acquistare i biglietti per Deportivo de La Coruña-Siviglia, consulta le piattaforme ufficiali principali o i marketplace secondari verificati:
Piattaforme ufficiali dei club (fonte primaria)
- Portale ufficiale biglietteria RC Deportivo: Se la partita si gioca all'Estadio Abanca-Riazor (A Coruña), acquista direttamente tramite il portale biglietti del sito ufficiale del RC Deportivo (entradas.rcdeportivo.es). I biglietti per le partite casalinghe vengono generalmente messi in vendita al pubblico da poche settimane a pochi giorni prima del calcio d'inizio, dopo che i soci del club hanno avuto la priorità.
- Biglietterie dello stadio (taquillas): Puoi anche acquistare di persona i posti di disponibilità generale ancora rimasti alle biglietterie dello stadio ospitante nei giorni che precedono la partita.
Piattaforme di terze parti e aggregatori (mercato secondario)
Se i posti di disponibilità generale sulle piattaforme ufficiali sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub offrono opzioni di rivendita.
Quanto costano i biglietti per Deportivo de A Coruna-Siviglia di Liga?
I prezzi dei biglietti per Deportivo de La Coruña-Siviglia variano a seconda che si acquistino tagliandi a prezzo nominale direttamente dai club o tramite marketplace di rivendita di terze parti.
Prezzi standard a valore nominale (biglietteria ufficiale)
I biglietti ufficiali di disponibilità generale per la partita partono in genere da tariffe standard più basse se acquistati direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del club ospitante o presso la biglietteria dello stadio:
- Categoria / posti standard: Circa 30 €-70 € per i posti generali dietro le porte o negli anelli superiori.
- Tribuna principale / posti premium: Generalmente 70 €-130 € o più, a seconda della vicinanza al campo e della posizione centrale.
Prezzi del mercato secondario e della rivendita
Se la partita è molto richiesta o la vendita generale va esaurita, i prezzi sulle piattaforme di rivendita come StubHub riflettono la domanda dinamica del mercato:
- Rivendita base / economica: Intorno a 50 €-120 €.
- Prezzo medio di rivendita: Compreso tra 120 €-270 €+ a seconda della posizione del posto, del ricarico del venditore e della domanda.
- Pacchetti VIP e hospitality: In genere vanno da 200 €-450 €+ per biglietto.
Deportivo de A Coruna-Siviglia di Liga: tutto quello che c'è da sapere
Deportivo de A Coruna-Siviglia, lo stato di forma
Nelle ultime cinque partite il Deportivo de A Coruna ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. L'uscita più recente è stato un pareggio per 1-1 con il Malaga in Liga il 24 agosto, dopo l'1-1 con l'Elche della settimana precedente. L'unica vittoria nelle cinque gare è arrivata in un'amichevole contro il Genoa, vinta 1-0. La sola sconfitta è stata l'1-0 contro il Real Madrid nel pre-campionato. Il Deportivo ha segnato quattro gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite, con entrambe le due uscite ufficiali terminate in parità.
Nelle ultime cinque partite il Siviglia ha raccolto quattro vittorie e una sconfitta. La squadra di Luis Garcia ha battuto in trasferta l'Athletic Bilbao per 3-1 in Liga il 22 agosto, nel risultato più recente, e in precedenza aveva vinto 2-1 sul campo del Rayo Vallecano il 15 agosto. L'unica sconfitta è arrivata in amichevole contro il Bayer Leverkusen, 2-1 l'8 agosto. Il Siviglia ha vinto anche in trasferta contro FC Utrecht e NEC Nijmegen durante il pre-campionato. Ha vinto entrambe le partite di Liga disputate finora in questa stagione.
Deportivo de A Coruna-Siviglia: i precedenti recenti
L'incrocio più recente tra questi club risale alla Liga del 17 aprile 2018, quando il Deportivo ospitò il Siviglia e la partita finì 0-0 all'Abanca-Riazor. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Siviglia conta tre vittorie contro nessuna del Deportivo, con due pareggi. Tra i successi del Siviglia ci sono un 4-2 e un 2-0, entrambi sul proprio campo, mentre il miglior risultato del Deportivo nella serie è stata una sconfitta per 2-3 in casa nel novembre 2016.
Testa a testa
Deportivo de A Coruna-Siviglia, la classifica
Nell'attuale classifica della Liga, il Siviglia è primo mentre il Deportivo de A Coruna è decimo.
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