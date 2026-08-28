Come acquistare i biglietti per Deportivo de A Coruna-Real Betis: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Deportivo de A Coruna affronta il Real Betis mercoledì 20 settembre 2026 all'Abanca-Riazor di La Coruna.

Le partite tra Deportivo e Real Betis hanno una ricca storia dai precedenti incontri di Liga, con i recenti testa a testa che mostrano sfide equilibrate tra le due squadre. L'ultima partita ufficiale tra i due club al Riazor si è conclusa con una vittoria per 1-0 del Real Betis il 12 febbraio 2018.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Deportivo de A Coruna-Real Betis, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Deportivo de A Coruna-Real Betis in Liga?

Deportivo de A Coruna-Real Betis si gioca all'Abanca-Riazor di La Coruna: controlla la programmazione locale per conoscere l'orario di calcio d'inizio confermato nella tua zona.

LaLiga - Game Week 7 20 set 2026 - 09:00 Abanca-Riazor

Come acquistare i biglietti di Deportivo de A Coruna-Real Betis di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita Deportivo de La Coruña-Real Betis del 20 settembre 2026 all'Abanca-Riazor, ecco le principali opzioni:

Portale ufficiale biglietteria dell'RC Deportivo: è la fonte primaria più sicura per acquistare direttamente dal club ospitante i biglietti per le partite casalinghe. I biglietti vengono messi in vendita al pubblico generale alcune settimane prima della partita.

Biglietteria dello stadio Abanca-Riazor: nel giorno della partita o nei giorni precedenti all'incontro, i biglietti possono essere acquistati direttamente alle biglietterie dello stadio di La Coruña, salvo disponibilità.

Quota ufficiale di biglietti per i tifosi ospiti del Real Betis: se tifi per la squadra ospite, i biglietti ufficiali per il settore ospiti vengono in genere distribuiti dal Real Betis ai membri registrati del club e agli abbonati.

Mercati secondari: piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub mettono in vendita biglietti di rivendita per l'accesso generale e pacchetti VIP hospitality, anche se i prezzi possono variare in base alla domanda.

Quanto costano i biglietti di Deportivo de A Coruna-Real Betis di Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita Deportivo de La Coruña-Real Betis del 20 settembre 2026 all'Abanca-Riazor variano a seconda che si acquistino biglietti primari al valore nominale o opzioni sul mercato secondario:

Fascia standard biglietteria / mercato primario: i biglietti standard per il pubblico generale venduti direttamente dal Deportivo variano in genere tra 20 € e 50 € , a seconda del settore, per esempio gradinate superiori dietro la porta o Tribuna centrale lungo la linea laterale.

Prezzo di partenza sul mercato secondario: su piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub, gli annunci di rivendita partono da circa 45 €-50 € per i posti d'ingresso.

Prezzo medio di rivendita: i settori di fascia media e quelli più richiesti si attestano generalmente in media intorno a 140 €-250 € sui marketplace aggregati di biglietti.

Pacchetti VIP e hospitality: i posti premium con accesso lounge o collocazione centrale nell'anello inferiore possono variare da 300 € a oltre 700 € a seconda del

Deportivo de A Coruna-Real Betis di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Deportivo de A Coruna e Real Betis

Il Deportivo de A Coruna ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Le sue due uscite in Liga in questa stagione sono terminate entrambe 1-1, l'ultima con un pareggio contro il Malaga il 24 agosto dopo un precedente altro pareggio con l'Elche. L'unica vittoria della serie è arrivata in un'amichevole pre-campionato contro il Genoa, superato 1-0, mentre il ko per 1-0 contro il Real Madrid è stata l'unica sconfitta. Il Deportivo ha segnato quattro gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

Il Real Betis ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha persa una, con anche un pareggio nel mezzo. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 in Liga in trasferta sul campo del Valencia il 25 agosto, dopo la vittoria casalinga per 1-0 contro la Real Sociedad quattro giorni prima. Entrambe le partite ufficiali di questa stagione si sono concluse con una vittoria. Prima dell'inizio della stagione, il Betis ha pareggiato 2-2 con l'AFC Bournemouth e perso 1-0 contro l'Inter in amichevole, anche se ha anche battuto l'Arsenal 3-1 nel pre-campionato. Il Betis ha segnato cinque gol e ne ha subiti cinque nelle cinque partite.

Deportivo de A Coruna-Real Betis: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi club risale alla Liga del 12 febbraio 2018, quando il Real Betis fece visita all'Abanca-Riazor e vinse 1-0. Prima di allora, il Betis aveva vinto 2-1 in casa nel settembre 2017, e le due squadre avevano pareggiato 1-1 in una sfida di Liga sul campo del Deportivo nel marzo 2017. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Real Betis conta due vittorie contro una del Deportivo, con un pareggio e un'ulteriore vittoria casalinga del Deportivo, l'1-0 in un'amichevole pre-campionato dell'agosto 2019.