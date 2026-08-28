Come acquistare i biglietti per Deportivo de A Coruna-Real Betis: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Deportivo de A Coruna affronta il Real Betis mercoledì 20 settembre 2026 all'Abanca-Riazor di La Coruna.
Le partite tra Deportivo e Real Betis hanno una ricca storia dai precedenti incontri di Liga, con i recenti testa a testa che mostrano sfide equilibrate tra le due squadre. L'ultima partita ufficiale tra i due club al Riazor si è conclusa con una vittoria per 1-0 del Real Betis il 12 febbraio 2018.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Deportivo de A Coruna-Real Betis, compreso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Deportivo de A Coruna-Real Betis in Liga?
Deportivo de A Coruna-Real Betis si gioca all'Abanca-Riazor di La Coruna: controlla la programmazione locale per conoscere l'orario di calcio d'inizio confermato nella tua zona.
Come acquistare i biglietti di Deportivo de A Coruna-Real Betis di Liga?
Per acquistare i biglietti per la partita Deportivo de La Coruña-Real Betis del 20 settembre 2026 all'Abanca-Riazor, ecco le principali opzioni:
- Portale ufficiale biglietteria dell'RC Deportivo: è la fonte primaria più sicura per acquistare direttamente dal club ospitante i biglietti per le partite casalinghe. I biglietti vengono messi in vendita al pubblico generale alcune settimane prima della partita.
- Biglietteria dello stadio Abanca-Riazor: nel giorno della partita o nei giorni precedenti all'incontro, i biglietti possono essere acquistati direttamente alle biglietterie dello stadio di La Coruña, salvo disponibilità.
- Quota ufficiale di biglietti per i tifosi ospiti del Real Betis: se tifi per la squadra ospite, i biglietti ufficiali per il settore ospiti vengono in genere distribuiti dal Real Betis ai membri registrati del club e agli abbonati.
- Mercati secondari: piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub mettono in vendita biglietti di rivendita per l'accesso generale e pacchetti VIP hospitality, anche se i prezzi possono variare in base alla domanda.
Quanto costano i biglietti di Deportivo de A Coruna-Real Betis di Liga?
I prezzi dei biglietti per la partita Deportivo de La Coruña-Real Betis del 20 settembre 2026 all'Abanca-Riazor variano a seconda che si acquistino biglietti primari al valore nominale o opzioni sul mercato secondario:
- Fascia standard biglietteria / mercato primario: i biglietti standard per il pubblico generale venduti direttamente dal Deportivo variano in genere tra 20 € e 50 €, a seconda del settore, per esempio gradinate superiori dietro la porta o Tribuna centrale lungo la linea laterale.
- Prezzo di partenza sul mercato secondario: su piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub, gli annunci di rivendita partono da circa 45 €-50 € per i posti d'ingresso.
- Prezzo medio di rivendita: i settori di fascia media e quelli più richiesti si attestano generalmente in media intorno a 140 €-250 € sui marketplace aggregati di biglietti.
- Pacchetti VIP e hospitality: i posti premium con accesso lounge o collocazione centrale nell'anello inferiore possono variare da 300 € a oltre 700 € a seconda del
Deportivo de A Coruna-Real Betis di Liga: tutto quello che c'è da sapere
Stato di forma di Deportivo de A Coruna e Real Betis
Il Deportivo de A Coruna ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Le sue due uscite in Liga in questa stagione sono terminate entrambe 1-1, l'ultima con un pareggio contro il Malaga il 24 agosto dopo un precedente altro pareggio con l'Elche. L'unica vittoria della serie è arrivata in un'amichevole pre-campionato contro il Genoa, superato 1-0, mentre il ko per 1-0 contro il Real Madrid è stata l'unica sconfitta. Il Deportivo ha segnato quattro gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.
Il Real Betis ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha persa una, con anche un pareggio nel mezzo. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 in Liga in trasferta sul campo del Valencia il 25 agosto, dopo la vittoria casalinga per 1-0 contro la Real Sociedad quattro giorni prima. Entrambe le partite ufficiali di questa stagione si sono concluse con una vittoria. Prima dell'inizio della stagione, il Betis ha pareggiato 2-2 con l'AFC Bournemouth e perso 1-0 contro l'Inter in amichevole, anche se ha anche battuto l'Arsenal 3-1 nel pre-campionato. Il Betis ha segnato cinque gol e ne ha subiti cinque nelle cinque partite.
Deportivo de A Coruna-Real Betis: precedenti recenti
L'incontro più recente tra questi club risale alla Liga del 12 febbraio 2018, quando il Real Betis fece visita all'Abanca-Riazor e vinse 1-0. Prima di allora, il Betis aveva vinto 2-1 in casa nel settembre 2017, e le due squadre avevano pareggiato 1-1 in una sfida di Liga sul campo del Deportivo nel marzo 2017. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Real Betis conta due vittorie contro una del Deportivo, con un pareggio e un'ulteriore vittoria casalinga del Deportivo, l'1-0 in un'amichevole pre-campionato dell'agosto 2019.
Testa a testa
Classifica di Deportivo de A Coruna e Real Betis
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|2
|2
|0
|0
|7
|0
|+7
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
V
V
|3
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
V
V
|4
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
V
V
|5
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
D
V
|6
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
D
V
|7
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
V
D
|8
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
S
V
|9
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|-2
|3
V
S
|10
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
D
D
|11
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
D
D
|12
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
S
D
|13
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
D
S
|14
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
S
D
|15
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
S
D
|16
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
D
S
|17
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
D
S
|18
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
S
D
|19
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
S
S
|20
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
S
S