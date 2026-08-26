Il Deportivo Alaves affronta il Valencia mercoledì 16 settembre 2026 all'Estadio Mendizorroza di Vitoria.
La sfida riaccende una rivalità competitiva nella massima serie, con entrambi i club a caccia di punti cruciali nelle prime fasi della stagione. Nel precedente incontro, a marzo 2026, il Valencia ha ottenuto una sofferta vittoria casalinga per 3-2 al Mestalla. L'Alavés cercherà di sfruttare il fattore campo per prendersi la rivincita contro il Valencia.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Deportivo Alaves-Valencia, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Deportivo Alaves-Valencia di Liga?
Deportivo Alaves-Valencia si gioca all'Estadio Mendizorroza di Vitoria.
Come acquistare i biglietti per Deportivo Alaves-Valencia di Liga?
È possibile acquistare i biglietti per la partita tra Deportivo Alavés e Valencia attraverso diverse fonti principali:
Canali ufficiali del club
- Sito ufficiale del Deportivo Alavés: Il club ospitante vende i biglietti direttamente al pubblico generale attraverso il proprio portale ufficiale di ticketing online (deportivoalaves.com).
- Biglietteria dello stadio Mendizorrotza: I biglietti possono essere acquistati di persona presso la biglietteria dello stadio a Vitoria-Gasteiz, salvo disponibilità il giorno della partita o nei giorni precedenti alla gara.
- Negozio ufficiale (Baskonia Alavés Store): I biglietti per l'ingresso generale sono spesso disponibili presso il punto vendita ufficiale del club situato nel centro di Vitoria-Gasteiz.
Piattaforme secondarie e di rivendita
- Partner di ticketing principali e aggregatori: Marketplace secondari come StubHub mettono in vendita biglietti di rivendita da parte dei venditori, anche se i prezzi sono spesso più alti del valore nominale a seconda della domanda.
Quanto costano i biglietti per Deportivo Alaves-Valencia di Liga?
I prezzi dei biglietti per la partita di Liga tra Deportivo Alavés e Valencia allo stadio Mendizorrotza variano in base alla posizione del posto e al fatto che l'acquisto avvenga attraverso canali ufficiali o secondari:
Prezzi ufficiali nominali (canali del club)
- Dietro le porte (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): 30 € - 50 €
- Tribuna laterale (Tribuna Preferencia): 35 € - 55 €
- Tribuna principale (Tribuna Principal / Central Premium): 50 € - 75 €
Piattaforme secondarie e di rivendita
Sui siti di scambio biglietti come StubHub, i prezzi al momento partono da circa:
- Prezzo di partenza per l'ingresso generale: circa 60 € - 70 €
- Prezzo medio di rivendita: circa 140 € - 210 € (a seconda della categoria e della domanda)
Deportivo Alaves-Valencia di Liga: tutto quello che c'è da sapere
La forma di Deportivo Alaves e Valencia
Il Deportivo Alaves ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha pareggiata una in tutte le competizioni, con l'unico impegno ufficiale in questo periodo terminato 1-1 sul campo del Rayo Vallecano il 20 agosto. Il miglior risultato è stato il 3-0 contro il Getafe in Liga il 15 agosto, arrivato dopo il successo per 3-0 in amichevole contro il Castellon. L'Alaves ha segnato otto gol e ne ha subiti due in queste cinque partite, mantenendo la porta inviolata in due occasioni.
Il bilancio recente del Valencia è di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Real Betis il 25 agosto, dopo lo 0-0 con il Celta Vigo di tre giorni prima. L'unica vittoria in questo filotto è arrivata in un'amichevole precampionato contro l'Hercules, con il punteggio di 2-0. Il Valencia è rimasto a secco in tre delle ultime cinque partite.
Deportivo Alaves-Valencia: i precedenti recenti
L'incontro più recente tra queste due squadre è arrivato in Liga l'8 marzo 2026, quando il Valencia ha vinto 3-2 in casa contro l'Alaves. Prima di allora, i due club avevano pareggiato 0-0 al Mendizorroza nell'ottobre 2025. Nelle ultime cinque sfide dirette, l'Alaves vanta due vittorie contro l'unica del Valencia, con altri due risultati terminati in parità, e l'Alaves ha un bilancio migliore quando gioca in casa in questa sfida.
Testa a testa
Classifica di Deportivo Alaves e Valencia
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
V
V
|3
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
D
V
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
D
V
|5
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|+5
|3
V
|6
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
S
V
|7
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|8
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|-2
|3
V
S
|9
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
D
D
|10
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
D
D
|11
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
D
|12
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
D
|13
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
S
D
|14
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
D
S
|15
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
S
D
|16
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
D
S
|17
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
D
S
|18
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
S
D
|19
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
S
|20
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
S