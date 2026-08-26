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Come acquistare i biglietti per Deportivo Alaves-Valencia: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite dell'ultimo minuto e altro ancora

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Il Deportivo Alaves affronta il Valencia nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Deportivo Alaves affronta il Valencia mercoledì 16 settembre 2026 all'Estadio Mendizorroza di Vitoria.

La sfida riaccende una rivalità competitiva nella massima serie, con entrambi i club a caccia di punti cruciali nelle prime fasi della stagione. Nel precedente incontro, a marzo 2026, il Valencia ha ottenuto una sofferta vittoria casalinga per 3-2 al Mestalla. L'Alavés cercherà di sfruttare il fattore campo per prendersi la rivincita contro il Valencia.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Deportivo Alaves-Valencia, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Deportivo Alaves-Valencia di Liga?

Deportivo Alaves-Valencia si gioca all'Estadio Mendizorroza di Vitoria.

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LaLiga - Game Week 6
Estadio Mendizorroza

Come acquistare i biglietti per Deportivo Alaves-Valencia di Liga?

È possibile acquistare i biglietti per la partita tra Deportivo Alavés e Valencia attraverso diverse fonti principali:

Canali ufficiali del club

  • Sito ufficiale del Deportivo Alavés: Il club ospitante vende i biglietti direttamente al pubblico generale attraverso il proprio portale ufficiale di ticketing online (deportivoalaves.com).
  • Biglietteria dello stadio Mendizorrotza: I biglietti possono essere acquistati di persona presso la biglietteria dello stadio a Vitoria-Gasteiz, salvo disponibilità il giorno della partita o nei giorni precedenti alla gara.
  • Negozio ufficiale (Baskonia Alavés Store): I biglietti per l'ingresso generale sono spesso disponibili presso il punto vendita ufficiale del club situato nel centro di Vitoria-Gasteiz.

Piattaforme secondarie e di rivendita

  • Partner di ticketing principali e aggregatori: Marketplace secondari come StubHub mettono in vendita biglietti di rivendita da parte dei venditori, anche se i prezzi sono spesso più alti del valore nominale a seconda della domanda.

Quanto costano i biglietti per Deportivo Alaves-Valencia di Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga tra Deportivo Alavés e Valencia allo stadio Mendizorrotza variano in base alla posizione del posto e al fatto che l'acquisto avvenga attraverso canali ufficiali o secondari:

Prezzi ufficiali nominali (canali del club)

  • Dietro le porte (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): 30 € - 50 €
  • Tribuna laterale (Tribuna Preferencia): 35 € - 55 €
  • Tribuna principale (Tribuna Principal / Central Premium): 50 € - 75 €

Piattaforme secondarie e di rivendita

Sui siti di scambio biglietti come StubHub, i prezzi al momento partono da circa:

  • Prezzo di partenza per l'ingresso generale: circa 60 € - 70 €
  • Prezzo medio di rivendita: circa 140 € - 210 € (a seconda della categoria e della domanda)

Deportivo Alaves-Valencia di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Deportivo Alaves e Valencia

Il Deportivo Alaves ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha pareggiata una in tutte le competizioni, con l'unico impegno ufficiale in questo periodo terminato 1-1 sul campo del Rayo Vallecano il 20 agosto. Il miglior risultato è stato il 3-0 contro il Getafe in Liga il 15 agosto, arrivato dopo il successo per 3-0 in amichevole contro il Castellon. L'Alaves ha segnato otto gol e ne ha subiti due in queste cinque partite, mantenendo la porta inviolata in due occasioni.

Il bilancio recente del Valencia è di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Real Betis il 25 agosto, dopo lo 0-0 con il Celta Vigo di tre giorni prima. L'unica vittoria in questo filotto è arrivata in un'amichevole precampionato contro l'Hercules, con il punteggio di 2-0. Il Valencia è rimasto a secco in tre delle ultime cinque partite.

ALA

ALA - Forma

GIR
V0-1
CAS
V3-0
SAN
V1-1
GET
V3-0
RAY
D1-1
Gol segnato (subito)
9/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
VAL

VAL - Forma

NEW
S1-2
CDT
S0-1
HER
V2-0
CEL
D0-0
BET
S0-1
Gol segnato (subito)
3/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Deportivo Alaves-Valencia: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre è arrivato in Liga l'8 marzo 2026, quando il Valencia ha vinto 3-2 in casa contro l'Alaves. Prima di allora, i due club avevano pareggiato 0-0 al Mendizorroza nell'ottobre 2025. Nelle ultime cinque sfide dirette, l'Alaves vanta due vittorie contro l'unica del Valencia, con altri due risultati terminati in parità, e l'Alaves ha un bilancio migliore quando gioca in casa in questa sfida.

Testa a testa

Deportivo AlavesPareggioValencia
2
2
1
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
FIN
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FIN
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FIN
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
2
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
FIN
Amichevoli dei club
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FIN
6Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica di Deportivo Alaves e Valencia

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SivigliaSivigliaSEV
220052+36
V
V
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
D
V
5
BarcellonaBarcellonaBAR
110050+53
V
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
S
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
S
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
D
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
S
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
S
D
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
D
S
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
S
18
ElcheElcheELC
201116-51
S
D
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
S
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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