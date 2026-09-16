La Danimarca affronta il Portogallo in un avvincente match di UEFA Nations League allo storico Parken Stadium di Copenaghen il 1 ottobre 2026. Questo incontro ad alta intensità del Gruppo D vede due delle nazionali più entusiasmanti d’Europa sfidarsi per punti pesanti nel girone.

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Quando si gioca Danimarca-Portogallo di UEFA Nations League A?

Danimarca-Portogallo si gioca al Parken Stadium di Copenaghen, con l’orario del calcio d’inizio che sarà confermato dal broadcaster della tua regione.

UEFA Nations League A - Game Week 3 1 ott 2026 - 14:45 Stadio Parken

Dove comprare i biglietti per Danimarca-Portogallo?

I biglietti ufficiali per la partita possono essere acquistati direttamente tramite il portale ticket della Federazione calcistica danese (DBU), che è il distributore principale per tutte le partite internazionali casalinghe. Il portale ufficiale della DBU dovrebbe essere il primo punto di riferimento per acquistare posti a prezzo nominale durante le fasi di prevendita e di vendita generale al pubblico.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub sono la soluzione da seguire.

Quanto costano i biglietti per Danimarca-Portogallo?

I prezzi standard dei biglietti sul portale ufficiale della DBU partono solitamente da circa 40 € per i posti di categoria standard, con costi in aumento in base al settore e alla vicinanza al campo all’interno del Parken Stadium.

Sui mercati secondari come StubHub, i prezzi dei biglietti al momento partono da 58 € a posto, con tariffe finali che oscillano in base alla domanda dei tifosi in tempo reale e alla disponibilità dei posti.

Danimarca-Portogallo di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Danimarca e Portogallo

La Danimarca ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite, segnando otto gol e subendone otto. L’uscita più recente è stata lo 0-0 contro la RD Congo in amichevole. In precedenza, ha perso 2-2 contro la Repubblica Ceca nelle qualificazioni ai Mondiali, un risultato che ha posto fine alle speranze di raggiungere il torneo, dopo aver battuto 4-0 la Macedonia del Nord nel turno precedente. La serie comprende anche una sconfitta per 4-2 contro la Scozia e un pareggio per 2-2 con la Bielorussia.

Le ultime cinque partite del Portogallo erano tutte gare ufficiali, nell’arco del Mondiale 2026. In questa serie ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. La partita più recente è stata la sconfitta per 1-0 contro la Spagna nei quarti di finale. Prima di allora, ha battuto 2-1 la Croazia, pareggiato 0-0 con la Colombia, travolto 5-0 l’Uzbekistan e pareggiato 1-1 con la RD Congo nella fase a gironi.

Danimarca-Portogallo: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra queste due squadre risale alla UEFA Nations League A del 23 marzo 2025, quando il Portogallo ha battuto la Danimarca 5-2 a Lisbona. Prima di allora, la Danimarca aveva vinto 1-0 in casa nella gara d’andata tre giorni prima. Negli ultimi cinque confronti registrati, il Portogallo ha vinto tre volte e la Danimarca due, senza pareggi. Il Portogallo ha segnato 10 gol in queste cinque partite, mentre la Danimarca ne ha segnati cinque.