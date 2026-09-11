Dopo l’esordio in trasferta in Norvegia nella UEFA Nations League, la Danimarca torna in casa per affrontare il Galles al Parken Stadium di Copenaghen domenica 27 settembre, in occasione della seconda giornata della fase a gironi della competizione. Puoi prenotare oggi stesso i tuoi biglietti per la partita.

Oltre a Norvegia e Galles, la Danimarca ha nel proprio girone anche il Portogallo, campione in carica della UEFA Nations League (Gruppo A4 della Lega A).

Affronterà tutte e tre le squadre in gare di andata e ritorno durante la fase a gironi, per un totale di sei partite, con le prime due classificate che accederanno ai quarti di finale a marzo.

GOAL ha tutto quello che c’è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Danimarca-Galles di UEFA Nations League, inclusi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Danimarca-Galles di UEFA Nations League?

Danimarca-Galles si gioca al Parken Stadium di Copenaghen, domenica 27 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 18:00 (CET).

UEFA Nations League A - Game Week 2 27 set 2026 - 12:00 Stadio Parken

Come acquistare i biglietti per Danimarca-Galles di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per i tifosi di casa sono stati venduti direttamente tramite il portale della federazione calcistica danese (DBU), mentre i tifosi gallesi che volevano ottenere un posto nel settore ospiti dovevano acquistarli tramite la piattaforma di biglietteria della FAW.

I biglietti ufficiali per i tifosi di casa per la sfida di Copenaghen sono diventati disponibili tramite la Federazione calcistica danese (DBU) a fine agosto 2026.

Le federazioni calcistiche nazionali in genere avviano la vendita ufficiale dei biglietti 4-6 settimane prima del giorno della partita.

Per chi cerca posti all’ultimo minuto, i tifosi possono acquistare biglietti anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, dando agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita.

Quanto costano i biglietti per Danimarca-Galles di UEFA Nations League?

I biglietti ufficiali a prezzo pieno per adulti per la partita di Copenaghen vanno da 50 € a oltre 150 € (da 47 £ a oltre 85 £)

Fasce di prezzo

Categoria 3 (lato corto / anelli superiori): 56 €-80 €

Categoria 2 (lato lungo superiore / angoli): 80 €-110 €

Categoria 1 (lato lungo anello inferiore): 110 €-oltre 150 €

Settori

Tribune A e C (lato lungo) : corrono lungo i lati del campo. La Tribuna C è la tribuna principale, mentre gli anelli inferiori ti portano proprio a ridosso dell’azione.

Tribuna B (lato corto) : il settore più caldo per i tifosi della nazionale danese.

Tribuna D (lato corto / tifosi ospiti) : spesso utilizzata per i settori famiglia o assegnata al tifo ospite in trasferta, come i tifosi della Red Wall del Galles.

Tieni d’occhio i siti ufficiali della nazionale con l’avvicinarsi della partita per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere sul Parken Stadium

Il Parken Stadium è il cuore pulsante dello sport e dell’intrattenimento danese. Situato nel vivace quartiere Østerbro di Copenaghen, è l’orgogliosa casa sia della squadra di Danish Superliga F.C. Copenhagen sia della nazionale danese di calcio. Inaugurato nel 1992, ha una capienza ufficiale di 38.065 posti, che lo rende lo stadio di calcio più grande della Danimarca.

Momenti memorabili al Parken Stadium:

Euro 2020 : lo stadio ha ospitato tutte e tre le partite del girone della Danimarca e un drammatico ottavo di finale tra Czech Rep e Spagna, vinto dagli spagnoli 5-3 dopo i tempi supplementari.

Finali europee : qui si sono giocate sia la finale di Coppa delle Coppe del 1994 (Arsenal-Parma) sia la finale di Coppa UEFA del 2000 (Galatasaray-Arsenal). L’Arsenal ha battuto il Parma 1-0, ma avrebbe poi perso contro il Galatasaray ai rigori. È stata la prima e unica occasione in cui una squadra turca ha vinto una competizione UEFA per club.

Concerti da record : Michael Jackson detiene il record assoluto di pubblico qui, con 60.000 spettatori durante il suo HIStory tour nel 1997. Anche altre megastar come Bruce Springsteen, Whitney Houston, Coldplay e U2 hanno infiammato lo stadio.

Caratteristica unica: un ristorante da tre stelle Michelin chiamato Geranium si trova proprio all’ottavo piano dello stadio.

Come arrivare

L’impianto si trova a soli 4 km dal centro di Copenaghen ed è incredibilmente facile da raggiungere con i mezzi pubblici.

In metropolitana : prendi la linea M3 Cityringen direttamente fino alle stazioni Trianglen, Poul Henningsens Plads o Vibenshus Runddel.

In treno : prendi il treno S fino alla stazione di Østerport. Da lì, i cancelli sono raggiungibili con una piacevole camminata di 15 minuti.

In bicicletta : Copenaghen è una città molto adatta alle bici. Puoi pedalare dalla piazza principale della città, Rådhuspladsen, al Parken in appena 12 minuti, e ci sono molte rastrelliere disponibili.

In auto : guidare non è consigliato. I parcheggi su strada nell’area di Østerbro sono estremamente limitati e nei giorni degli eventi la zona si congestiona molto.

Danimarca-Galles di UEFA Nations League: tutto quello che c’è da sapere

Danimarca-Galles: stato di forma recente

Entrambe le squadre hanno faticato a trovare continuità nelle loro ultime partite internazionali.

Se la Danimarca ha impressionato nella vittoria per 4-0 contro la Macedonia del Nord nelle semifinali dei playoff della Coppa del Mondo FIFA, ha poi subito la delusione dell’eliminazione ai rigori contro Czech Rep, mancando così un posto alla fase finale della Coppa del Mondo 2026. Nella più recente uscita prima della UEFA Nations League ha pareggiato 0-0 con la RD Congo (giugno).

Il Galles sta vivendo una difficile serie senza vittorie. Come la Danimarca, anche i suoi sogni Mondiali si sono infranti nella fase playoff, con l’eliminazione ai rigori contro Bosnia ed Erzegovina. Nelle amichevoli successive ha pareggiato 1-1 con Irlanda del Nord e Ghana e perso 2-1 contro la Romania.

Danimarca-Galles: precedenti recenti

Il bilancio complessivo dei precedenti tra Danimarca e Galles è di 7 vittorie per la Danimarca e 4 vittorie per il Galles (non ci sono stati pareggi tra le due squadre).

La Danimarca ha segnato 16 gol in queste sfide, mentre il Galles ne ha realizzati 9.

L’ultimo incontro: le squadre si sono affrontate l’ultima volta durante Euro 2020, nel giugno 2021. La Danimarca ha battuto il Galles 4-0 ad Amsterdam con una doppietta di Kasper Dolberg, oltre ai gol di Joakim Mæhle e Martin Braithwaite, conquistando così l’accesso ai quarti di finale.



