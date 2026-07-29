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Come acquistare i biglietti per Crystal Palace-Manchester City: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Crystal Palace
Manchester City

Puoi prenotare i biglietti per la prima partita casalinga di campionato del Crystal Palace nella nuova stagione

Il Crystal Palace affronta un duro impegno casalingo all’inizio della stagione di Premier League 2026/27, contro il Manchester City, che ha chiuso tra le prime tre in ognuna delle ultime 10 stagioni, venerdì 28 agosto al Selhurst Park. Puoi prenotare oggi i biglietti per questa sfida del venerdì sera.

Pierre Sage guiderà il Palace in casa per la prima volta da quando ha preso il posto del molto vincente Oliver Glasner, e spera in una prestazione positiva. Sebbene alcuni dei recenti precedenti diretti abbiano sorriso in modo piuttosto netto al City, il Crystal Palace conserva ancora un ottimo ricordo della sorprendente vittoria a Wembley, quando ha conquistato la FA Cup nel maggio 2025.

Il nuovo allenatore del Manchester City, Enzo Maresca, dirigerà una partita nella capitale per la prima volta dal suo periodo alla guida del Chelsea. In tre gare contro il Palace durante quei 18 mesi, non è riuscito a trovare la formula vincente, con tutte e tre le sfide terminate in pareggio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Crystal Palace-Manchester City, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la sfida di Premier League tra Crystal Palace e Manchester City?

Crystal Palace-Manchester City prenderà il via alle 20:00 BST di venerdì 28 agosto, al Selhurst Park di Londra.

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Premier League - Game Week 2
Selhurst Park

Come acquistare i biglietti di Crystal Palace-Manchester City di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della normativa anti-bagarinaggio e dei tornelli interamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debentures: I titolari di abbonamento stagionale già esistenti mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite che non utilizzano.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico non membro sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti all’ultimo minuto, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Crystal Palace-Manchester City?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce per età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d’età cambiano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione delle partite: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o contro avversari del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati lunghi del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore possieda una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

CRY

CRY - Forma

SWI
V5-1
BRO
S3-0
FAM
V0-0
RCL
S3-0
ULA
V3-1
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
MCI

MCI - Forma

CRY
V3-0
CHE
V0-1
BOU
D1-1
AVL
S1-2
INT
S1-1
Gol segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Crystal PalacePareggioManchester City
1
1
3
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
FIN
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FIN
FA Cup
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
5
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
FIN
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FIN
5Gol segnati13
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Crystal Palace - Manchester City

Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formazione
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Allenatore

  • P. Sage

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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