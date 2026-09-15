La Croazia ospita la campione del mondo in carica Spagna allo stadio Poljud di Spalato martedì 6 ottobre, nell'ambito della campagna di Lega A, Gruppo A3, che comprende anche Inghilterra e Cechia. Si tratta della gara di ritorno di un doppio confronto iniziato con la Spagna padrona di casa contro la Croazia a Siviglia, una sfida andata esaurita quasi immediatamente dopo il trionfo della Spagna ai Mondiali 2026.

GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Croazia-Spagna, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Croazia-Spagna di UEFA Nations League A?

Croazia-Spagna inizierà allo Stadion Poljud di Spalato, con le informazioni ufficiali sulla trasmissione non attualmente disponibili per questa partita.

UEFA Nations League A - Game Week 4 6 ott 2026 - 14:45 Stadion Poljud

Dove acquistare i biglietti per Croazia-Spagna?

I biglietti per questa partita vengono messi inizialmente a disposizione attraverso i canali ufficiali di biglietteria della Federazione calcistica croata (HNS). Di solito la HNS apre le vendite per le partite casalinghe circa 20 giorni prima del giorno della gara, quindi i biglietti ufficiali non sono ancora in vendita generale.

Ecco alcune cose da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa partita:

Vendita generale ufficiale – dovrebbe aprire circa 20 giorni prima della partita attraverso i canali HNS

Domanda da campione del mondo – la vittoria della Spagna ai Mondiali 2026 ha generato un interesse eccezionale in tutto questo girone, con la gara di Siviglia già esaurita

Mercato secondario – Ticombo è la soluzione giusta se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite

Considerando quanto rapidamente sono spariti i biglietti per la gara di Siviglia, anche per questa partita è fortemente consigliata una prenotazione anticipata.

Quanto costano i biglietti per Croazia-Spagna?

I prezzi ufficiali tramite la HNS non sono ancora stati confermati, dato che non si prevede che la vendita generale apra fino a ridosso della partita, di solito circa 20 giorni prima in base alla tempistica abituale della federazione.

Ticombo è la soluzione giusta se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite o non disponibili, oppure mentre le vendite ufficiali non sono ancora aperte. con inserzioni attuali per questa partita a partire da circa 199 €, a conferma della forte domanda che sta già crescendo attorno a una Spagna che gioca da campione del mondo in carica.

Come per qualsiasi partita che coinvolga la campione del mondo, i prezzi possono cambiare rapidamente con l'avvicinarsi del giorno della gara e con l'apertura della vendita ufficiale, quindi bloccare il proprio posto il prima possibile è in genere l'opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Croazia-Spagna di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Croazia e Spagna

La Croazia ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due, segnando sei gol e subendone sette in questa striscia. L'uscita più recente è stata una sconfitta per 2-1 contro il Portogallo agli ottavi di finale dei Mondiali. In precedenza, in questa sequenza, ha battuto il Ghana per 2-1 e Panama per 1-0 in trasferta, ma ha anche subito una sconfitta per 4-2 contro l'Inghilterra nella fase a gironi.

Le ultime cinque partite della Spagna hanno prodotto cinque vittorie su cinque, con nove gol segnati e due subiti. Il risultato più recente è stata una vittoria per 1-0 contro l'Argentina nella finale del Mondiale. Questa striscia ha incluso anche successi contro Francia, Belgio, Portogallo e Austria, con la Spagna che ha mantenuto la porta inviolata in due delle cinque gare.

Croazia-Spagna: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre è arrivato a Euro 2024, dove la Spagna ha vinto 3-0. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 0-0 in una partita di Nations League nel giugno 2023 in Croazia. Negli ultimi cinque precedenti diretti, la Spagna ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una della Croazia e un pareggio. Il 6-0 della Spagna nel settembre 2018 resta il risultato più netto del campione considerato.



