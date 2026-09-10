Croazia e Inghilterra si affrontano due volte nella UEFA Nations League 2026/27, all'interno di un impegnativo calendario del Gruppo A3 della Lega A che comprende anche Spagna e Cechia. Il primo incontro, in programma a Fiume il 3 ottobre, si giocherà interamente a porte chiuse in seguito a una sanzione UEFA inflitta alla Croazia dopo i disordini del pubblico nel quarto di finale della scorsa stagione contro la Francia, quindi non sono disponibili biglietti per il pubblico per quella partita.

GOAL ha tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Croazia-Inghilterra per la sfida di Wembley, inclusi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistare.

Quando si gioca Croazia-Inghilterra di UEFA Nations League A?

Croazia-Inghilterra inizierà alle 18:00 ora locale di sabato 3 ottobre 2026 allo Stadion Rujevica di Fiume. Le informazioni ufficiali sulla trasmissione della partita non sono attualmente disponibili.

UEFA Nations League A - Game Week 3 3 ott 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

Dove acquistare i biglietti per Croazia-Inghilterra?

Non ci sono biglietti disponibili per il pubblico per la partita del 3 ottobre a Fiume, dato che si giocherà senza tifosi presenti come parte della sanzione UEFA inflitta alla Croazia. Chi spera di vedere in azione queste due squadre in questa edizione dovrà invece guardare alla sfida del 12 novembre a Wembley Stadium.

I biglietti per la gara di Wembley vengono messi inizialmente a disposizione tramite il portale ufficiale di biglietteria England Football, con priorità generalmente riservata ai membri dell'England Supporters Travel Club e agli abbonati affiliati alla FA prima che l'eventuale quota rimanente venga messa in vendita generale.

Ecco alcune cose da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa sfida:

Partita del 3 ottobre (Fiume) – giocata a porte chiuse senza biglietti per il pubblico, né ufficiali né secondari

Vendita generale ufficiale (Wembley) – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità per i membri, generalmente più vicino al giorno della partita

Trasferimenti garantiti – ogni acquisto su Ticombo proviene da una gamma di venditori verificati

Mercato secondario – Ticombo è l'opzione da seguire se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti

Considerato il profilo della partita, si consiglia di prenotare in anticipo per la gara di Wembley una volta aperta la vendita generale.

Quanto costano i biglietti per Croazia-Inghilterra?

Non esiste un prezzo ufficiale o di mercato secondario per la partita del 3 ottobre a Fiume, dal momento che è interamente chiusa al pubblico.

I prezzi ufficiali per la gara di Wembley sono stabiliti attraverso il portale di biglietteria England Football, con l'intera gamma, dai posti standard a quelli premium, disponibile al prezzo nominale fino a esaurimento della disponibilità. I prezzi ufficiali delle precedenti partite dell'Inghilterra di Nations League a Wembley partivano da circa 40 £.

Ticombo è la soluzione da considerare se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti, con prezzi sul mercato secondario per una partita di questo profilo che generalmente partono da circa 45-60 £ per i posti nell'anello superiore una volta che gli annunci diventano disponibili.

Come per ogni partita internazionale ad alta richiesta, i prezzi possono cambiare con l'avvicinarsi del giorno della gara, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Croazia-Inghilterra di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Croazia e Inghilterra

La Croazia ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due, segnando sette gol e subendone nove in questo parziale. La sua uscita più recente è stata la sconfitta per 2-1 contro il Portogallo agli ottavi di finale del Mondiale. In precedenza, in questa serie, aveva battuto il Ghana per 2-1 e Panama per 1-0, ma aveva anche subito una sconfitta per 4-2 contro l'Inghilterra nella fase a gironi.

Nelle ultime cinque partite l'Inghilterra ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta, con 14 gol segnati e sette subiti. Il risultato più recente è stato il 6-4 contro la Francia nei quarti di finale del Mondiale. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro l'Argentina, che ha eliminato l'Inghilterra in semifinale. Inghilterra ha battuto anche Norvegia, Messico e DR Congo in questo periodo.

Croazia-Inghilterra: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre risale alla fase a gironi del Mondiale 2026, quando l'Inghilterra ha vinto 4-2. Prima di allora, l'Inghilterra aveva battuto la Croazia 1-0 a Euro 2020. Nelle ultime cinque sfide dirette, l'Inghilterra ha un bilancio migliore, con l'unica sconfitta nel dataset arrivata nella semifinale del Mondiale 2018, quando la Croazia vinse 2-1. Le cinque sfide comprendono anche una vittoria dell'Inghilterra per 2-1 e uno 0-0, entrambi nella UEFA Nations League 2018-19.