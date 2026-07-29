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Come acquistare i biglietti per Coventry City-Hull City: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Il Coventry è tornato nella massima serie inglese e potresti prenotare i biglietti per la sua prima partita casalinga di Premier League

Il Coventry ha dovuto viaggiare fino a Londra per affrontare i campioni della Premier League, l'Arsenal, nella partita d'esordio stagionale. Fortunatamente per gli Sky Blues, il primo impegno casalingo della nuova stagione è molto più abbordabile, dato che sabato 29 agosto affronteranno un'altra neopromossa, l'Hull City, alla Coventry Building Society Arena.

La squadra campione della Championship di Frank Lampard ha chiuso la stagione in grande stile, battendo gli ultimi tre avversari e segnando dodici gol contro di loro, conquistando il titolo con 11 punti di vantaggio. Il rendimento casalingo è stato comunque altamente impressionante per tutta la stagione, visto che ha subito solo due sconfitte davanti ai tifosi del Coventry, entrambe contro squadre tra le prime quattro.

Il Coventry riuscirà a imporsi in casa anche questa volta? Potresti scoprirlo di persona prenotando i biglietti per la partita. Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti per Coventry City-Hull City, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la sfida di Premier League tra Coventry City e Hull City?

Coventry City-Hull City è in programma alle 15:00 BST di sabato 29 agosto, alla Coventry Building Society Arena di Coventry.

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Premier League - Game Week 2
Coventry Building Society Arena

Come acquistare i biglietti per Coventry City-Hull City di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali possessori di abbonamento mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite alle quali non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita va sold out, i membri che non sono riusciti a ottenere un biglietto nel sorteggio possono acquistare i tagliandi restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se cerchi biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono anche acquistare tagliandi su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Coventry City-Hull City?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce per età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per categorie Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o gli avversari del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo il lato lungo e quelli del livello inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti nel livello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Necessità di membership ufficiale: Per acquistare i biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate ai tifosi in trasferta sono estremamente limitate e vengono di norma vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

COV

COV - Forma

BLB
D1-1
POR
V5-1
WRE
V3-1
WAT
V0-4
NOR
D0-0
Gol segnato (subito)
13/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
HUL

HUL - Forma

MIL
V0-2
MID
V1-0
KSP
V0-3
RIZ
V1-2
KAS
D1-1
Gol segnato (subito)
9/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Coventry CityPareggioHull City
1
3
1
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
FIN
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FIN
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FIN
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Hull City badge
Hull City
HUL
1
FIN
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Hull City badge
Hull City
HUL
3
FIN
5Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Coventry City - Hull City

Coventry City crest
Coventry City
COV
Formazione
Hull City crest
Hull City
HUL
Hull City crest
Hull City
HUL

Allenatore

  • F. Lampard

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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