Come acquistare i biglietti per Coventry City-Brighton & Hove Albion: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

Dopo i recenti impegni consecutivi in trasferta contro due delle squadre accreditate per il titolo di Premier League, Arsenal e Manchester City, il Coventry City di Frank Lampard sarà sollevato di tornare a giocare in casa domenica 13 settembre, quando affronterà il Brighton.

Dopo aver vinto 6 delle ultime 8 partite casalinghe della scorsa stagione, segnando almeno 2 gol in ciascuno di quei successi, i tifosi degli Sky Blues si sono abituati a sfide divertenti alla Coventry Building Society Arena e acquisteranno di nuovo con entusiasmo i biglietti per le gare interne. Non perdere l’occasione e assicurati oggi stesso il tuo posto.

Il Brighton non sarà ovviamente un avversario facile da superare. I Seagulls di Fabian Hürzeler hanno conquistato la vittoria in due delle loro tre trasferte contro squadre neopromosse della scorsa stagione e crederanno di avere buone possibilità di tornare a casa con 3 punti.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Coventry City-Brighton & Hove Albion, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la sfida di Premier League tra Coventry City e Brighton & Hove Albion?

Il Coventry City affronta il Brighton & Hove Albion alla Coventry Building Society Arena (Coventry) domenica 13 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 14:00 BST.

Premier League - Game Week 4 13 set 2026 - 09:00 Coventry Building Society Arena

Come acquistare i biglietti per Coventry City-Brighton & Hove Albion di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: gli attuali abbonati mantengono il loro posto oppure restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: le vendite aperte al pubblico generale non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se cerchi biglietti all’ultimo minuto, i tifosi possono anche acquistare i tagliandi su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Coventry City-Brighton & Hove Albion?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce per età e riduzioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: i club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Gli incontri di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: i posti centrali lungo la tribuna laterale e quelli del settore inferiore hanno un prezzo premium, mentre i posti del settore superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Membership ufficiale necessaria: per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o ai canali di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate ai tifosi in trasferta sono estremamente limitate e vengono generalmente vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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