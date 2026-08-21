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Premier League
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Come acquistare i biglietti per Coventry City-Brighton & Hove Albion: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Brighton & Hove Albion

Come acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Coventry City e Brighton & Hove Albion, comprese le informazioni sulla partita

Dopo i recenti impegni consecutivi in trasferta contro due delle squadre accreditate per il titolo di Premier League, Arsenal e Manchester City, il Coventry City di Frank Lampard sarà sollevato di tornare a giocare in casa domenica 13 settembre, quando affronterà il Brighton.

Dopo aver vinto 6 delle ultime 8 partite casalinghe della scorsa stagione, segnando almeno 2 gol in ciascuno di quei successi, i tifosi degli Sky Blues si sono abituati a sfide divertenti alla Coventry Building Society Arena e acquisteranno di nuovo con entusiasmo i biglietti per le gare interne. Non perdere l’occasione e assicurati oggi stesso il tuo posto.

Il Brighton non sarà ovviamente un avversario facile da superare. I Seagulls di Fabian Hürzeler hanno conquistato la vittoria in due delle loro tre trasferte contro squadre neopromosse della scorsa stagione e crederanno di avere buone possibilità di tornare a casa con 3 punti.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Coventry City-Brighton & Hove Albion, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la sfida di Premier League tra Coventry City e Brighton & Hove Albion?

Il Coventry City affronta il Brighton & Hove Albion alla Coventry Building Society Arena (Coventry) domenica 13 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 14:00 BST.

crest
Premier League - Game Week 4
Coventry Building Society Arena

Come acquistare i biglietti per Coventry City-Brighton & Hove Albion di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: gli attuali abbonati mantengono il loro posto oppure restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: le vendite aperte al pubblico generale non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se cerchi biglietti all’ultimo minuto, i tifosi possono anche acquistare i tagliandi su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Coventry City-Brighton & Hove Albion?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce per età e riduzioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: i club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Gli incontri di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: i posti centrali lungo la tribuna laterale e quelli del settore inferiore hanno un prezzo premium, mentre i posti del settore superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Membership ufficiale necessaria: per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o ai canali di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate ai tifosi in trasferta sono estremamente limitate e vengono generalmente vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

COV

COV - Forma

NOR
D0-0
ESP
V3-1
ASM
V2-0
ARS
S3-0
PLY
V2-4
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
BHA

BHA - Forma

STR
V4-3
ROM
V3-0
BOL
V1-0
TRO
D0-0
AVL
V4-0
Gol segnato (subito)
12/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Coventry CityPareggioBrighton & Hove Albion
3
0
2
FA Cup
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FIN
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
FIN
Championship
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FIN
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
FIN
FA Cup
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FIN
7Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Coventry City - Brighton & Hove Albion

Coventry City crest
Coventry City
COV
Formazione
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA

Allenatore

  • F. Lampard

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
D
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
D
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
S
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
S
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
S
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
S
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
S
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
S
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
S
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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