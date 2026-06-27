Come acquistare i biglietti per Costa d'Avorio-Norvegia: prezzi degli ottavi di finale dei Mondiali, info sulla partita a Dallas, offerte last minute e altro

La fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026 porta in Texas un match inedito e stellare: la Costa d’Avorio affronta la Norvegia negli ottavi di finale.

Entrambe le squadre hanno chiuso al secondo posto i rispettivi gironi.

Gli Elefanti hanno raggiunto per la prima volta gli ottavi, vincendo contro Ecuador e Curaçao e perdendo di misura 2-1 con la Germania.

Anche la Norvegia ha brillato nel Gruppo I, segnando molto contro Iraq e Senegal. Il ct Ståle Solbakken ha ruotato la rosa nell’ultima gara col Francia, risparmiando Haaland e Nusa per l’eliminazione diretta.

A che ora inizia la partita dei Mondiali tra Costa d’Avorio e Norvegia?

Si giocherà all'AT&T Stadium di Arlington, Texas.

Come acquistare i biglietti per Costa d’Avorio-Norvegia?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste gestite, i biglietti in prevendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.

Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: è l’unico canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per Costa d’Avorio-Norvegia?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con ulteriori rincari sul mercato secondario.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Fascia di prezzo ufficiale Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi molto richieste) da 225 a 540 dollari da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari) 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi standard) da 225 $ a 540 $ da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari) 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 $ a 640 $ da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 $ da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

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