Come acquistare i biglietti per Costa d'Avorio-Norvegia: prezzi degli ottavi di finale dei Mondiali, info sulla partita a Dallas, offerte last minute e altro

La fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026 porta in Texas un match inedito e stellare: la Costa d’Avorio affronta la Norvegia negli ottavi di finale.
Entrambe le squadre hanno chiuso al secondo posto i rispettivi gironi.
Gli Elefanti hanno raggiunto per la prima volta gli ottavi, vincendo contro Ecuador e Curaçao e perdendo di misura 2-1 con la Germania.
Anche la Norvegia ha brillato nel Gruppo I, segnando molto contro Iraq e Senegal. Il ct Ståle Solbakken ha ruotato la rosa nell’ultima gara col Francia, risparmiando Haaland e Nusa per l’eliminazione diretta.
A che ora inizia la partita dei Mondiali tra Costa d’Avorio e Norvegia?
Si giocherà all'AT&T Stadium di Arlington, Texas.
Come acquistare i biglietti per Costa d’Avorio-Norvegia?
Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate.
Con oltre 500 milioni di richieste gestite, i biglietti in prevendita sono ormai quasi esauriti.
Ecco cosa devi sapere:
- La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.
- Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: è l’unico canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.
Quanto costano i biglietti per Costa d’Avorio-Norvegia?
La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con ulteriori rincari sul mercato secondario.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
Data
Fase / Categoria
Fascia di prezzo ufficiale
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi molto richieste)
da 225 a 540 dollari
da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi standard)
da 225 $ a 540 $
da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)
4–7 luglio
Ottavi di finale
da 240 $ a 640 $
da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglio
Quarti di finale
da 450 $ a 1.775 $
da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglio
Semifinali
da 930 $ a 3.295 $
da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800 $
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
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