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Come acquistare i biglietti per Colombia-Ghana: prezzi, info sugli ottavi di finale, offerte last minute e altro

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La Colombia affronterà il Ghana nella prossima partita dei Mondiali. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Nel Midwest si gioca un ottavo di finale dei Mondiali 2026: Colombia-Ghana.

I “Cafeteros” hanno superato il difficile Gruppo K grazie a un pareggio a reti inviolate con il Portogallo, confermando il loro ruolo di outsider.

Affronteranno una Ghana dinamica, che ha superato un difficile girone L restando in corsa.

Quando si gioca Colombia-Ghana?

La sfida si disputerà all’Arrowhead Stadium di Kansas City, Missouri.

Come acquistare i biglietti per Colombia-Ghana?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste già elaborate, i biglietti in prevendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: è l’unico canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per Colombia-Ghana?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari; nei mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 dollari

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 $ (1.134 $)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Colombia vs Ghana ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Colombia e Ghana

COL
-Forma

Goal segnato (subito)
9/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

GHA
-Forma

Goal segnato (subito)
3/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Colombia vs Ghana: recenti scontri diretti

Classifica di Colombia vs Ghana

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