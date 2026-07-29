Come acquistare i biglietti per Chelsea-Brighton & Hove Albion: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

I tifosi del Chelsea si fregano le mani all’idea di vedere per la prima volta in casa, in Premier League, un gran numero di volti nuovi, oltre a un nuovo allenatore in panchina. La prima occasione arriverà domenica 30 agosto, quando il Chelsea ospiterà il Brighton a Stamford Bridge. Puoi unirti all’entusiasmo generale prenotando oggi stesso i biglietti per la partita.

Il Chelsea di Xabi Alonso scenderà in campo con alcuni nuovi acquisti di primo piano. Maxence Lacroix, Marco Palestra e Geovany Quenda hanno tutti firmato per oltre 50 milioni di sterline, ma naturalmente il colpo che ha rubato la scena è stato l’arrivo di Morgan Rogers, acquistato dall’Aston Villa per la cifra record di 117 milioni di sterline.

Il Chelsea dovrà essere al massimo, perché il Brighton arriverà in città galvanizzato dopo aver vinto entrambe le sfide contro i Blues la scorsa stagione, imponendosi 3-0 in casa e 3-1 a Stamford Bridge.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Chelsea-Brighton & Hove Albion, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Chelsea e Brighton & Hove Albion?

Chelsea-Brighton & Hove Albion è in programma alle 14:00 BST di domenica 30 agosto, a Stamford Bridge, Londra.

Premier League - Game Week 2 30 ago 2026 - 09:00 Stamford Bridge

Come acquistare i biglietti per Chelsea-Brighton & Hove Albion di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli completamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: I titolari di abbonamento stagionale già esistenti mantengono il proprio posto o restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se cerchi biglietti all’ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Chelsea-Brighton & Hove Albion?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:

Fasce per età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (in genere Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione delle partite: I club classificano le gare in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro le rivali della top six o i derby rientrano nella Categoria A e hanno i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nei settori inferiori hanno un prezzo premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte rappresentano opzioni più economiche.

Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o alle piattaforme di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 sterline per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Anche se i biglietti per il settore ospiti hanno un tetto di 30 sterline, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri di base.

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