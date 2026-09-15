Il Chelsea affronta l'AFC Bournemouth sabato 10 ottobre 2026 a Stamford Bridge, a Londra.
Il Chelsea vanta un netto vantaggio complessivo nei precedenti, con 12 vittorie contro le 4 del Bournemouth nei confronti passati. Tuttavia, negli ultimi tempi la sfida si è rivelata combattuta, come dimostra l'emozionante 2-2 dell'ultima volta in cui le due squadre si sono affrontate a Stamford Bridge, nel dicembre 2025.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Chelsea-AFC Bournemouth, incluso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Chelsea-AFC Bournemouth di Premier League?
Il Chelsea affronta l'AFC Bournemouth a Stamford Bridge, con calcio d'inizio fissato all'orario indicato qui sotto.
Come acquistare i biglietti per Chelsea-AFC Bournemouth di Premier League?
Per acquistare i biglietti per Chelsea-AFC Bournemouth a Stamford Bridge, segui queste opzioni:
- Piattaforma ufficiale di biglietteria del Chelsea FC: crea un account ufficiale sul sito ufficiale del Chelsea FC o sull'app mobile. I biglietti di ingresso generale vengono inizialmente messi a disposizione dei membri ufficiali del Chelsea attraverso un sistema di punti fedeltà e ballot prima di un'eventuale vendita generale.
- Ticket Exchange ufficiale: i membri del Chelsea possono accedere al portale ufficiale Ticket Exchange del club per acquistare i biglietti messi in vendita dagli abbonati che non possono assistere alla partita.
- Hospitality ufficiale per il giorno della partita: se non hai una membership a pagamento del club, i pacchetti ufficiali VIP o hospitality, che includono posto a sedere con accesso alla lounge, cibo e bevande, possono essere acquistati direttamente tramite il Chelsea FC senza requisiti di membership.
- Tifosi ospiti: i tifosi dell'AFC Bournemouth devono acquistare i biglietti direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria dell'AFC Bournemouth. I biglietti vengono assegnati in base ai punti fedeltà in trasferta accumulati dai sostenitori registrati.
- Marketplace secondari di biglietti: se i biglietti ufficiali primari sono esauriti, siti di comparazione biglietti e piattaforme secondarie di rivendita come StubHub elencano biglietti da rivenditori, anche se i prezzi sono generalmente più alti del valore nominale.
Quanto costano i biglietti per Chelsea-AFC Bournemouth di Premier League?
I prezzi dei biglietti per Chelsea-AFC Bournemouth variano a seconda del canale di acquisto, del settore e dello status di membership:
- Ingresso generale ufficiale (settore casa del Chelsea): i biglietti standard per adulti acquistati direttamente tramite il Chelsea FC vanno da 30 £ a 82 £, a seconda della categoria e del settore, come Matthew Harding Stand, Shed End, West Stand o East Stand. Le tariffe ridotte per junior e senior vanno in genere da 15 £ a 40 £.
- Tifosi ospiti (settore Bournemouth): i biglietti per il settore ospiti a Stamford Bridge seguono il tetto massimo per le trasferte valido in tutta la Premier League, fissato a 30 £ per gli adulti.
- Hospitality ufficiale per il giorno della partita: i pacchetti VIP e hospitality acquistati tramite il Chelsea FC partono generalmente da 250 £ a 500 £+ a persona, a seconda delle opzioni di ristorazione e del livello della lounge.
Chelsea-AFC Bournemouth di Premier League: tutto quello che c'è da sapere
La forma di Chelsea e AFC Bournemouth
Il Chelsea arriva da quattro vittorie nelle ultime cinque partite, con l'unica macchia rappresentata dal 3-3 contro il Johor Darul Ta'zim in pre-season. Nel calcio competitivo, la squadra di Alonso ha impressionato: vittoria per 2-3 sul campo del Fulham, successo per 2-0 sul Luton Town in Carabao Cup e poi un pirotecnico 4-3 contro il Brighton nell'ultima uscita di Premier League. In queste cinque partite, il Chelsea ha segnato 14 gol, ma ne ha anche subiti dieci, a indicare una squadra votata all'attacco ma fragile in difesa.
Il recente rendimento del Bournemouth è più altalenante. La squadra di Rose ha ottenuto appena una vittoria nelle ultime cinque, battendo il Genoa 10-1 in una gara di pre-season. Le due uscite di Premier League hanno prodotto un pareggio contro l'Everton e una sconfitta per 2-1 contro il Manchester City. Nelle altre partite competitive ha pareggiato due volte e perso due volte, segnando sei gol e subendone otto nelle cinque gare.
Chelsea-AFC Bournemouth: i precedenti recenti
L'ultimo confronto tra queste due squadre si è concluso 2-2 a Stamford Bridge il 30 dicembre 2025, in Premier League. Quel risultato ha proseguito una recente tendenza ai pareggi: i due club hanno infatti impattato anche 0-0 al Vitality Stadium il 6 dicembre 2025 e 2-2 a Stamford Bridge nel gennaio 2025. Negli ultimi cinque confronti di Premier League, il Chelsea ha ottenuto una vittoria, il Bournemouth nessuna, e tre partite sono finite in parità.
Testa a testa
Classifica di Chelsea e AFC Bournemouth
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|4
|4
|0
|0
|8
|1
|+7
|12
V
V
V
V
|2
|4
|4
|0
|0
|8
|2
|+6
|12
V
V
V
V
|3
|4
|2
|2
|0
|7
|3
|+4
|8
V
D
D
V
|4
|4
|2
|2
|0
|5
|2
|+3
|8
D
D
V
V
|5
|4
|2
|1
|1
|13
|5
|+8
|7
V
D
S
V
|6
|4
|2
|1
|1
|10
|9
|+1
|7
D
S
V
V
|7
|4
|1
|3
|0
|7
|4
|+3
|6
D
D
D
V
|8
|4
|1
|3
|0
|6
|4
|+2
|6
D
V
D
D
|9
|4
|1
|3
|0
|5
|3
|+2
|6
D
D
D
V
|10
|4
|2
|0
|2
|7
|10
|-3
|6
V
S
S
V
|11
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|5
V
D
D
S
|12
|4
|1
|2
|1
|7
|8
|-1
|5
S
D
V
D
|13
|4
|1
|1
|2
|7
|7
|0
|4
S
D
V
S
|14
|4
|1
|1
|2
|3
|5
|-2
|4
S
D
V
S
|15
|4
|0
|3
|1
|6
|7
|-1
|3
D
D
D
S
|16
|4
|1
|0
|3
|6
|11
|-5
|3
S
V
S
S
|17
|4
|0
|2
|2
|0
|5
|-5
|2
D
D
S
S
|18
|4
|0
|1
|3
|4
|7
|-3
|1
D
S
S
S
|19
|4
|0
|1
|3
|1
|7
|-6
|1
S
D
S
S
|20
|4
|0
|0
|4
|0
|10
|-10
|0
S
S
S
S