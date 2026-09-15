Il Chelsea affronta l'AFC Bournemouth sabato 10 ottobre 2026 a Stamford Bridge, a Londra.

Il Chelsea vanta un netto vantaggio complessivo nei precedenti, con 12 vittorie contro le 4 del Bournemouth nei confronti passati. Tuttavia, negli ultimi tempi la sfida si è rivelata combattuta, come dimostra l'emozionante 2-2 dell'ultima volta in cui le due squadre si sono affrontate a Stamford Bridge, nel dicembre 2025.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Chelsea-AFC Bournemouth, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Chelsea-AFC Bournemouth di Premier League?

Il Chelsea affronta l'AFC Bournemouth a Stamford Bridge, con calcio d'inizio fissato all'orario indicato qui sotto.

Premier League - Game Week 6 10 ott 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Come acquistare i biglietti per Chelsea-AFC Bournemouth di Premier League?

Per acquistare i biglietti per Chelsea-AFC Bournemouth a Stamford Bridge, segui queste opzioni:

Piattaforma ufficiale di biglietteria del Chelsea FC: crea un account ufficiale sul sito ufficiale del Chelsea FC o sull'app mobile. I biglietti di ingresso generale vengono inizialmente messi a disposizione dei membri ufficiali del Chelsea attraverso un sistema di punti fedeltà e ballot prima di un'eventuale vendita generale.

Ticket Exchange ufficiale: i membri del Chelsea possono accedere al portale ufficiale Ticket Exchange del club per acquistare i biglietti messi in vendita dagli abbonati che non possono assistere alla partita.

Hospitality ufficiale per il giorno della partita: se non hai una membership a pagamento del club, i pacchetti ufficiali VIP o hospitality, che includono posto a sedere con accesso alla lounge, cibo e bevande, possono essere acquistati direttamente tramite il Chelsea FC senza requisiti di membership.

Tifosi ospiti: i tifosi dell'AFC Bournemouth devono acquistare i biglietti direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria dell'AFC Bournemouth. I biglietti vengono assegnati in base ai punti fedeltà in trasferta accumulati dai sostenitori registrati.

Marketplace secondari di biglietti: se i biglietti ufficiali primari sono esauriti, siti di comparazione biglietti e piattaforme secondarie di rivendita come StubHub elencano biglietti da rivenditori, anche se i prezzi sono generalmente più alti del valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Chelsea-AFC Bournemouth di Premier League?

I prezzi dei biglietti per Chelsea-AFC Bournemouth variano a seconda del canale di acquisto, del settore e dello status di membership:

Ingresso generale ufficiale (settore casa del Chelsea): i biglietti standard per adulti acquistati direttamente tramite il Chelsea FC vanno da 30 £ a 82 £ , a seconda della categoria e del settore, come Matthew Harding Stand, Shed End, West Stand o East Stand. Le tariffe ridotte per junior e senior vanno in genere da 15 £ a 40 £ .

Tifosi ospiti (settore Bournemouth): i biglietti per il settore ospiti a Stamford Bridge seguono il tetto massimo per le trasferte valido in tutta la Premier League, fissato a 30 £ per gli adulti.

Hospitality ufficiale per il giorno della partita: i pacchetti VIP e hospitality acquistati tramite il Chelsea FC partono generalmente da 250 £ a 500 £+ a persona, a seconda delle opzioni di ristorazione e del livello della lounge.

Chelsea-AFC Bournemouth di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Chelsea e AFC Bournemouth

Il Chelsea arriva da quattro vittorie nelle ultime cinque partite, con l'unica macchia rappresentata dal 3-3 contro il Johor Darul Ta'zim in pre-season. Nel calcio competitivo, la squadra di Alonso ha impressionato: vittoria per 2-3 sul campo del Fulham, successo per 2-0 sul Luton Town in Carabao Cup e poi un pirotecnico 4-3 contro il Brighton nell'ultima uscita di Premier League. In queste cinque partite, il Chelsea ha segnato 14 gol, ma ne ha anche subiti dieci, a indicare una squadra votata all'attacco ma fragile in difesa.

Il recente rendimento del Bournemouth è più altalenante. La squadra di Rose ha ottenuto appena una vittoria nelle ultime cinque, battendo il Genoa 10-1 in una gara di pre-season. Le due uscite di Premier League hanno prodotto un pareggio contro l'Everton e una sconfitta per 2-1 contro il Manchester City. Nelle altre partite competitive ha pareggiato due volte e perso due volte, segnando sei gol e subendone otto nelle cinque gare.

Chelsea-AFC Bournemouth: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è concluso 2-2 a Stamford Bridge il 30 dicembre 2025, in Premier League. Quel risultato ha proseguito una recente tendenza ai pareggi: i due club hanno infatti impattato anche 0-0 al Vitality Stadium il 6 dicembre 2025 e 2-2 a Stamford Bridge nel gennaio 2025. Negli ultimi cinque confronti di Premier League, il Chelsea ha ottenuto una vittoria, il Bournemouth nessuna, e tre partite sono finite in parità.