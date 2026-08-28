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Come acquistare i biglietti per Celta Vigo-Racing Santander: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Celta Vigo affronta il Racing Santander nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Celta Vigo affronta il Racing Santander mercoledì 20 settembre 2026 all'Abanca Balaidos di Vigo.

Il Celta Vigo cerca di sfruttare il fattore campo davanti ai propri tifosi al Balaídos. Nel frattempo, il Racing Santander fa visita alla Galizia con l'obiettivo di conquistare punti preziosi in trasferta per rafforzare la propria corsa in campionato.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Celta Vigo-Racing Santander, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Celta Vigo-Racing Santander di Liga?

Celta Vigo-Racing Santander si gioca all'Abanca Balaidos di Vigo.

crest
LaLiga - Game Week 7
Abanca Balaidos

Come acquistare i biglietti per Celta Vigo-Racing Santander di Liga?

Puoi acquistare i biglietti per la partita tra Celta Vigo e Racing Santander attraverso diverse opzioni ufficiali e autorizzate:

  • Sito ufficiale del RC Celta Vigo: La fonte principale per i biglietti ufficiali delle partite casalinghe è il portale biglietti del RC Celta. Puoi registrarti per ricevere avvisi via email sulle date di uscita dei biglietti, sui prezzi e sulle prevendite direttamente attraverso il sito.
  • Biglietteria dell'Estadio Abanca Balaídos: I biglietti possono essere acquistati di persona presso le biglietterie fisiche (Taquillas) dello stadio Abanca Balaídos di Vigo nei giorni che precedono la partita, salvo disponibilità.
  • Partner ufficiali travel & hospitality: Le piattaforme autorizzate di viaggi sportivi offrono pacchetti ufficiali per il giorno della partita, compresi biglietto e opzioni hotel.
  • Biglietti per i tifosi ospiti: Se tifi Racing Santander, i biglietti per il settore ospiti sono gestiti rigorosamente e assegnati direttamente dal Racing Santander attraverso i canali ufficiali di biglietteria del club.
  • Mercato secondario: Se la partita registra il tutto esaurito attraverso i canali ufficiali o hai bisogno di opzioni last minute, mercati secondari di rivendita come StubHub offrono piattaforme alternative per acquistare i biglietti.

Quanto costano i biglietti per Celta Vigo-Racing Santander di Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga tra Celta Vigo e Racing Santander variano a seconda che tu acquisti biglietti a prezzo nominale attraverso i canali ufficiali del club o tramite piattaforme secondarie di rivendita.   

  • Biglietti ufficiali a prezzo nominale (portale vendite del club e botteghino dello stadio):
    • Dietro le porte (Gol / Marcador): 30 € - 50 €   
    • Tribune laterali inferiori e superiori (Tribuna / Río): 50 € - 90 €   
    • VIP & hospitality: 150 € - 300 €+   

Celta Vigo-Racing Santander di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Celta Vigo e Racing Santander

Il Celta Vigo è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite, con due vittorie e tre pareggi. Il risultato più recente è stato lo 0-0 in trasferta contro il Valencia in Liga il 22 agosto, mentre prima aveva pareggiato 1-1 con l'SSC Napoli in un'amichevole precampionato. La prestazione più convincente in questa serie è stata la vittoria per 4-1 contro il Sassuolo. Il Celta ha segnato cinque gol e ne ha subiti tre in queste cinque uscite, con i due pareggi consecutivi nelle due gare più recenti come unica lieve macchia in un periodo altrimenti solido.

Il Racing Santander ha faticato a trovare continuità, vincendo una partita, pareggiandone una e perdendone tre nelle ultime cinque. L'uscita competitiva più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Getafe in Liga il 23 agosto, mentre la settimana precedente aveva pareggiato 2-2 con il Villarreal. L'unica vittoria in questa serie è arrivata in un'amichevole precampionato contro lo Sporting Gijon, vinta 4-1. Il Racing ha subito gol in tutte e cinque le partite, compresa una sconfitta per 3-0 contro il Wolverhampton Wanderers durante l'estate.

CEL

CEL - Forma

VIS
D2-2
SAS
V1-4
NAP
D1-1
VAL
D0-0
OSA
S1-2
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
SAN

SAN - Forma

WOL
S3-0
ALA
S1-1
SPG
V4-1
VIL
D2-2
GET
S1-0
Gol segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Celta Vigo-Racing Santander: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi club è arrivato in Copa del Rey il 5 gennaio 2025, quando il Celta Vigo ha vinto 3-2 in trasferta sul campo del Racing Santander. Prima di allora, le squadre si erano affrontate l'ultima volta in Liga nel febbraio 2007, pareggiando 2-2 all'Abanca Balaidos. Nelle ultime cinque sfide dirette registrate, il Celta vanta il bilancio migliore, con due vittorie contro una del Racing e due pareggi nelle cinque partite.

Testa a testa

Celta VigoPareggioRacing Santander
2
2
1
Coppa del Rey
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
FIN
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
FIN
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
FIN
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
FIN
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
FIN
7Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Celta Vigo-Racing Santander: classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
220070+76
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
V
V
3
SivigliaSivigliaSEV
220052+36
V
V
4
Real BetisReal BetisBET
220020+26
V
V
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
6
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
D
V
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
V
D
8
EspanyolEspanyolESP
210142+23
S
V
9
GetafeGetafeGET
210113-23
V
S
10
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
S
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
S
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
S
D
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
D
S
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
S
18
ElcheElcheELC
201116-51
S
D
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
S
S
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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