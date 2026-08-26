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Come acquistare i biglietti per Celta Vigo-Malaga: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Celta Vigo affronta il Malaga nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Celta Vigo affronta il Malaga domenica 13 settembre 2026 all'Abanca Balaidos di Vigo.

Il Málaga punta a riscattarsi in trasferta dopo aver ottenuto una sola vittoria nelle precedenti cinque uscite, compresa una sconfitta per 2-0 in una gara ufficiale contro l'Atlético Madrid. I precedenti favoriscono nettamente il Celta Vigo, che ha conquistato tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque sfide nella massima serie contro il Málaga.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Celta Vigo-Malaga, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Celta Vigo-Malaga di Liga?

Celta Vigo-Malaga si gioca all'Abanca Balaidos di Vigo. Conferma l'orario del calcio d'inizio per la tua zona utilizzando i dettagli della partita qui sopra.

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LaLiga - Game Week 5
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Come acquistare i biglietti per Celta Vigo-Malaga di Liga?

Sito ufficiale

  • Acquista direttamente online tramite il portale ufficiale di vendita biglietti del RC Celta.

Biglietteria dello stadio (Taquilla)

  • Acquista i biglietti di persona direttamente alla biglietteria dell'Abanca-Balaídos di Vigo il giorno della partita o nei giorni precedenti alla gara, salvo disponibilità.

Settore ospiti

  • Se tifi Málaga CF, acquista i biglietti direttamente attraverso i canali ufficiali di distribuzione del club Málaga, poiché l'accesso ai settori ospiti è riservato esclusivamente ai tifosi della squadra in trasferta.

Piattaforme secondarie

  • Se i biglietti ufficiali sono esauriti, i tifosi possono utilizzare marketplace secondari per i biglietti come StubHub per trovare tagliandi di rivendita dell'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per Celta Vigo-Malaga di Liga?

I prezzi dei biglietti per Celta Vigo vs Málaga all'Estadio Abanca-Balaídos variano a seconda di dove li acquisti e del settore dello stadio che scegli:

  • Biglietti ufficiali a prezzo nominale (portale vendite del club): I biglietti d'ingresso generale partono in genere da una fascia compresa tra 35 € e 70 € per i settori standard dietro le porte (curve Gol o Marcador). I settori laterali (Rio e Tribuna) oscillano solitamente tra 60 € e 130 € a seconda della vicinanza al campo.  
  • Mercato secondario e piattaforme di rivendita: Sui marketplace di biglietti, come StubHub, i prezzi partono attualmente da circa 60-65 € per i posti base, mentre sul mercato secondario i prezzi medi si aggirano intorno a 120-220 € per le visuali centrali migliori.  
  • Pacchetti VIP e hospitality: Le opzioni hospitality premium vanno da 160 € a oltre 300 € a biglietto e comprendono posti centrali in tribuna principale, accesso alla lounge e cibo e bevande nel giorno della partita.  

Celta Vigo-Malaga di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Celta Vigo-Malaga, lo stato di forma

Il Celta Vigo ha vinto due partite e ne ha pareggiate tre nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni, senza sconfitte in questo parziale. Il risultato più recente è stato lo 0-0 in trasferta contro il Valencia in Liga il 22 agosto. In precedenza aveva pareggiato 1-1 con il Napoli e battuto il Sassuolo 4-1 in pre-season. Il Celta ha segnato cinque gol e ne ha subiti tre in queste cinque uscite. I due pareggi consecutivi nelle due partite più recenti sono l'unica macchia di una serie per il resto senza sconfitte.

Nelle ultime cinque partite del Malaga sono arrivati una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato ufficiale più recente è stato il ko per 2-0 contro l'Atletico Madrid del 19 agosto. Prima di allora aveva pareggiato 2-2 con il Fulham in amichevole e perso 2-1 contro l'AD Ceuta FC. L'unica vittoria del parziale è arrivata contro l'Al-Arabi, un successo per 4-2 il 6 agosto. Il Malaga ha segnato sette gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.

CEL

CEL - Forma

SPG
V1-0
VIS
D2-2
SAS
V1-4
NAP
D1-1
VAL
D0-0
Gol segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MAL

MAL - Forma

ALA
V4-2
CAC
S2-1
FUL
D2-2
ATM
S2-0
COR
D1-1
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Celta Vigo-Malaga: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi club risale al 18 marzo 2018, quando le due squadre pareggiarono 0-0 all'Abanca Balaidos in Liga. Nelle ultime cinque sfide dirette registrate, tutte disputate in Liga, il Celta Vigo ha vinto tre volte e il Malaga una, con una partita terminata in parità. Tra i successi del Celta ci sono il 3-1 casalingo del gennaio 2017 e l'1-0 al Balaidos del maggio 2016.

Testa a testa

Celta VigoPareggioMalaga
2
1
2
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FIN
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
2
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
FIN
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
3
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
FIN
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FIN
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FIN
5Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Celta Vigo-Malaga: classifica

Nell'attuale classifica della Liga, il Celta Vigo è 11° mentre il Malaga occupa il 19° posto.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SivigliaSivigliaSEV
220052+36
V
V
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
D
V
5
BarcellonaBarcellonaBAR
110050+53
V
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
S
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
S
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
D
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
S
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
S
D
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
D
S
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
S
18
ElcheElcheELC
201116-51
S
D
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
S
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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