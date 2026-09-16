Dopo aver conquistato la promozione nella Lega A della UEFA Nations League, al termine di una campagna di grande successo nell’edizione 2024/25, la Repubblica Ceca sarà determinata a mantenere la propria posizione di prestigio tra le principali nazioni calcistiche d’Europa. Puoi prenotare oggi i biglietti per le prossime partite della Repubblica Ceca.



Dopo le prime quattro partite della fase campionato contro Croazia, Inghilterra (due volte) e Spagna tra settembre e ottobre, la nazionale ceca chiuderà il proprio cammino nel Gruppo 3 con le sfide contro la Spagna in casa e la Croazia in trasferta. La prima di queste, contro la Spagna, si giocherà allo Stadion Letná di Praga giovedì 12 novembre.

Lo Stadion Letná ha ospitato 50 partite ufficiali della Repubblica Ceca da quando la federazione indipendente è stata istituita nel 1993 e la nazionale di casa non ha mai perso una partita competitiva lì, anche se ha subito dodici sconfitte in amichevole.

La Repubblica Ceca saprà farsi valere contro i campioni del mondo? GOAL ha tutto quello che devi sapere per assicurarti subito i biglietti di Repubblica Ceca-Spagna di UEFA Nations League, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistare.

Quando si gioca Repubblica Ceca-Spagna di UEFA Nations League?

Repubblica Ceca-Spagna si gioca allo Stadion Letná di Praga giovedì 12 novembre, con calcio d’inizio previsto alle 20:45 (CET).

UEFA Nations League A - Game Week 5 12 nov 2026 - 14:45 epet Arena

Come acquistare i biglietti per Repubblica Ceca-Spagna di UEFA Nations League

La vendita ufficiale primaria dei biglietti viene gestita direttamente attraverso il portale principale della Football Association of the Czech Republic (FAČR), che di norma è ospitato tramite Ticketportal Czech Republic o Ticketstream. In genere, la FAČR mette in vendita i biglietti per le partite circa 4-6 settimane prima del calcio d’inizio.

Se vuoi assicurarti posti all’ultimo minuto, i tifosi possono acquistare i biglietti anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, dando agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita.

Quanto costano i biglietti per Repubblica Ceca-Spagna di UEFA Nations League?

La Football Association of the Czech Republic struttura i prezzi in tre fasce standard di posti a sedere, mostrate di seguito, con prezzi ufficiali che di solito partono da circa 490 CZK-1.500+ CZK, approssimativamente €20-€60+

Categoria 3 (dietro le porte) : l’opzione più economica, generalmente situata nei settori Sud o Nord. È anche la zona in cui storicamente si trovano i tifosi di casa più attivi (Czech Republic Supporters Seats).

Categoria 2 (angoli e settori laterali superiori) : fascia di prezzo intermedia che offre un equilibrio tra costo e visibilità del campo.

Categoria 1 (laterali lunghi / tribune principali premium) : i biglietti standard più costosi, lungo le linee laterali principali, con visuale ottimale e senza ostacoli sulle panchine e sulla linea di centrocampo.

Tieni d’occhio i siti ufficiali della nazionale più vicino alla data della partita per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere sullo Stadion Letná

Lo Stadion Letná, attualmente conosciuto ufficialmente come epet ARENA per ragioni di sponsorizzazione, è la leggendaria casa dell’AC Sparta Praga, squadra della massima serie ceca, e un pilastro centrale del calcio ceco in generale.

Situato nel pittoresco quartiere di Letná, che domina il centro di Praga, questo stadio iconico ha ospitato oltre un secolo di indimenticabili drammi sportivi e grandi raduni politici. Può contenere circa 18.887 spettatori, il che lo rende un impianto compatto ma intensamente rumoroso.

Momenti memorabili allo Stadion Letná

La Rivoluzione di velluto (1989) : oltre lo sport, Letná ha avuto un ruolo enorme nella storia europea. Durante la Rivoluzione di velluto anticomunista, lo stadio aprì i suoi spazi interni come una vera e propria tribuna per la vicina Piana di Letná, dove oltre 800.000 manifestanti si radunarono per chiedere la democrazia.

I miracoli delle qualificazioni a Euro 1996 (1995) : lo stadio, appena modernizzato, ospitò la nazionale della Repubblica Ceca appena formata. Le storiche vittorie nelle qualificazioni contro Paesi Bassi e Norvegia a Letná alimentarono la leggendaria corsa dei cechi fino alla finale di Euro 1996.

Le notti gloriose di Champions League : come casa della leggendaria era dell’‘Iron Sparta’, Letná ha ospitato giganti come Real Madrid, Barcellona e Arsenal. La sua struttura unica e chiusa è nota per trattenere il suono, rendendolo un impianto intimidatorio per i club europei in trasferta.

Il tema nero e il muro della storia: se partecipi a un tour ufficiale del club, noterai un elegante tema interno nero, un richiamo deliberato ai colori originali della maglia dello Sparta Praga, prima che adottasse il suo celebre rosso intenso.

Repubblica Ceca-Spagna di UEFA Nations League: tutto quello che devi sapere

Repubblica Ceca-Spagna: stato di forma recente

Ranking FIFA: Repubblica Ceca (#48) vs Spagna (#1)

Nonostante le drammatiche vittorie nei play-off del Mondiale contro Repubblica d’Irlanda e Danimarca, entrambe ai rigori, la Repubblica Ceca non è riuscita ad accendersi alla Coppa del Mondo FIFA. Ha perso sia contro la Corea del Sud sia contro il Messico e ha pareggiato contro il Sudafrica nella fase a gironi del torneo.

La Spagna è stata l’eroina globale della scorsa estate dopo aver alzato al cielo il trofeo della Coppa del Mondo in Nord America. Dopo aver aperto il torneo con un lento 0-0 contro Capo Verde, ha poi vinto sette partite consecutive, subendo un solo gol.

Repubblica Ceca-Spagna: precedenti recenti

La Spagna vanta un bilancio nettamente favorevole nei precedenti contro la Repubblica Ceca, restando imbattuta in tutti i sette confronti disputati in passato, con cinque vittorie e due pareggi.

L’ultimo incontro tra le due squadre si è giocato nel giugno 2022 in UEFA Nations League. La Spagna ha vinto 2-0 all’Estadio La Rosaleda di Málaga, con i gol di Carlos Soler e Pablo Sarabia.

Grp. 3 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Croazia CRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Cechia CEC 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Inghilterra ING 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Spagna SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione



