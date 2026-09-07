Come acquistare i biglietti per Cechia-Inghilterra: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Inghilterra affronterà la Cechia due volte nell'arco di due settimane come parte della sua campagna di UEFA Nations League 2026/27, con la squadra di Thomas Tuchel che volerà a Praga prima di ospitare la gara di ritorno a Wembley. Entrambe le partite fanno parte di un impegnativo calendario del Gruppo A3 della Lega A, che include anche Spagna e Croazia, e questo doppio confronto potrebbe rivelarsi decisivo per l'esito finale del girone.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c'è da sapere su come acquistare i biglietti per Cechia-Inghilterra, comprese le date delle partite, i prezzi e dove comprarli.

Quando si gioca Repubblica Ceca-Inghilterra di UEFA Nations League A?

Cechia-Inghilterra inizierà alle 20:45 ora locale di martedì 29 settembre 2026, alla Fortuna Arena di Praga.

UEFA Nations League A - Game Week 2 29 set 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Dove acquistare i biglietti per Cechia-Inghilterra?

Il modo più affidabile per assicurarsi i biglietti per entrambe le partite è tramite StubHub. Essendo uno dei più grandi marketplace di biglietti al mondo, StubHub propone un'ampia gamma di opzioni di posto per la sfida di ottobre a Wembley, oltre a inserzioni per i tifosi che viaggeranno a Praga per la trasferta di settembre.

Ecco perché vale la pena dare un'occhiata a StubHub per questo doppio confronto:

Accesso oltre le allocazioni ufficiali – utile una volta che i membri dell'England Supporters Travel Club e gli abbonati affiliati alla FA avranno preso la loro quota per la partita di Wembley

Trasferimenti garantiti – ogni acquisto è coperto dal programma FanProtect di StubHub, dando agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita

Nessuna iscrizione richiesta – per la gara in trasferta a Praga, StubHub offre una strada affidabile per trovare posti senza dover avere un'iscrizione a un club o a una federazione

Ampia scelta di posti – dai posti negli anelli superiori dietro le porte a Wembley fino ai posti centrali lungo la linea di metà campo

Opzioni hospitality – posti imbottiti e accesso alle lounge disponibili per la partita di Wembley per i tifosi che desiderano un'esperienza più premium

Dato che questa è una delle quattro partite che l'Inghilterra giocherà nell'arco di due settimane, si consiglia di prenotare in anticipo per entrambe, in particolare per la gara casalinga a Wembley.

Quanto costano i biglietti per Cechia-Inghilterra?

I prezzi per entrambe le partite variano in base alla posizione del posto e a quanto vicino al giorno della gara si acquista. Ecco una guida indicativa su cosa aspettarsi su StubHub:

Posti più economici (Wembley): da circa £40 a £60, generalmente negli anelli superiori dietro le porte

Posti di fascia media (Wembley): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Premium & hospitality (Wembley): da oltre £200, con posti imbottiti, accesso alle lounge e servizi aggiuntivi per il giorno della partita

Biglietti per la trasferta (Praga): generalmente più accessibili a prezzo nominale rispetto a una serata a Wembley, anche se la disponibilità per l'allocazione dell'Inghilterra è limitata

Come per qualsiasi partita internazionale, i prezzi sul mercato secondario possono cambiare con l'avvicinarsi del giorno della gara, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Cechia-Inghilterra di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Cechia e Inghilterra

La Cechia arriva a questa sfida con un momento difficile alle spalle, avendo raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 3-0 contro il Messico al Mondiale, e durante quel torneo ha anche pareggiato 1-1 con il Sudafrica. Nelle cinque gare, la Cechia ha segnato sette gol e ne ha subiti sette, con le vittorie arrivate nelle amichevoli contro Guatemala e Kosovo.

Le ultime cinque partite dell'Inghilterra offrono un quadro più netto. La squadra di Tuchel ne ha vinte quattro e persa una, segnando 14 gol e subendone sette in questa serie. La partita più recente è stata una vittoria per 6-4 contro la Francia nei quarti di finale del Mondiale. L'unica sconfitta in questa sequenza è arrivata contro l'Argentina, che ha eliminato l'Inghilterra in semifinale.

Cechia-Inghilterra: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre è arrivato a Euro 2020, quando l'Inghilterra ha vinto 1-0 a Praga. Prima di allora, la Cechia aveva battuto l'Inghilterra 2-1 a Praga nelle qualificazioni al Campionato Europeo nell'ottobre 2019, risultato seguito dal 5-0 dell'Inghilterra nella gara di ritorno a Wembley all'inizio di quello stesso anno. Le quattro sfide presenti nel dataset includono anche un pareggio per 2-2 in amichevole nell'agosto 2008.

Cechia-Inghilterra: classifica

Nel Gruppo A3 della UEFA Nations League, la Cechia occupa attualmente il secondo posto mentre l'Inghilterra è terza.