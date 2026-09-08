Come acquistare i biglietti per Cechia-Croazia: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Repubblica Ceca apre la sua campagna di UEFA Nations League 2026/27 in casa contro la Croazia, dando il via a un impegnativo calendario del Gruppo A3 della Lega A che comprende anche l'Inghilterra e la Spagna campione del mondo. Le due squadre si affronteranno di nuovo nella gara di ritorno a Osijek a novembre, offrendo ai tifosi due occasioni per seguire questa sfida nel corso della competizione.

La Croazia arriva come una delle squadre più costantemente pericolose di questo gruppo, costruita attorno a un nucleo di nazionali esperti, mentre la Repubblica Ceca cercherà di far valere il fattore campo davanti ai propri tifosi a Praga.

GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Repubblica Ceca-Croazia, inclusi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Repubblica Ceca-Croazia di UEFA Nations League A?

Repubblica Ceca-Croazia si giocherà alla Fortuna Arena di Praga il 26 settembre 2026, con l'orario d'inizio ancora da confermare.

UEFA Nations League A - Game Week 1 26 set 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Dove acquistare i biglietti per Repubblica Ceca-Croazia?

I biglietti per la gara di Praga vengono messi inizialmente a disposizione attraverso i canali ufficiali di vendita della Federazione calcistica ceca, con priorità solitamente riservata ai membri della federazione prima che l'eventuale quota rimanente venga messa in vendita generale. I canali ufficiali della Federazione calcistica croata (HNS) rappresentano l'equivalente punto di riferimento iniziale per la gara di ritorno a Osijek.

Ticombo è la soluzione da seguire se i tagliandi presenti sul sito ufficiale sono esauriti. Propone un'ampia gamma di posti per la gara d'andata alla Fortuna Arena di Praga, così come inserzioni per la gara di ritorno all'Opus Arena di Osijek a novembre.

Ecco alcune cose utili da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa sfida:

Vendita generale ufficiale – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità per i membri, di solito più a ridosso di ciascuna partita

Inserzioni verificate – Ticombo reperisce i biglietti da una gamma di venditori, offrendo agli acquirenti un bacino più ampio di disponibilità una volta esaurite le quote ufficiali

Biglietti settore ospiti – le quote per Osijek destinate ai tifosi cechi in trasferta sono gestite attraverso i canali HNS e possono essere limitate

Mercato secondario – Ticombo è la soluzione da seguire se i tagliandi presenti sul sito ufficiale sono esauriti

Con entrambe le nazionali a caccia di punti in un girone competitivo, è consigliata la prenotazione anticipata per entrambe le gare, in particolare per l'apertura di Praga.

Quanto costano i biglietti per Repubblica Ceca-Croazia?

I prezzi ufficiali per la gara di Praga sono stabiliti attraverso i canali di vendita della Federazione calcistica ceca, con l'intera gamma che va dai posti standard a quelli premium disponibile al prezzo nominale fino a esaurimento. I prezzi ufficiali HNS si applicano allo stesso modo anche per la gara di Osijek.

Ticombo è la soluzione da seguire se i tagliandi presenti sul sito ufficiale sono esauriti, e questa è una guida indicativa su cosa aspettarsi lì:

Posti più economici (Praga): da circa 40 € a 50 €, solitamente negli anelli superiori dietro le porte alla Fortuna Arena

Posti di fascia media (Praga): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Gara di ritorno a Osijek: in generale più accessibile al prezzo nominale rispetto alla gara d'apertura di Praga, anche se la disponibilità può ridursi con l'avvicinarsi della partita

Come per qualsiasi partita internazionale in un girone competitivo, i prezzi possono variare con l'avvicinarsi del match, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Repubblica Ceca-Croazia di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Repubblica Ceca e Croazia

La Repubblica Ceca arriva a questa sfida con due vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite, più un pareggio. Il match più recente è stato la sconfitta per 0-3 contro il Messico al Mondiale a giugno. In precedenza, nello stesso torneo, ha pareggiato 1-1 con il Sudafrica e perso 2-1 contro la Corea del Sud, pur vincendo entrambe le amichevoli pre-torneo, 3-1 contro il Guatemala e 2-1 contro il Kosovo. Nelle cinque partite in questione, la Repubblica Ceca ha segnato sette gol e ne ha subiti nove.

Nelle ultime cinque partite la Croazia ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 2-1 contro il Portogallo agli ottavi di finale del Mondiale. Nella fase a gironi ha battuto il Ghana 2-1 e Panama 1-0, ma ha subito una sconfitta per 4-2 contro l'Inghilterra. Il bilancio è stato completato da un successo in amichevole per 2-1 sulla Slovenia. La Croazia ha segnato sette gol e ne ha subiti nove in queste cinque gare.

Repubblica Ceca-Croazia: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale a ottobre 2025, quando hanno pareggiato 0-0 nelle qualificazioni ai Mondiali a Praga. Prima di allora, la Croazia aveva vinto 5-1 in casa nella sfida di qualificazione del giugno 2025. Negli ultimi cinque confronti diretti, il bilancio comprende due pareggi, una vittoria della Croazia e risultati che risalgono fino al successo per 4-2 della Croazia in un'amichevole del 2011, con i cinque incontri che hanno prodotto complessivamente 15 gol.

Classifica di Repubblica Ceca-Croazia

Nel Gruppo 3 di UEFA Nations League, la Croazia è attualmente prima, con la Repubblica Ceca al secondo posto prima di questa gara d'apertura.