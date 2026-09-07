Come acquistare i biglietti per Cechia-Croazia: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Cechia apre la sua campagna di UEFA Nations League 2026/27 in casa contro la Croazia, dando il via a un impegnativo calendario del Gruppo A3 della Lega A che comprende anche Inghilterra e Spagna. Le due squadre si ritroveranno poi nella gara di ritorno a Osijek a novembre, offrendo ai tifosi due occasioni per seguire questa sfida nel corso della competizione.
Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere su come acquistare i biglietti per Cechia-Croazia, comprese le date delle partite, i prezzi e dove comprarli.
Quando si gioca Cechia-Croazia di UEFA Nations League A?
Dove acquistare i biglietti per Cechia-Croazia?
Il modo più affidabile per assicurarsi i biglietti per entrambe le partite è tramite StubHub. Essendo uno dei più grandi marketplace di biglietti al mondo, StubHub propone un’ampia gamma di opzioni di posti per la gara d’esordio alla Fortuna Arena di Praga, oltre ad annunci per la sfida di ritorno all’Opus Arena di Osijek a novembre.
Ecco perché vale la pena dare un’occhiata a StubHub per questa sfida:
- Accesso oltre le assegnazioni ufficiali – utile una volta che i membri delle federazioni e gli abbonati hanno preso la loro quota per una delle due gare
- Trasferimenti garantiti – ogni acquisto è coperto dal programma FanProtect di StubHub, dando agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita
- Nessun abbonamento richiesto – un canale affidabile per ottenere posti per i tifosi senza accesso ai canali delle federazioni ceca o croata
- Ampia scelta di posti – dai posti negli anelli superiori dietro le porte ai posti centrali premium in entrambi gli stadi
- Opzioni hospitality – disponibili per i tifosi che vogliono un’esperienza partita più completa in una delle due sfide
Con entrambe le nazioni a caccia di punti in un girone competitivo, è consigliata la prenotazione anticipata per entrambe le partite, in particolare per l’esordio di Praga.
Quanto costano i biglietti per Cechia-Croazia?
I prezzi per entrambe le partite variano a seconda della posizione del posto e di quanto vicino al giorno della partita si acquista. Ecco una guida approssimativa su cosa aspettarsi su StubHub:
- Posti più economici (Praga): da circa 40 € a 50 €, di solito negli anelli superiori dietro le porte alla Fortuna Arena
- Posti di fascia media (Praga): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto
- Premium & hospitality (Praga): disponibili per i tifosi che desiderano sedute imbottite e un’esperienza partita più completa
- Ritorno a Osijek: in generale più conveniente a prezzo nominale rispetto all’esordio di Praga, anche se la disponibilità può ridursi con l’avvicinarsi della partita
Come per qualsiasi partita internazionale in un girone competitivo, i prezzi sul mercato secondario possono cambiare con l’avvicinarsi del giorno della partita, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l’opzione più sicura se si ha un budget specifico.
Cechia-Croazia di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere
Stato di forma di Cechia e Croazia
Cechia-Croazia: precedenti recenti
Testa a testa
Classifica di Cechia-Croazia
Grp. 3
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|2
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|0
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|3
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