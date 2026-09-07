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UEFA Nations League A
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Come acquistare i biglietti per Cechia-Croazia: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Biglietti
UEFA Nations League A
Cechia
Croazia

La Cechia affronta la Croazia nella Lega A di Nations League UEFA. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

La Cechia apre la sua campagna di UEFA Nations League 2026/27 in casa contro la Croazia, dando il via a un impegnativo calendario del Gruppo A3 della Lega A che comprende anche Inghilterra e Spagna. Le due squadre si ritroveranno poi nella gara di ritorno a Osijek a novembre, offrendo ai tifosi due occasioni per seguire questa sfida nel corso della competizione.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere su come acquistare i biglietti per Cechia-Croazia, comprese le date delle partite, i prezzi e dove comprarli.

Quando si gioca Cechia-Croazia di UEFA Nations League A?

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UEFA Nations League A - Game Week 1
Fortuna Arena

Dove acquistare i biglietti per Cechia-Croazia?

Il modo più affidabile per assicurarsi i biglietti per entrambe le partite è tramite StubHub. Essendo uno dei più grandi marketplace di biglietti al mondo, StubHub propone un’ampia gamma di opzioni di posti per la gara d’esordio alla Fortuna Arena di Praga, oltre ad annunci per la sfida di ritorno all’Opus Arena di Osijek a novembre.

Ecco perché vale la pena dare un’occhiata a StubHub per questa sfida:

  • Accesso oltre le assegnazioni ufficiali – utile una volta che i membri delle federazioni e gli abbonati hanno preso la loro quota per una delle due gare
  • Trasferimenti garantiti – ogni acquisto è coperto dal programma FanProtect di StubHub, dando agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita
  • Nessun abbonamento richiesto – un canale affidabile per ottenere posti per i tifosi senza accesso ai canali delle federazioni ceca o croata
  • Ampia scelta di posti – dai posti negli anelli superiori dietro le porte ai posti centrali premium in entrambi gli stadi
  • Opzioni hospitality – disponibili per i tifosi che vogliono un’esperienza partita più completa in una delle due sfide

Con entrambe le nazioni a caccia di punti in un girone competitivo, è consigliata la prenotazione anticipata per entrambe le partite, in particolare per l’esordio di Praga.

Quanto costano i biglietti per Cechia-Croazia?

I prezzi per entrambe le partite variano a seconda della posizione del posto e di quanto vicino al giorno della partita si acquista. Ecco una guida approssimativa su cosa aspettarsi su StubHub:

  • Posti più economici (Praga): da circa 40 € a 50 €, di solito negli anelli superiori dietro le porte alla Fortuna Arena
  • Posti di fascia media (Praga): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto
  • Premium & hospitality (Praga): disponibili per i tifosi che desiderano sedute imbottite e un’esperienza partita più completa
  • Ritorno a Osijek: in generale più conveniente a prezzo nominale rispetto all’esordio di Praga, anche se la disponibilità può ridursi con l’avvicinarsi della partita

Come per qualsiasi partita internazionale in un girone competitivo, i prezzi sul mercato secondario possono cambiare con l’avvicinarsi del giorno della partita, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l’opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Cechia-Croazia di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

Stato di forma di Cechia e Croazia

CEC

CEC - Forma

KOS
V2-1
GTM
V3-1
CDS
S2-1
SDA
D1-1
MEX
S0-3
Gol segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
CRO

CRO - Forma

SVN
V2-1
ING
S4-2
PAN
V0-1
GHA
V2-1
POR
S2-1
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Cechia-Croazia: precedenti recenti

Testa a testa

CechiaPareggioCroazia
0
3
2
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Cechia badge
Cechia
CEC
0
Croazia badge
Croazia
CRO
0
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Croazia badge
Croazia
CRO
5
Cechia badge
Cechia
CEC
1
FIN
Campionato Europeo
Croazia badge
Croazia
CRO
1
Cechia badge
Cechia
CEC
1
FIN
Campionato Europeo
Cechia badge
Cechia
CEC
2
Croazia badge
Croazia
CRO
2
FIN
Amichevoli
Croazia badge
Croazia
CRO
4
Cechia badge
Cechia
CEC
2
FIN
6Gol segnati12
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Classifica di Cechia-Croazia

Grp. 3

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CroaziaCroaziaCRO
00000000
2
CechiaCechiaCEC
00000000
3
InghilterraInghilterraING
00000000
4
SpagnaSpagnaSPA
00000000
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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