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Come acquistare i biglietti per Canada-Paesi Bassi o Marocco: prezzi, info sugli ottavi, offerte last minute e altro

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Il Canada affronterà i Paesi Bassi o il Marocco nei sedicesimi di finale dei Mondiali. Ecco come procurarsi i biglietti.

Il Canada, una delle due nazioni ospitanti, è agli ottavi dei Mondiali 2026. Ha battuto 1-0 il Sudafrica con un gol di Stephen Eustáquio al 92°.

La squadra di Jesse Marsch attende ora il prossimo avversario, che uscirà stasera dallo scontro tra Paesi Bassi e Marocco a Monterrey.

A che ora inizia Canada-Paesi Bassi o Marocco?

L'ottavo di finale del Canada si giocherà all’Houston Stadium di Houston, Texas.

Come acquistare i biglietti per Canada-Paesi Bassi o Marocco?

Le principali lotterie ufficiali, tra cui la prevendita Visa, l’Early Ticket Draw e l’estrazione casuale post-sorteggio, si sono concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste gestite, i biglietti in prevendita sono quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per Canada-Paesi Bassi o Canada-Marocco?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partivano da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arrivava a 6.730 dollari. Nei mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Fascia di prezzo ufficiale

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 dollari

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

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