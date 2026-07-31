Come acquistare i biglietti per Brighton & Hove Albion-Aston Villa: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

Il Brighton & Hove Albion, che incredibilmente ha chiuso tra le prime otto in tre delle ultime quattro stagioni, punta a iniziare nel migliore dei modi la Premier League 2026/27 quando domenica 23 agosto stenderà il tappeto rosso, o meglio claret, all'Amex per l'arrivo dell'Aston Villa.

La squadra di Fabian Hürzeler sarà desiderosa di vendicare la sconfitta della scorsa stagione contro il Villa. Le due formazioni hanno dato vita a un pirotecnico 4-3 sulla costa meridionale, con gli ospiti capaci di rimontare dopo che i Seagulls erano volati subito sul 2-0. La sconfitta di dicembre ha anche posto fine alla lunga serie di imbattibilità casalinga del Brighton.

Siamo pronti per un altro thriller all'Amex? Potresti essere sugli spalti per scoprirlo. Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Brighton-Aston Villa, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la sfida di Premier League tra Brighton & Hove Albion e Aston Villa?

Brighton-Aston Villa inizierà alle 14:00 BST di domenica 23 agosto 2026, all'American Express Community Stadium di Brighton.

Premier League - Game Week 1 23 ago 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Come acquistare i biglietti di Brighton & Hove Albion-Aston Villa di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o dai partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite alle quali non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per partecipare al sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al loro valore nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se cerchi biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Brighton & Hove Albion-Aston Villa?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:

Fasce d'età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito U18 o U21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversari del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo il lato lungo e quelli dell'anello inferiore hanno prezzi premium, mentre i posti dell'anello superiore dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Necessaria l'iscrizione ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di un'Official Club Membership attiva e a pagamento per entrare nei sorteggi o negli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e di norma vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale né ai sorteggi per i membri di base.

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