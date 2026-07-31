Come acquistare i biglietti per Brentford-Tottenham Hotspur: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

Il Brentford apre la sua stagione con un derby di Londra al Gtech Community Stadium, dove sabato 22 agosto darà il benvenuto al Tottenham Hotspur, grande protagonista sul mercato.

Le Bees, reduci dalla loro miglior stagione di sempre in Premier League a pari merito dopo il 9° posto finale, non si faranno intimorire dal primo impegno, visto che la scorsa stagione hanno battuto in casa Aston Villa, Manchester United e Liverpool.

Dopo aver evitato per un soffio la temuta retrocessione, il Tottenham è disperatamente a caccia di una stagione più positiva sotto la guida di Roberto De Zerbi. In estate ha speso molto per giocatori come Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Jan Paul van Hecke e spera di partire subito forte.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti di Brentford-Tottenham Hotspur, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Brentford e Tottenham Hotspur?

Brentford-Tottenham Hotspur si gioca al Gtech Community Stadium di Londra, con calcio d'inizio previsto alle 17:30 BST.

Premier League - Game Week 1 22 ago 2026 - 12:30 Gtech Community Stadium

Come acquistare i biglietti per Brentford-Tottenham Hotspur di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o dai partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: I titolari di abbonamento esistenti mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite che non utilizzeranno.

Membri ufficiali paganti del club (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per partecipare al sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico generale non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se siete alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Brentford-Tottenham Hotspur?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per Adulto, Junior (solitamente Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione delle partite: I club classificano le gare in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie cittadine rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo la linea laterale e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Necessaria l'iscrizione ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore sia in possesso di un'iscrizione ufficiale attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti siano limitati a £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le disponibilità per i tifosi in trasferta sono estremamente limitate e vengono generalmente vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

Precedenti recenti

Notizie sulle squadre e rose