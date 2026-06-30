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Come acquistare i biglietti per Brasile-Norvegia: prezzi, info sugli ottavi di finale, offerte last minute e altro

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Il Brasile affronterà la Costa d’Avorio o la Norvegia nella prossima partita dei Mondiali. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

A East Rutherford il Brasile, cinque volte campione del mondo, affronta la Norvegia negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026.

Dopo aver superato il Giappone nel turno precedente, la Seleção arriva ai quarti con slancio ma consapevole della minaccia rappresentata dagli scandinavi.

La Norvegia ha eliminato la Costa d’Avorio grazie ai gol di Haaland e alla classe di Ødegaard.

A che ora inizia Brasile-Norvegia?

L’ottavo di finale si disputerà all’iconico New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) di East Rutherford, New Jersey.

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Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale
New York/New Jersey Stadium

Come acquistare i biglietti per Brasile-Norvegia?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prevendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: è l’unico canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.

Quanto costano i biglietti per Brasile-Norvegia?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 dollari

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Brasile vs Norvegia ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Brasile e Norvegia

BRA
-Forma

Goal segnato (subito)
11/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

NOR
-Forma

Goal segnato (subito)
11/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

Brasile vs Norvegia: ultimi testa a testa

BRA

Ultima partita

NOR

0

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

1

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
0/1
Entrambe le squadre a segno
1/1

Classifica Brasile vs Norvegia

Per saperne di più

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