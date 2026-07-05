East Rutherford si prepara ad accogliere il Brasile, cinque volte campione del mondo, che affronterà la Norvegia in un attesissimo ottavo di finale del Mondiale 2026.

Dopo aver superato con successo l’ostacolo ad alta tensione dei sedicesimi di finale contro il Giappone, la Seleção arriva agli ottavi con grande slancio, ma ben consapevole della minaccia generazionale che l’attende.

La Norvegia ha conquistato il suo posto in modo spettacolare, facendo leva sul fiuto del gol del talismano Erling Haaland e sulla creatività di Martin Ødegaard per eliminare la Costa d’Avorio.

Le sfide a eliminazione diretta che mettono di fronte l’estro sudamericano e la disciplina organizzativa europea regalano sempre grandi battaglie tattiche. Per assicurarti che la tua configurazione digitale per il gaming sportivo sia caricata con fondi extra per le scommesse prima del calcio d’inizio, è fondamentale utilizzare un bonus di registrazione. Leggi la nostra guida rapida per attivare i tuoi premi tramite il nostro codice promo Megapari.

Quando si gioca Brasile-Norvegia al Mondiale?

Questa grande sfida a eliminazione diretta degli ottavi di finale si giocherà nell’iconico New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) di East Rutherford, New Jersey.

Coppa del Mondo - 1/8 5 lug 2026 - 16:00 MetLife Stadium

Come acquistare i biglietti per Brasile-Norvegia al Mondiale?

Ad oggi, le principali lotterie ufficiali per i biglietti del Mondiale, tra cui la Visa Presale, l’Early Ticket Draw e il Random Selection Draw post-sorteggio, si sono ufficialmente concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste elaborate durante queste fasi, la disponibilità primaria è ora ai minimi storici.

Ecco cosa devi sapere in sintesi:

La fase di vendita Last-Minute è iniziata il 1° aprile. Non si tratta di una lotteria: i biglietti vengono venduti rigorosamente in base all’ordine di arrivo, con conferma immediata. Questa rappresenta l’ultima opportunità per acquistare biglietti ufficiali direttamente dalla FIFA.

Il Marketplace ufficiale FIFA per la rivendita è aperto. Questa piattaforma è ora la principale destinazione autorizzata per i tifosi che vogliono acquistare e vendere biglietti verificati a prezzi regolamentati con l’avvicinarsi del torneo.

In alternativa, i tifosi possono guardare a marketplace secondari come StubHub per biglietti last minute. Ricorda di controllare i termini e le condizioni di eventuali siti secondari per i biglietti che stai acquistando.

Quanto costano i biglietti per Brasile-Norvegia al Mondiale?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partivano da appena $60, per specifici livelli tifosi, mentre i prezzi per la finale hanno raggiunto quota $6.730, senza contare che i marketplace secondari e la rivendita sono saliti anche oltre.

Prezzi dei biglietti per il Mondiale FIFA 2026:

Date Fase / Categoria Fascia di prezzo ufficiale Fascia stimata del mercato secondario 28 giugno - 3 luglio Sedicesimi di finale (impianti ad alta domanda) $225 - $540 $550 - $3.200 ($1.250) 28 giugno - 3 luglio Sedicesimi di finale (impianti standard) $225 - $540 $400 - $2.800 ($1.134) 4 luglio - 7 luglio Ottavi di finale $240 - $640 $650 - $4.200 ($1.518) 9 luglio - 11 luglio Quarti di finale $450 - $1.775 $850 - $5.500 ($2.348) 14 luglio - 15 luglio Semi-finali $930 - $3.295 $1.500 - $9.500 ($3.721) 18 luglio Spareggio per il terzo posto $250 - $800 $500 - $3.500 ($1.480) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) $1.490 - $7.875 $5.900 - $38.000+ ($15.240)

Brasile-Norvegia al Mondiale: tutto quello che devi sapere

Brasile-Norvegia, la forma delle due squadre

Brasile-Norvegia: precedenti recenti

Testa a testa Pareggio 0 1 0 Amichevoli Norvegia NOR 1 Brasile BRA 1 FIN 1 Gol segnati 1 Partite senza 2.5 goal 0 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 1 / 1

Classifica di Brasile-Norvegia

Leggi anche