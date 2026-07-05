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Come acquistare i biglietti per Brasile-Norvegia: prezzi dei Mondiali, informazioni sugli ottavi di finale, vendite dell'ultimo minuto e altro ancora

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Il Brasile affronterà la Costa d’Avorio o la Norvegia nel prossimo turno della Coppa del Mondo. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

East Rutherford si prepara ad accogliere il Brasile, cinque volte campione del mondo, che affronterà la Norvegia in un attesissimo ottavo di finale del Mondiale 2026.

Dopo aver superato con successo l’ostacolo ad alta tensione dei sedicesimi di finale contro il Giappone, la Seleção arriva agli ottavi con grande slancio, ma ben consapevole della minaccia generazionale che l’attende.

La Norvegia ha conquistato il suo posto in modo spettacolare, facendo leva sul fiuto del gol del talismano Erling Haaland e sulla creatività di Martin Ødegaard per eliminare la Costa d’Avorio.

Le sfide a eliminazione diretta che mettono di fronte l’estro sudamericano e la disciplina organizzativa europea regalano sempre grandi battaglie tattiche. Per assicurarti che la tua configurazione digitale per il gaming sportivo sia caricata con fondi extra per le scommesse prima del calcio d’inizio, è fondamentale utilizzare un bonus di registrazione. Leggi la nostra guida rapida per attivare i tuoi premi tramite il nostro codice promo Megapari.

Quando si gioca Brasile-Norvegia al Mondiale?

Questa grande sfida a eliminazione diretta degli ottavi di finale si giocherà nell’iconico New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) di East Rutherford, New Jersey.

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Coppa del Mondo - 1/8
MetLife Stadium

Come acquistare i biglietti per Brasile-Norvegia al Mondiale?

Ad oggi, le principali lotterie ufficiali per i biglietti del Mondiale, tra cui la Visa Presale, l’Early Ticket Draw e il Random Selection Draw post-sorteggio, si sono ufficialmente concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste elaborate durante queste fasi, la disponibilità primaria è ora ai minimi storici.

Ecco cosa devi sapere in sintesi:

  • La fase di vendita Last-Minute è iniziata il 1° aprile. Non si tratta di una lotteria: i biglietti vengono venduti rigorosamente in base all’ordine di arrivo, con conferma immediata. Questa rappresenta l’ultima opportunità per acquistare biglietti ufficiali direttamente dalla FIFA.
  • Il Marketplace ufficiale FIFA per la rivendita è aperto. Questa piattaforma è ora la principale destinazione autorizzata per i tifosi che vogliono acquistare e vendere biglietti verificati a prezzi regolamentati con l’avvicinarsi del torneo.
  • In alternativa, i tifosi possono guardare a marketplace secondari come StubHub per biglietti last minute. Ricorda di controllare i termini e le condizioni di eventuali siti secondari per i biglietti che stai acquistando.

Quanto costano i biglietti per Brasile-Norvegia al Mondiale?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partivano da appena $60, per specifici livelli tifosi, mentre i prezzi per la finale hanno raggiunto quota $6.730, senza contare che i marketplace secondari e la rivendita sono saliti anche oltre.

Prezzi dei biglietti per il Mondiale FIFA 2026:

Date

Fase / Categoria

Fascia di prezzo ufficiale

Fascia stimata del mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Sedicesimi di finale (impianti ad alta domanda)

$225 - $540

$550 - $3.200 ($1.250)

28 giugno - 3 luglio

Sedicesimi di finale (impianti standard)

$225 - $540

$400 - $2.800 ($1.134)

4 luglio - 7 luglio

Ottavi di finale

$240 - $640

$650 - $4.200 ($1.518)

9 luglio - 11 luglio

Quarti di finale

$450 - $1.775

$850 - $5.500 ($2.348)

14 luglio - 15 luglio

Semi-finali

$930 - $3.295

$1.500 - $9.500 ($3.721)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

$250 - $800

$500 - $3.500 ($1.480)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 - $7.875

$5.900 - $38.000+ ($15.240)

Brasile-Norvegia al Mondiale: tutto quello che devi sapere

Brasile-Norvegia, la forma delle due squadre

BRA

BRA - Forma

EGI
V2-1
MAR
D1-1
HAI
V3-0
SCO
V0-3
GIP
V2-1
Gol segnato (subito)
11/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
NOR

NOR - Forma

MAR
D1-1
IRQ
V1-4
SEN
V3-2
FRA
S1-4
CAV
V1-2
Gol segnato (subito)
11/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Brasile-Norvegia: precedenti recenti

Testa a testa

BrasilePareggioNorvegia
0
1
0
Amichevoli
Norvegia badge
Norvegia
NOR
1
Brasile badge
Brasile
BRA
1
FIN
1Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal0/1
Entrambe le squadre hanno segnato1/1

Classifica di Brasile-Norvegia

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