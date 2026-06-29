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Come acquistare i biglietti per Brasile-Costa d'Avorio o Norvegia: prezzi, info sugli ottavi, offerte last minute e altro

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Biglietti
Coppa del Mondo

Il Brasile affronterà la Costa d’Avorio o la Norvegia nella prossima partita dei Mondiali. Ecco come puoi assicurarti i biglietti.

Il Brasile, cinque volte campione del mondo, affronterà Costa d’Avorio o Norvegia a East Rutherford negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026.

Dopo aver superato il Giappone, la Seleção arriva ai quarti con slancio ma consapevole del rischio.

Affronterà la vincitrice del match tra gli Elefanti e la pericolosa Norvegia di Erling Haaland, in quello che si preannuncia come un grande evento sulla costa orientale.

A che ora si gioca Brasile-Costa d’Avorio o Norvegia?

L'incontro si disputerà al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey.

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Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale
New York/New Jersey Stadium

Come acquistare i biglietti per Brasile-Costa d’Avorio o Norvegia?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prevendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per Brasile vs Costa d’Avorio o Norvegia ai Mondiali?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Prezzi ufficiali

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 dollari

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 $ (1.134 $)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

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