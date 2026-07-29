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Come acquistare i biglietti per Bournemouth-Everton: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Potresti andare al Vitality Stadium per vedere il Bournemouth affrontare l'Everton

Il Bournemouth potrebbe avere un nuovo leader in panchina, nella figura dell'ex tecnico del RB Lipsia Marco Rose, ma cercherà di mantenere l'impressionante rendimento casalingo della scorsa stagione nella sua prima partita di Premier League al Vitality Stadium in questa stagione, contro l'Everton sabato 29 agosto.

Incredibilmente, il Bournemouth è attualmente imbattuto in casa da nove partite, una striscia che risale al 3 gennaio, e anche in quella sconfitta aveva comunque offerto una buona prestazione, perdendo 3-2 contro l'Arsenal, poi diventato campione.

Infatti, le Cherries hanno perso solo due volte in campionato per tutta la stagione al Vitality. Un aspetto un po' preoccupante per loro, però, è che l'unica altra squadra a batterle è stata l'Everton. Riusciranno a vendicare quella sconfitta?

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti per Bournemouth-Everton, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Bournemouth-Everton di Premier League?

Bournemouth-Everton è in programma alle 15:00 BST di sabato 29 agosto, al Vitality Stadium di Bournemouth.

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Premier League - Game Week 2
Vitality Stadium

Come acquistare i biglietti di Bournemouth-Everton di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai singoli biglietti partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o tramite partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debentures: gli attuali abbonati mantengono il proprio posto o restituiscono al club le partite a cui non potranno assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano in una finestra temporale prestabilita, settimane prima della partita, per partecipare al sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): se una partita va esaurita, i membri che non sono riusciti a ottenere un biglietto nel sorteggio possono acquistare i tagliandi restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: le vendite aperte al pubblico generale non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se si cercano biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistare tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Bournemouth-Everton di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce per età e riduzioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione delle partite: i club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro le rivali della top six o contro avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: i posti centrali lungo la linea laterale e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre quelli nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Necessaria l'iscrizione ufficiale: per acquistare i biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di un'Official Club Membership attiva e a pagamento per entrare nelle lotterie a sorteggio o negli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto massimo di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote destinate agli ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

BOU

BOU - Forma

FUL
V0-1
MCI
D1-1
NFO
D1-1
FCP
V4-1
FCA
V2-5
Gol segnato (subito)
12/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
EVE

EVE - Forma

TOT
S1-0
DUF
V0-4
BOL
D0-0
STK
S1-0
HSV
V1-2
Gol segnato (subito)
6/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Precedenti recenti

Testa a testa

AFC BournemouthPareggioEverton
4
0
1
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
FIN
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Everton badge
Everton
EVE
1
FIN
Amichevoli dei club
Everton badge
Everton
EVE
0
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
3
FIN
FA Cup
Everton badge
Everton
EVE
0
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
FIN
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Everton badge
Everton
EVE
0
FIN
8Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni AFC Bournemouth - Everton

AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Formazione
Everton crest
Everton
EVE
Everton crest
Everton
EVE

Allenatore

  • M. Rose

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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